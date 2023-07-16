ВСУ отработали по врагу в районе Белогоровки: уничтожили группу российской пехоты. ВИДЕО
Под Белогоровкой Луганской области украинские воины из 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили группу российской пехоты.
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, после отработки украинской артиллерии у врага есть погибшие и раненые, передает Цензор.НЕТ.
На видео группа окупантов тянула что-то по полевой дороге. Во время обстрела оккупанты российской армии пытались скрыться в лесополосе, однако им это не удалось.
"Бежали куда-то орки. В итоге 200 и 300", - говорится в его телеграм-канале.
Топ комментарии
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий16.07.2023 16:39 Ответить Ссылка
+13 Дмитрий Питалов #420485
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+11 Red_Sky_On
показать весь комментарий16.07.2023 16:12 Ответить Ссылка
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Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
Якось так.