ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки: знищили групу російської піхоти. ВIДЕО

Під Білогорівкою Луганської області українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади знищили групу російської піхоти.

Як повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, після відпрацювання української артилерії у ворога є загиблі і поранені, передає Цензор.НЕТ.

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На відео група окупантів тягла щось польовою дорогою. Під час обстрілу окупанти російської армії намагалися сховатися в лісосмузі, проте їм це не вдалося.

"Бігли кудись орки. У підсумку - 200 та 300", - йдеться в його телеграм-каналі.

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