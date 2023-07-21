Группа "Ukie’z" представила видеоклип на песню "Не віддавай своїх темряві". В нем снялись Паевская (Тайра) и Гончарук (Видавець). ВИДЕО

Юлия Паевская (позывной Тайра) и Андрей Гончарук (позывной Publisher) снялись в новом клипе группы "Ukie’z" на песню "Не віддавай своїх темряві".

Группа "Ukie’z" представила новую творческую работу – видеоклип к песне "Не віддавай своїх темряві", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз группы.

"Не віддавай своїх темряві" – песня о чувствах, которые ныне переживает каждый действенный человек в стране. О надежде и разлуке, о боли и смерти, о борьбе Света с Темнотой, о маленьком кино – о боевом братстве и, в конце концов, – спасение. Вместе с тем – это маленькое кино, светлая сказка снята режиссером Александром Балтушевым.

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Уникальным является актерский состав: легендарная Юлия Паевская (позывной Тайра) и знаковый для украинского издательского дела человек Андрей Гончарук (позывной Publisher), основатель издательства Люта Справа, а сейчас боец НГУ.

Аранжировка создана в сотрудничестве с саундпродюсером и музыкантом Артуром Даниеляном aka Dan Alien.

Группа благодарит каждого, кто помог в этом деле финансово, отдельно нашему меценату господину Михаилу Ледневу, а также госпоже Евгении Устиновой за прекрасное стихотворение, вдохновившее на создание песни.

Низкий поклон нашим героям, победоносным бойцам Вооруженных Сил, за предоставленные фронтовые видео, снятые от первого лица, а также историческому реконструктору, кузнецу и воину Александру Тертышному за рыцарские доспехи.

Иван Семесюк: "Должны создавать качественную национальную память, которая выходит далеко за пределы однодневных и непрочных рефлексий, поэтому перед вами — один из кирпичиков этой памяти. Также это важный творческий эксперимент для группы, фит с господином Даниэляном, которым мы зашли на неизведанное для нас творческое пространство".

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"Есть вещи что невозможно подделать никак. Истинно чистые чувства ты найдешь там, где смерть рядом. Смерти наплевать на твое состояние, марку машины, ценник твоего костюма или обеда. Когда смерть придет за тобой – возьмет тебя таким, как ты пришел в этот мир. С собой через ее КПП ты не протянешь ничего".

Но можешь оставить после себя память тем, кто останется. Те, для кого мы отвоевываем эту страну, будут помнить только наши искренние поступки — как помнят героев античности, и сохранившаяся страна будет нашим памятником. В этом наследии я такая, как есть. Без масок и грима. Ненакрашенная и чертовски уставшая. Каждый шаг дается с болью, я не знаю, смогу ли завтра сделать этот шаг снова. Ты никогда этого не знаешь на войне. Но ты точно знаешь, что ждет тебя после смерти – бессмертие. Потому что Украина бессмертна — пока существует Земля".

Александр Балтушев, режиссер клипа: "Не віддавай своїх темряві – это реконструкция нашей тысячелетней истории в краткой форме и сквозь призму настоящего. Принятая реальность жгучая и болезненная, мы переживаем самые сложные годы, но и в то же время священные, самые выдающиеся, самые ожесточенные. Пока горит огонь – мы на стороне света".

Михаил Леднев, главный меценат проекта: "Это лучшее применение денег, кроме покупки автомобилей и другого нужного снаряжения для ВСУ".

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Богдан Буткевич: "Сейчас наступил самый сложный этап в войне. Когда закончилась первая эйфория, когда вокруг только кровь, грязь и постоянные смерти близких и не очень людей. Смерть превращается в серый постоянный фон, через который не проникают лучи надежды. Постепенно начинаешь терять веру в то, что все будет хорошо и когда-то будет еще жизнь.

Наша песня и клип – как раз о той надежде, о той силе и жажде не отдавать себя, своих близких и всех наших людей тьме уныния и потери себя. Мы должны сжать зубы, и через все пройти свой путь к победе и счастью. Как индивидуальный, так и всего народа.

Поэтому сюжет клипа глубоко символичен – наша героическая Тайра, символизирующая всю нашу страну, побеждает страх и призраков отчаяния. Спасает своего побратима, и, хотя оба ранены, но они едут дальше. Впереди – неизвестность. Но в этой неизвестности есть надежда. Надежда на то, что мы не поддадимся темноте и победим ее".

Андрей Гончарук (Видавець): "Мое участие в съемках этой истории пронизано странным символизмом. В предыдущем клипе группы я тоже играю роль, но эпизодическую – роль сельского пьяницы. А сейчас, и в собственной жизни, и в этой сказке, имею новое амплуа – боец НГУ. И это та стремительная эволюция, которая, кое-где, действительно произошла со многими мужчинами за время вторжения. Люди нашли себя в воинском деле, расправили плечи и почувствовали себя незаменимыми. А этот опыт уже и не пропьешь!"