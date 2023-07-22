Десантники показали танки Challenger 2, які працюють в Україні. ВIДЕО

Британські танки Challenger 2 вже працюють на перемогу України. Десанттно-штурмові війська ЗСУ показали їх в роботі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на фейсбук-сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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