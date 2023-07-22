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Пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов. ВИДЕО

Украинские пограничники отбили атаку вражеских FPV-дронов. Отмечается, что один вражеский коптер пограничники обездвижили антидроновым ружьем и ликвидировали огнем из стрелкового оружия. Еще один FPV-дрон оккупантов наши бойцы "приземлили", вероятно, так же с помощью антидронового ружья. С него сняли взрывчатку и теперь он будет служить нашим воинам.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Браво, погранцы!
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22.07.2023 14:57 Ответить
Супер.
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22.07.2023 23:51 Ответить
Конда сделают такую рушницю, чтоб направить на расею, и они в гавно знерухомили.
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22.07.2023 15:18 Ответить
Наши вояки научили подробными видосиками, какие дроны, системы сброса, какие боеприпасы цеплять, тактика применения. Потом Мадьяр жалобные видео выкладывает про нехороших китайцев, что россиянам поставляют.
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22.07.2023 15:18 Ответить
кацапи хоч і д...би але не настільки щоб самим не здогадатися що і як робити
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22.07.2023 23:22 Ответить
Відбилися і навіть трофеями розжилися і слава богу.
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22.07.2023 15:35 Ответить
Упс, це саме ті дрони, які у рос. відео показували, штабелями.
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22.07.2023 15:43 Ответить
Яка швидкість у такого дрона? Швидше ніж тарілочка на стенді ? Чи можна такий коптер збити з гладкоствола шротом?
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23.07.2023 15:10 Ответить
 
 