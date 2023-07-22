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Новости Видео Война
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Спецназовцы СБУ уничтожили 26 целей противника. ВИДЕО

Бойцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на поле боя. Спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали еще 26 целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате эффективных действий защитников враг потерял много техники. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 241 330 человек (+640 за сутки), 4140 танков, 4629 артсистем, 8096 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Защитники Украины уничтожили танк, МТЛБ и два бронированных автомобиля. Также противник потерял комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, систему РЭБ, три 120-мм миномета. В списке потерь врага также 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и другие цели. Потери в живой силе российской террористической армии составляют около 40 человек.

СБУ (19893) уничтожение (6916)


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https://www.dialog.ua/war/277832_1689969416
На Запорожском направлении, где оккупанты пытаются удержаться на занятых рубежах, ликвидировали двух офицеров ВС РФ.начальник разведки 1466-го мотострелкового полка ТерВ, кадровый офицер ВС РФ Александр "Мустанг" Качалов
Вторым "обнуленным" захватчиком стал офицер, командир роты Бледных.19 июля его подразделение вступило в бой на отрезке Новоданиловка - Работино. Попав под артобстрел, оккупанты стали отступать. К этому моменту у захватчиков было много раненых, ожидавших эвакуации. Бледнов был среди "300-х": он получил ранение в шею. "Сослуживцы утверждают, что на момент отхода офицер был еще жив, но вследствие тяжелого ранения передвигаться не мог",
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22.07.2023 13:49 Ответить
Взбледнул..
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23.07.2023 01:14 Ответить
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22.07.2023 13:51 Ответить
Горіть у пеклі кляті москалюги 😡🔥🔥🔥
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22.07.2023 13:54 Ответить
Это сильно!
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22.07.2023 14:25 Ответить
Зеля .... МАЛЮКА - негайно мігістром оборони....
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22.07.2023 15:30 Ответить
 
 