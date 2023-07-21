Гурт "Ukie’z" презентував відеокліп на пісню "Не віддавай своїх темряві". У ньому знялися Паєвська (Тайра) та Гончарук (Видавець). ВIДЕО

Юлія Паєвська (позивний Тайра) і Андрій Гончарук (позивний Publisher) знялися у новому кліпі гурту "Ukie’z" на пісню "Не віддавай своїх темряві".

Гурт "Ukie’z" презентував нову творчу роботу – відеокліп до пісні "Не віддавай своїх темряві", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресреліз гурту.

"Не віддавай своїх темряві" – пісня про почуття, які нині переживає кожна дієва людина в країні. Про надію і розлуку, про біль і смерть, про борню Світла з Темрявою, про бойове братерство і, врешті-решт, — порятунок. Поряд із тим — це маленьке кіно, світла казка знята режисером Олександром Балтушевим.

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Унікальним є акторський склад: легендарна Юлія Паєвська (позивний Тайра) і знакова для української видавничої справи людина Андрій Гончарук (позивний Publisher), засновник видавництва Люта Справа, а зараз — боєць НГУ.

Аранжування створено у співпраці із саундпродюсером і музикантом Артуром Данієляном aka Dan Alien.

Гурт дякує кожному, хто допоміг у цій справі фінансово, окремо нашому меценату пану Михайлу Ледньову, а також пані Євгенії Устіновій за чудовий вірш, який надихнув на створення пісні.

Низький уклін нашим героям, звитяжним бійцям Збройних Сил, за надані фронтові відео, зняті від першої особи, а також історичному реконструктору, ковалю і воїну Олександру Тертишному за лицарські обладунки.

Іван Семесюк: "Маємо створювати якісну національну пам'ять, яка виходить далеко за межі одноденних і нетривких рефлексій, тож перед вами — одна з цеглинок цієї пам'яті. Також це — важливий творчий експеримент для гурту, фіт з паном Данієляном, яким ми зайшли на незвіданий для нас творчий терен".

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Юлія Паєвська (Тайра): "Є речі що неможливо підробити ніяк. Істинно чисті почуття ти знайдеш там, де смерть поряд. Смерті начхати на твої статки, марку машини, цінник твого костюма чи обіду. Коли смерть прийде по тебе — візьме тебе таким, як ти прийшов в цей світ. З собою через її КПП ти не протягнеш нічого.

Але можеш залишити по собі пам'ять тим, хто лишиться. Ті, для кого ми відвойовуємо цю країну, пам'ятатимуть тільки наші щирі вчинки — як пам'ятають донині героїв античності, і збережена країна буде нашим пам'ятником. В цьому доробку я така, як є. Без масок і гриму. Нефарбована і добіса втомлена. Кожен крок дається з болем, я не знаю, чи завтра зможу зробити цей крок знову. Ти ніколи не знаєш цього на війні. Але ти точно знаєш, що чекає тебе по смерті — безсмертя. Бо Україна безсмертна — допоки існує Земля".

Олександр Балтушев, режисер кліпу: "Не віддавай своїх темряві – це реконструкція нашої тисячолітньої історії в короткій формі і крізь призму сьогодення. Прийнята реальність пекуча і болюча, ми переживаємо найскладніші роки, але й водночас священні, найвидатніші, найзапекліші. Поки горить вогонь – ми на боці світла".

Михайло Ледньов, головний меценат проєкту: "Це найкраще застосування грошей, крім покупки автомобілів та іншого потрібного спорядження для ЗСУ".

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Богдан Буткевич: "Зараз настав найскладніший етап у війні. Коли закінчилася перша ейфорія, коли навколо тільки кров, бруд і постійні смерті близьких і не дуже людей. Смерть перетворюється на сіре постійне тло, через яке не проникають промені надії. Поступово починаєш втрачати віру в те, що все буде добре і колись буде ще життя.

Наша пісня і кліп – якраз про ту надію, про ту силу і жагу не віддавати себе, своїх близьких та всіх наших людей в темряву зневіри та втрати себе. Ми маємо стиснути зуби, і крізь все пройти свій шлях до перемоги і щастя. Як індивідуальний, так і всього народу.

Тому сюжет кліпу глибоко символічний – наша героїчна Тайра, яка символізує всю нашу країну, перемагає страх і привидів зневіри. Рятує свого побратима, і, хоч обидва і поранені, але вони їдуть далі. Попереду – невідомість. Але в цій невідомості є надія. Надія на те, що ми не піддамося темряві і переможемо її".

Андрій Гончарук (Видавець): "Моя участь в зйомках цієї історії просякнута дивним символізмом. У попередньому кліпі гурту я теж граю роль, але епізодичну – роль сільського п’янички. А нині, і у власному житті, і в цій казці, маю нове амплуа – боєць НГУ. І це та стрімка еволюція яка, подекуди, дійсно відбулася з багатьма чоловіками за час навали. Люди знайшли себе у воїнській справі, розправили плечі і відчули себе незамінними. А цей досвід вже й не проп’єш!".