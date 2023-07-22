Десантники показали работающие в Украине танки Challenger 2. ВИДЕО
Британские танки Challenger 2 уже работают на победу Украины. Десантно-штурмовые войска ВСУ показали их в работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на фейсбук-странице Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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+35 Виктор Дийнега
показать весь комментарий22.07.2023 14:39
+25 Бандерівець
показать весь комментарий22.07.2023 14:42
+21 Галина Боброва #556335
показать весь комментарий22.07.2023 14:48
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Додатково подяка Королю, покійній Королеві, Ріші Сунаку, Уоллесу (ще раз особисто)...
Весь український народ розуміє, що наш коротун Зе Гевара стоїть на плечах таких титанів, як Байден та Уоллес!! І хоча він ен дістає носом до поверхні води у результаті такої підримки - хіба то важливо?!!
Чи гадаєте з своїх грошей ті, кому Ви дякуєте, проплатил?
І як не крути, а я подякував більшому числі людей, чим ви!!
А тому і вам потрібно було б більше дякувати мені за мою дяку, а не оте всьо, що ви робите!!
Запам'яте ще одне - у Британії немає "наявялічнєйшаго янєлоха боневтікавіча, небулойнебуде" тому одна людина у Британії не приймає рішення вже років з 100.
Ви тут брешете і просуваєте огидний наратив Швеця. Зеленський неодноразово казав - дайте те чи інше - не можете/не хочете дати - то продайте!? Але воно потрібно вже зараз!! Але на продаж ніхто не пристає, бо тоді будуть зовсім інші стосунки. Тоді Україна зможе купити те і тоді скільки їй того треба! І Байден не зможе регулювати процес з одною йому відомою метою. Чи то перемога під його вибори чи то заморозка конфлікту.
США вже отримали весь нафто-газовий ринок Європи. ВПК Штатів на підйомі, замовлення на десятиліття вперед. Не треба строїти з себе якихось невимовно постраждалих наївних дурників. Все у американців добре після цього як фінансово так і політично. Економічні сили Помийкі підірвані, міф про непереможну Другу армію розвіяний. Оголосивши себе безальтернативним союзником України Штати одночасно визивали і визивають массу нерозумінь своїми діями. Наприклад надавши 4 (ЧОТИРИ) Хаймарси взяли паузу)) Для Штатів що 4 що 14 чи 24 абсолютно все одно фізично, а от для нас тоді кожна одиниця була важлива. Ви думаєте така дурня не викликає запитань?! Не приводить до роздумів?! І не тільки у людей в Україні, як ваша еліта то намагається подати - а і у західних союзників і членів Альянсу.
І як раз Британія часто грала авангардну роль у поставках якогось етапного озброєння, поки інші кивали один на одного, вигадуючи хто перший зробить крок. Раптом тут та маячня від Уолеса. Йому що - прилетіло від Вашінгтону за оті ракети та Челенджери?!
Що це в біса за відмовки про АТАКМС-и - то їх виявляється мало у Штатів то Україна не потребує їх...Мабуть у Франції та Британії аналогів тих АТАКМСів дуже багато і вони вирішили звільнити склади надавши нам ті ракети. А якби Україні вони були не потрібні то і європейці б нам їх зараз не дали. Ці відмазки штатників, це саліванське лайно - воно не налазить на вуха!!
Поки вимальовується одне - ГРОШЕЙ за зброю вам (амерам) не треба - а ПОДЯКИ вам замало. То що вам потрібно вже нарешті?!!
Бачимо що він робить.
Як корупцію "подалав".
А Америка чи Британія не будуть роздавати зброю щоб потім самим з асфальтом та шашликами не залишитись..... вони хоча й не "янєлохі" але вчити що робити (Британію, Америку) не варто, особливо тим хто готував людей до шашличку замість оборони.
То ж дякуємо народу, уряду та королівській сім'ї Великобританії за допомогу надану для захисту життя та свободи українського народу!!!
А знаєте чому собаки лижуть руки хозяїна а коти, наприклад, ні ? Вовки взагалі хозяїв не мають.
турбота про танкістіводин Криголам сказав, що українським танкістам українські нормальні танки не потрібні, а потрібний модернізований радянський металобрухт т 64 - т 72, один плюс якого був у його кількості на складах. Турбота про громадян українські баби нових танкістів ще народять.
Defender!!