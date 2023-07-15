Боевая работа подразделения "Очи". ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал боевую работу подразделения "Очи", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Хорошая работа подразделения "Очи" во время работы наших воинов и уничтожение вражеских позиций", - отметил Сырский.

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