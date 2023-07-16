ВСУ отработали по врагу в районе Белогоровки: уничтожили группу российской пехоты. ВИДЕО

Под Белогоровкой Луганской области украинские воины из 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили группу российской пехоты.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, после отработки украинской артиллерии у врага есть погибшие и раненые, передает Цензор.НЕТ.

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На видео группа окупантов тянула что-то по полевой дороге. Во время обстрела оккупанты российской армии пытались скрыться в лесополосе, однако им это не удалось.

"Бежали куда-то орки. В итоге 200 и 300", - говорится в его телеграм-канале.

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