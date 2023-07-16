Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України 16 липня у день ухвалення Декларації про національний суверенітет України звернувся із відеозверненям до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе.

Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки та слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей, мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв – різних людей, які билися і бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою.

Безпека нашого континенту починається тут – суверенітетом і силою України".

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