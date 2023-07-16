Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины 16 июля, в день принятия Декларации о национальном суверенитете Украины, обратился с видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.

Каждый год Украина будет становиться только крепче и будет помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой.

Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины".

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