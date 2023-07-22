Спецпризначенці СБУ знищили 26 цілей противника. ВIДЕО

Бійці Служби безпеки України продовжують ефективно знищувати російських окупантів на полі бою. Спецназівці центру спеціальних операцій "А" СБУ із підрозділу "Білий вовк" ліквідували ще 26 цілей противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ефективних дій захисників ворог втратив багато техніки. Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

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Захисники України знищили танк, МТЛБ та два броньовані автомобілі. Також противник втратив комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом із машиною керування, систему РЕБ, три 120-мм міномети. У списку втрат ворога також 7 бліндажів, 2 склади боєприпасів та інші цілі. Втрати в живій силі російської терористичної армії становлять близько 40 осіб.