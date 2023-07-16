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Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України 16 липня у день ухвалення Декларації про національний суверенітет України звернувся із відеозверненям до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе.

Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки та слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей, мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв – різних людей, які билися і бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою.

Безпека нашого континенту починається тут – суверенітетом і силою України".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24607) звернення (635) суверенітет (67)


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Топ коментарі
+51
за 30 років Незалежності ще не було більш небезпечної ситуації втратити суверенітет.
І привів до цього саме зеленський і його банда покидків.
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16.07.2023 21:42 Відповісти
+38
Якщо ця падлюка це говорить , то 100 відсотків готує щось навпаки протилежне.
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16.07.2023 21:40 Відповісти
+33
Гнида зелена! Ця війна - твоя заслуга, зрадник!
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16.07.2023 21:47 Відповісти
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Ну і рожа у нього паскудна. Тьху!
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16.07.2023 23:09 Відповісти
Любиш своє їбало,мразота? А як тебе з евакуації три тижні немитого,пораненого та контуженого привезуть,подобатися будеш собі,мерзота?
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16.07.2023 23:19 Відповісти
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16.07.2023 23:20 Відповісти
Я розумію що ти-кацап,але я задам питання,що ти пропонуєш робити зараз?
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16.07.2023 23:23 Відповісти
Мене коли другий раз до лікарні привезли,я був при пам'яті,мені соромно було роздягатись,від мене такий "штир" стояв,що мені самому гидко було від себе, але яке ж то щастя помитися,неймовірно просто.Циніть те, що маєте,панове.
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16.07.2023 23:30 Відповісти
ЗЕхейтери не можуть пропустити жодної теми з Зеленським, і написати типу"Мерзота,блевота," прямо як фанати не можуть пропустити черговий матч.
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17.07.2023 00:01 Відповісти
Ти просто містер ваня поц.
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17.07.2023 00:18 Відповісти
Ну що? Ще не всі усвідомили що зєлєньоскій це буратіна кремля?
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17.07.2023 00:17 Відповісти
кацап,а чий Крим?
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17.07.2023 00:30 Відповісти
я вірю що ваша невідмовиться, а наша відмовиться??
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17.07.2023 00:45 Відповісти
Брехня! Твій Арестович вже видав наказ: відмовитись від кордонів 1991 року.
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17.07.2023 01:05 Відповісти
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17.07.2023 01:37 Відповісти
Хочеться в це вірити.
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17.07.2023 02:11 Відповісти
Ці бл.ді нічого не бояться, а потрібно лише почати їх стріляти... Дивись і потікають по норам, до дому в Расею...
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17.07.2023 06:29 Відповісти
Побачимо коли зміниться влада "яструбів" в США та ЕС..
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17.07.2023 07:00 Відповісти
УКРАІНСЬКИ ВОЙНИ ТА РУССКИЕ СОЛДАТЫ............В СЕРЕДУ ЦЬОГО ТТИЖДНЯ..........КИНЬТЕ ЗБРОЮ.....СЯДЬТЕ РЯДОМ МИЖЬ ПОБИТИХ ПОСАДОК.....ТА РОЗКАЖИТЬ ДРУГ ДРУГУ ЗА КОГО ВИ ГИБНЕТЕ..........
ЗА БАБКИ ЧЕТИРЕХ А МОЖЕ ПЬТИ СИМЕЙОК
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17.07.2023 07:04 Відповісти
А АБРИКОСЫ В ПОСАДКАХ МЕЖДУ ПОЛЯМИ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ ТАКИЕ БЫЛИ СЛАДКИЕ ИОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ....ДА БЫЛО ЭТО ЛЕТ 50 НАЗАД......
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17.07.2023 07:10 Відповісти
Он вже набрид зі своїми відосіками.
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17.07.2023 07:27 Відповісти
Хіба його хтось проси відмовитися від суверенитета України ? Хоча коли він почне переовини з Путлером, той може попросити. Тоді Зеля вже готов.
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17.07.2023 07:39 Відповісти
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