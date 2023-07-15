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Боевая работа подразделения "Очи". ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал боевую работу подразделения "Очи", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Хорошая работа подразделения "Очи" во время работы наших воинов и уничтожение вражеских позиций", - отметил Сырский.

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Автор: 

ВСУ (6735) Александр Сырский (640)


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Топ комментарии
+8
Смерть кацапам!
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15.07.2023 21:54 Ответить
+6
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15.07.2023 21:52 Ответить
+5
Де справжні імена там коменти не пишуть, а іменно Героїв потрібно підтримувати добрим словом. Залишайтесь живими
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15.07.2023 22:02 Ответить
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15.07.2023 21:52 Ответить
здешевлення штурмів.
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15.07.2023 21:53 Ответить
Боєць з автоматом і 5-10 гранатами чи боєць з 1 таким балоном за спиною і без автомата... Хм.

Історія та застосування на полі бою на це питання відповіли просто - до дідька ці вогнемети.
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15.07.2023 22:12 Ответить
Смерть кацапам!
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15.07.2023 21:54 Ответить
Де справжні імена там коменти не пишуть, а іменно Героїв потрібно підтримувати добрим словом. Залишайтесь живими
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15.07.2023 22:02 Ответить
А шо за фігня ??? В тирнеті куча сайтів новин,де не можна ні прокоментувати,ні поділитися сцилкой??? Це роги коззабів стирчать ???
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15.07.2023 22:19 Ответить
Ну так не відвідуйте такі. Вони живуть з реклами та проплачених матеріалів, як і всі. Їм нахєр не всралось ще й базу коментарів в тисячі та мільйони постів модерувати та зберігати. Будете менше на такі ходити - не буде на що їх підтримувати, а вартість "розгону" проплачених матеріалів - підвищіться суттєво...
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16.07.2023 15:28 Ответить
Чий музон? Хто гранати кидає? Бійці справні дуже))))
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16.07.2023 01:59 Ответить
Ця музика називається:

ЗСУ
100лиця.
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16.07.2023 10:05 Ответить
 
 