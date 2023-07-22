Пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов. ВИДЕО

Украинские пограничники отбили атаку вражеских FPV-дронов. Отмечается, что один вражеский коптер пограничники обездвижили антидроновым ружьем и ликвидировали огнем из стрелкового оружия. Еще один FPV-дрон оккупантов наши бойцы "приземлили", вероятно, так же с помощью антидронового ружья. С него сняли взрывчатку и теперь он будет служить нашим воинам.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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