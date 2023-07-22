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Десантники показали работающие в Украине танки Challenger 2. ВИДЕО

Британские танки Challenger 2 уже работают на победу Украины. Десантно-штурмовые войска ВСУ показали их в работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на фейсбук-странице Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте: На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. Произошло 33 боестолкновения, - Генштаб

танк (2256) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+35
В Мариуполе бавовна. Пишут что БК улетели вместе со складом.
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22.07.2023 14:39
+25
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22.07.2023 14:42
+21
Британский красавчик!
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22.07.2023 14:48
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В Мариуполе бавовна. Пишут что БК улетели вместе со складом.
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22.07.2023 14:39 Ответить
Там же как раз Крымчане едут в объезд, потому что мост закрыт. Наверное, довольны ощущениями
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22.07.2023 15:12 Ответить
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22.07.2023 14:42 Ответить
Британский красавчик!
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22.07.2023 14:48 Ответить
Натиснув на "Мені подобається" бо раптом Беня не побачить і знову будуть образи.

Додатково подяка Королю, покійній Королеві, Ріші Сунаку, Уоллесу (ще раз особисто)...

Весь український народ розуміє, що наш коротун Зе Гевара стоїть на плечах таких титанів, як Байден та Уоллес!! І хоча він ен дістає носом до поверхні води у результаті такої підримки - хіба то важливо?!!
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22.07.2023 14:49 Ответить
А основним подякувати забули- Британським платникам податків!
Чи гадаєте з своїх грошей ті, кому Ви дякуєте, проплатил?
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22.07.2023 15:25 Ответить
Так, Олекса, я забув, добре що ви нагадали. Але і ви зганьбилися, бо забули Бориса Джонсона!!

І як не крути, а я подякував більшому числі людей, чим ви!!

А тому і вам потрібно було б більше дякувати мені за мою дяку, а не оте всьо, що ви робите!!
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22.07.2023 16:54 Ответить
П.С. До речі, Амазон також додає подяку Бену Уоллесу за рекламу, вже від свого імені особисто.
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22.07.2023 16:59 Ответить
Саня Тузик Ні, Ви не подякували більшій кількості людей. Бо платників податків більше ніж дармоїдів Джонсанів різних.
Запам'яте ще одне - у Британії немає "наявялічнєйшаго янєлоха боневтікавіча, небулойнебуде" тому одна людина у Британії не приймає рішення вже років з 100.
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22.07.2023 18:07 Ответить
Зате ви не дякуєте взагалі нікому і ніколи. Ви тільки споживаєте і вважаєте себе прокурором. Типовий соєвий сектант.
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22.07.2023 22:39 Ответить
Сеня Тузик не треба вішати свої ярлики й не будете схожий на нерозумну людину пустомелю. Ви забули подякувати основним - платникам податків, з чиїх грошей все проплачується, я вам нагадав. Чого ви стали у агресивну позицію й перейшли на особистості ? Це слабкість позиції.
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23.07.2023 03:51 Ответить
От навіщо ви тут брешете? Зеленський завжди і всім дякував. Всім хто приїздив в Україну він висловлював подяку як особисто так і країнам і Народу тих країн! У всіх своїх зверненнях та промовах. Беня виліз зі своєю безтактністю, а в випадку Амазона то взагалі було відверте хамство. Яке зовсім не йшло на користь відносинам держав.

Ви тут брешете і просуваєте огидний наратив Швеця. Зеленський неодноразово казав - дайте те чи інше - не можете/не хочете дати - то продайте!? Але воно потрібно вже зараз!! Але на продаж ніхто не пристає, бо тоді будуть зовсім інші стосунки. Тоді Україна зможе купити те і тоді скільки їй того треба! І Байден не зможе регулювати процес з одною йому відомою метою. Чи то перемога під його вибори чи то заморозка конфлікту.

США вже отримали весь нафто-газовий ринок Європи. ВПК Штатів на підйомі, замовлення на десятиліття вперед. Не треба строїти з себе якихось невимовно постраждалих наївних дурників. Все у американців добре після цього як фінансово так і політично. Економічні сили Помийкі підірвані, міф про непереможну Другу армію розвіяний. Оголосивши себе безальтернативним союзником України Штати одночасно визивали і визивають массу нерозумінь своїми діями. Наприклад надавши 4 (ЧОТИРИ) Хаймарси взяли паузу)) Для Штатів що 4 що 14 чи 24 абсолютно все одно фізично, а от для нас тоді кожна одиниця була важлива. Ви думаєте така дурня не викликає запитань?! Не приводить до роздумів?! І не тільки у людей в Україні, як ваша еліта то намагається подати - а і у західних союзників і членів Альянсу.

І як раз Британія часто грала авангардну роль у поставках якогось етапного озброєння, поки інші кивали один на одного, вигадуючи хто перший зробить крок. Раптом тут та маячня від Уолеса. Йому що - прилетіло від Вашінгтону за оті ракети та Челенджери?!

Що це в біса за відмовки про АТАКМС-и - то їх виявляється мало у Штатів то Україна не потребує їх...Мабуть у Франції та Британії аналогів тих АТАКМСів дуже багато і вони вирішили звільнити склади надавши нам ті ракети. А якби Україні вони були не потрібні то і європейці б нам їх зараз не дали. Ці відмазки штатників, це саліванське лайно - воно не налазить на вуха!!

Поки вимальовується одне - ГРОШЕЙ за зброю вам (амерам) не треба - а ПОДЯКИ вам замало. То що вам потрібно вже нарешті?!!
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23.07.2023 09:28 Ответить
Чули як він "дякував".
Бачимо що він робить.
Як корупцію "подалав".

А Америка чи Британія не будуть роздавати зброю щоб потім самим з асфальтом та шашликами не залишитись..... вони хоча й не "янєлохі" але вчити що робити (Британію, Америку) не варто, особливо тим хто готував людей до шашличку замість оборони.
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23.07.2023 16:43 Ответить
P. S. Ви мабуть здивуєтесь але Королеву, Короля Британії дякувати немає за що. Королівська родина не впливає на такі рішення.
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22.07.2023 15:28 Ответить
Таваріщь Алєксєй, краще помовч...
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22.07.2023 16:15 Ответить
Orest Bartka я не на Засрашці живу тому маю право вільно висловлювати свої думки. Для своїх залиш поради.
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22.07.2023 18:03 Ответить
Ви також здивуєтеся, але якби королівська родина була б категорично проти, то ми б ці, а відповідно й інші, танки, ракети, може б і отримали, але з затримкою десь в рік...
То ж дякуємо народу, уряду та королівській сім'ї Великобританії за допомогу надану для захисту життя та свободи українського народу!!!
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22.07.2023 16:17 Ответить
Володимир gbkbgxer Помиляєтесь. Королівська родина немає жодного відношення до Політики Уряду Британії й не відповідає за озброєння.
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22.07.2023 18:04 Ответить
після того як наш мудрий генштаб бездумно послав леопарди2 та бредлі на міни західна зброя сприймається як просто зброя а не як потужна перевага.((
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22.07.2023 14:49 Ответить
хех ... коли ти на скоринку банану наступиш, не розказуй, що жителі Африки винуваті !
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22.07.2023 15:45 Ответить
Кацапи нервово смикають ніжками.
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22.07.2023 14:50 Ответить
..aле ми на ньому нікуди не поїдемо тому що немає повітряної підтримки F-16
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22.07.2023 14:52 Ответить
Саме так! У нас не має іншого вибору, крім перемоги. 💪🇺🇦
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22.07.2023 14:55 Ответить
Чудо-машина !!! Респект конструкторам і виробникам та британському народу і королю !
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22.07.2023 14:57 Ответить
А Королю за що?
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22.07.2023 15:29 Ответить
за те що він є -- за це йому дякують і брити теж
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22.07.2023 16:07 Ответить
Король це сильна в G.B. традиція. Чарльз - палкий сторонник України ще з 80-років, коли і не був королем як і не було України як окремої держави.
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22.07.2023 16:12 Ответить
Таваріщь Алєксєй, а Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
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22.07.2023 16:18 Ответить
Знаю, з переляку.
А знаєте чому собаки лижуть руки хозяїна а коти, наприклад, ні ? Вовки взагалі хозяїв не мають.
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22.07.2023 18:12 Ответить
Почему не отвечают вредители Укронеоборонпрома за проданные все украинские танки "Оплот" за бугор,они ведь не хуже этих??????
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22.07.2023 15:20 Ответить
питання спірне. Це тре. у спеців питати. У чомусь можуть мати переваги, у чомусь, навпаки.
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22.07.2023 15:47 Ответить
Так це ж була турбота про танкістів один Криголам сказав, що українським танкістам українські нормальні танки не потрібні, а потрібний модернізований радянський металобрухт т 64 - т 72, один плюс якого був у його кількості на складах. Турбота про громадян українські баби нових танкістів ще народять.
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22.07.2023 15:54 Ответить
Rolls-Royce на траках!
Defender!!
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22.07.2023 15:21 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків та уряду Британії.
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22.07.2023 15:26 Ответить
Нехай Зеленський вже прокидається і починає дякувати особисто!
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22.07.2023 15:30 Ответить
Яка чудова реклама для тих хто не пожлобився і дає техніку гарну . Слава Бритам)
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22.07.2023 15:31 Ответить
Їздять - працюють ??
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22.07.2023 15:48 Ответить
Потужна машина.Але їм ще зарано в бій тому, що не прорвані повністю смуги оборони орків..Ось коли вони рушать у прорив то росіякам не позаздриш..
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22.07.2023 21:06 Ответить
 
 