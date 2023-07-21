На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. Произошло 33 боестолкновения, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 июля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации нашей территории.

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоди, Степное, Морозова Долина Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Волчанск Харьковской области.

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На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Григоровки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Константиновка, Марково, Ивановское, Дружба, Пивничное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Угледар, Пречистовка, Нескучное, Благодатное Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Берислав, Львово, Антоновка Херсонской области и Херсон, а также Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага".

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