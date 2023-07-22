Прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. ВIДЕО
Українські прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів. Зазначається, що один ворожий коптер прикордонники знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї. Ще один FPV-дрон окупантів наші бійці "приземлили", ймовірно, так само за допомогою антидронової рушниці. З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам.
Про це повідомили у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Галина Боброва #556335
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