ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки: знищили групу російської піхоти. ВIДЕО
Під Білогорівкою Луганської області українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади знищили групу російської піхоти.
Як повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, після відпрацювання української артилерії у ворога є загиблі і поранені, передає Цензор.НЕТ.
На відео група окупантів тягла щось польовою дорогою. Під час обстрілу окупанти російської армії намагалися сховатися в лісосмузі, проте їм це не вдалося.
"Бігли кудись орки. У підсумку - 200 та 300", - йдеться в його телеграм-каналі.
Топ коментарі
+14 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2023 16:39 Відповісти Посилання
+13 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар16.07.2023 16:13 Відповісти Посилання
+11 Red_Sky_On
показати весь коментар16.07.2023 16:12 Відповісти Посилання
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Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
Якось так.