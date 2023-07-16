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Новини Відео Війна
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ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки: знищили групу російської піхоти. ВIДЕО

Під Білогорівкою Луганської області українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади знищили групу російської піхоти.

Як повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, після відпрацювання української артилерії у ворога є загиблі і поранені, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом українські прикордонники знищили ворожий бліндаж: ліквідовано 4 окупантів. ВIДЕО

На відео група окупантів тягла щось польовою дорогою. Під час обстрілу окупанти російської армії намагалися сховатися в лісосмузі, проте їм це не вдалося.

"Бігли кудись орки. У підсумку - 200 та 300", - йдеться в його телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж ударних БпЛА 103 ОБрТрО знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4163) 54 окрема бригада (180) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+14
Десять бравых москалей

Летели "пообедать".

Вдруг ******* ПВО -

И их осталось девять.

Девять бравых москалей

Курили папиросы.

Тут снайпер тихо подошел-

И вот их только восемь.

Восьмерка бравых москалей

Поспать легла затем.

Тут под окном раздался взрыв-

И их осталось семь.

Семь погрустневших москалей

Шли на аэродром.

Тут их заметила арта-

Остались вшестером.

Шесть ******** москалей

Отправились бухать,

Но вышло с вилами село-

И их осталось пять.

Пять москалей залезли в танк,

На запад покатили.

Ударил точно Джавелин-

И стало их четыре.

Четыре злобных москаля

Купались у Дніпрі.

А тут Мыкола с калашом-

И их осталось три.

Три москаля в село пошли-

Закончилась еда.

Из хаты выглянул обрез-

И их осталось два.

Два москаля бежали в лес,

Петляя среди мин,

Не повезло- и вот в живых

Остался лишь один.

Перекрестился - и лежит,

Унять пытаясь жар.

А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
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16.07.2023 16:39 Відповісти
+13
Гарно! Та так вже хочеться побачити як їх касетами випалюють!
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16.07.2023 16:13 Відповісти
+11
Точність вражає. Друге попадання точно в бандочку орченят!
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16.07.2023 16:12 Відповісти
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Точність вражає. Друге попадання точно в бандочку орченят!
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16.07.2023 16:12 Відповісти
вражає те, що останній вперто іде вперед, ні подивитись, що там може хто живий, ні допомогти.
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16.07.2023 17:17 Відповісти
Гарно! Та так вже хочеться побачити як їх касетами випалюють!
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16.07.2023 16:13 Відповісти
Десять бравых москалей

Летели "пообедать".

Вдруг ******* ПВО -

И их осталось девять.

Девять бравых москалей

Курили папиросы.

Тут снайпер тихо подошел-

И вот их только восемь.

Восьмерка бравых москалей

Поспать легла затем.

Тут под окном раздался взрыв-

И их осталось семь.

Семь погрустневших москалей

Шли на аэродром.

Тут их заметила арта-

Остались вшестером.

Шесть ******** москалей

Отправились бухать,

Но вышло с вилами село-

И их осталось пять.

Пять москалей залезли в танк,

На запад покатили.

Ударил точно Джавелин-

И стало их четыре.

Четыре злобных москаля

Купались у Дніпрі.

А тут Мыкола с калашом-

И их осталось три.

Три москаля в село пошли-

Закончилась еда.

Из хаты выглянул обрез-

И их осталось два.

Два москаля бежали в лес,

Петляя среди мин,

Не повезло- и вот в живых

Остался лишь один.

Перекрестился - и лежит,

Унять пытаясь жар.

А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
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16.07.2023 16:39 Відповісти
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16.07.2023 18:33 Відповісти
👍🤣🤣🤣
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16.07.2023 21:41 Відповісти
Героям слава !!!
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16.07.2023 18:07 Відповісти
ми украінці маемо памятати що кацабстанці це вбивці мародери гвалтівники що ро3мовляють одними матюками таке поняття руска культура це наруга над культурою
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16.07.2023 19:51 Відповісти
Ну нахрена "...знищили групу російської піхоти....", пишіть, як є - "налякали групу російської піхоти."
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16.07.2023 19:57 Відповісти
І головне від цілого Сирського.
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16.07.2023 21:31 Відповісти
То у нас що: one shot - one head? Тільки постріл вартістю вдесятеро, якщо не у сотню разів дорожчий ніж та голова. У задачці питається - на#уя? Якось усе недолуго, від жари, чи що?
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16.07.2023 21:07 Відповісти
Уяви, що оцей самий one head саме в тебе опісля з автоматика поцілив би! А так лежить собі смирненький. А болванку на заводі ще виточать.
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17.07.2023 12:01 Відповісти
раструді... 2 постріла 82 мм того стоіло... бо ти осел не розумієш -- це спасає наші голови, але вони тобі нічого не варті...
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16.07.2023 23:42 Відповісти
Тут нічого вигадувати й не треба - ось чудовий https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc саундтрек до цього відео.
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17.07.2023 00:36 Відповісти
Але, що вони, падли, тягли?
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17.07.2023 01:45 Відповісти
Гадаю, це великого значення не має. Приміром, тачку торб ношених мереживних боягузів (кожен орк по такій торбі кинув на тачку тих "трохвеїв"). Нашим хлопцям то даром не потрібно; цьотки, котрі колись носили ті штуки, якось переживуть таку втрату; а у степових звірят свої клопоти - їм теж того не треба...
Якось так.
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17.07.2023 02:12 Відповісти
 
 