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Прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. ВIДЕО

Українські прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів. Зазначається, що один ворожий коптер прикордонники знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї. Ще один FPV-дрон окупантів наші бійці "приземлили", ймовірно, так само за допомогою антидронової рушниці. З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам.

Про це повідомили у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) дрони (4695)


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Браво, погранцы!
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22.07.2023 14:57 Відповісти
Супер.
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22.07.2023 23:51 Відповісти
Конда сделают такую рушницю, чтоб направить на расею, и они в гавно знерухомили.
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22.07.2023 15:18 Відповісти
Наши вояки научили подробными видосиками, какие дроны, системы сброса, какие боеприпасы цеплять, тактика применения. Потом Мадьяр жалобные видео выкладывает про нехороших китайцев, что россиянам поставляют.
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22.07.2023 15:18 Відповісти
кацапи хоч і д...би але не настільки щоб самим не здогадатися що і як робити
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22.07.2023 23:22 Відповісти
Відбилися і навіть трофеями розжилися і слава богу.
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22.07.2023 15:35 Відповісти
Упс, це саме ті дрони, які у рос. відео показували, штабелями.
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22.07.2023 15:43 Відповісти
Яка швидкість у такого дрона? Швидше ніж тарілочка на стенді ? Чи можна такий коптер збити з гладкоствола шротом?
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23.07.2023 15:10 Відповісти
 
 