Пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов. ВИДЕО
Украинские пограничники отбили атаку вражеских FPV-дронов. Отмечается, что один вражеский коптер пограничники обездвижили антидроновым ружьем и ликвидировали огнем из стрелкового оружия. Еще один FPV-дрон оккупантов наши бойцы "приземлили", вероятно, так же с помощью антидронового ружья. С него сняли взрывчатку и теперь он будет служить нашим воинам.
Об этом сообщили в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
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