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Спецпризначенці СБУ знищили 26 цілей противника. ВIДЕО

Бійці Служби безпеки України продовжують ефективно знищувати російських окупантів на полі бою. Спецназівці центру спеціальних операцій "А" СБУ із підрозділу "Білий вовк" ліквідували ще 26 цілей противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ефективних дій захисників ворог втратив багато техніки. Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

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Захисники України знищили танк, МТЛБ та два броньовані автомобілі. Також противник втратив комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом із машиною керування, систему РЕБ, три 120-мм міномети. У списку втрат ворога також 7 бліндажів, 2 склади боєприпасів та інші цілі. Втрати в живій силі російської терористичної армії становлять близько 40 осіб.

Автор: 

СБУ (12812) знищення (7227)


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https://www.dialog.ua/war/277832_1689969416
На Запорожском направлении, где оккупанты пытаются удержаться на занятых рубежах, ликвидировали двух офицеров ВС РФ.начальник разведки 1466-го мотострелкового полка ТерВ, кадровый офицер ВС РФ Александр "Мустанг" Качалов
Вторым "обнуленным" захватчиком стал офицер, командир роты Бледных.19 июля его подразделение вступило в бой на отрезке Новоданиловка - Работино. Попав под артобстрел, оккупанты стали отступать. К этому моменту у захватчиков было много раненых, ожидавших эвакуации. Бледнов был среди "300-х": он получил ранение в шею. "Сослуживцы утверждают, что на момент отхода офицер был еще жив, но вследствие тяжелого ранения передвигаться не мог",
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22.07.2023 13:49 Відповісти
Взбледнул..
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23.07.2023 01:14 Відповісти
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22.07.2023 13:51 Відповісти
Горіть у пеклі кляті москалюги 😡🔥🔥🔥
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22.07.2023 13:54 Відповісти
Это сильно!
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22.07.2023 14:25 Відповісти
Зеля .... МАЛЮКА - негайно мігістром оборони....
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22.07.2023 15:30 Відповісти
 
 