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Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины 16 июля, в день принятия Декларации о национальном суверенитете Украины, обратился с видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.

Каждый год Украина будет становиться только крепче и будет помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой.

Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21108) обращение (779) суверенитет (165)


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Топ комментарии
+51
за 30 років Незалежності ще не було більш небезпечної ситуації втратити суверенітет.
І привів до цього саме зеленський і його банда покидків.
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16.07.2023 21:42 Ответить
+38
Якщо ця падлюка це говорить , то 100 відсотків готує щось навпаки протилежне.
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16.07.2023 21:40 Ответить
+33
Гнида зелена! Ця війна - твоя заслуга, зрадник!
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16.07.2023 21:47 Ответить
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Ну і рожа у нього паскудна. Тьху!
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16.07.2023 23:09 Ответить
Любиш своє їбало,мразота? А як тебе з евакуації три тижні немитого,пораненого та контуженого привезуть,подобатися будеш собі,мерзота?
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16.07.2023 23:19 Ответить
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16.07.2023 23:20 Ответить
Я розумію що ти-кацап,але я задам питання,що ти пропонуєш робити зараз?
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16.07.2023 23:23 Ответить
Мене коли другий раз до лікарні привезли,я був при пам'яті,мені соромно було роздягатись,від мене такий "штир" стояв,що мені самому гидко було від себе, але яке ж то щастя помитися,неймовірно просто.Циніть те, що маєте,панове.
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16.07.2023 23:30 Ответить
ЗЕхейтери не можуть пропустити жодної теми з Зеленським, і написати типу"Мерзота,блевота," прямо як фанати не можуть пропустити черговий матч.
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17.07.2023 00:01 Ответить
Ти просто містер ваня поц.
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17.07.2023 00:18 Ответить
Ну що? Ще не всі усвідомили що зєлєньоскій це буратіна кремля?
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17.07.2023 00:17 Ответить
кацап,а чий Крим?
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17.07.2023 00:30 Ответить
я вірю що ваша невідмовиться, а наша відмовиться??
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17.07.2023 00:45 Ответить
Брехня! Твій Арестович вже видав наказ: відмовитись від кордонів 1991 року.
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17.07.2023 01:05 Ответить
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17.07.2023 01:37 Ответить
Хочеться в це вірити.
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17.07.2023 02:11 Ответить
Ці бл.ді нічого не бояться, а потрібно лише почати їх стріляти... Дивись і потікають по норам, до дому в Расею...
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17.07.2023 06:29 Ответить
Побачимо коли зміниться влада "яструбів" в США та ЕС..
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17.07.2023 07:00 Ответить
УКРАІНСЬКИ ВОЙНИ ТА РУССКИЕ СОЛДАТЫ............В СЕРЕДУ ЦЬОГО ТТИЖДНЯ..........КИНЬТЕ ЗБРОЮ.....СЯДЬТЕ РЯДОМ МИЖЬ ПОБИТИХ ПОСАДОК.....ТА РОЗКАЖИТЬ ДРУГ ДРУГУ ЗА КОГО ВИ ГИБНЕТЕ..........
ЗА БАБКИ ЧЕТИРЕХ А МОЖЕ ПЬТИ СИМЕЙОК
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17.07.2023 07:04 Ответить
А АБРИКОСЫ В ПОСАДКАХ МЕЖДУ ПОЛЯМИ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ ТАКИЕ БЫЛИ СЛАДКИЕ ИОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ....ДА БЫЛО ЭТО ЛЕТ 50 НАЗАД......
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17.07.2023 07:10 Ответить
Он вже набрид зі своїми відосіками.
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17.07.2023 07:27 Ответить
Хіба його хтось проси відмовитися від суверенитета України ? Хоча коли він почне переовини з Путлером, той може попросити. Тоді Зеля вже готов.
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17.07.2023 07:39 Ответить
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