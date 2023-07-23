РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
13 653 27

Уничтожение российского самоходного орудия калибра 203 мм "Пион". ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинская артиллерия уничтожает самоходное орудие "Пион" калибра 203 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Сообщается об уничтожении 203-мм 2С7 "Пион" на восточном направлении. Вероятно, с помощью GMLRS.

Смотрите также: Бойцы теробороны уничтожили на востоке Украины вражескую БМП-1. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) миномет (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Пион, Тюльпан...какая разница! Горит же хорошо. Никогда не думал, что смерть людей может доставлять удовлетворение. Не, гляну еще разо, вместо снотворного.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:25
+7
Це не міномет, а самохідна гармата великого калібру.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:16
+6
В цьому так, горить добре, але журналістів треба макати за некомпетентність, бо буде як в рашці, кори діди на бігбордах в німецьких шоломах, Тиграх і Хенкєлях ... Воно нам треба такий сором?
показать весь комментарий
23.07.2023 22:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не міномет, а самохідна гармата великого калібру.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:16 Ответить
Переплутали з Тюльпаном ))
показать весь комментарий
23.07.2023 22:20 Ответить
Пион, Тюльпан...какая разница! Горит же хорошо. Никогда не думал, что смерть людей может доставлять удовлетворение. Не, гляну еще разо, вместо снотворного.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:25 Ответить
В цьому так, горить добре, але журналістів треба макати за некомпетентність, бо буде як в рашці, кори діди на бігбордах в німецьких шоломах, Тиграх і Хенкєлях ... Воно нам треба такий сором?
показать весь комментарий
23.07.2023 22:30 Ответить
Ніколи не думав, що Цивілізація за 5000+ років офіційного існування називатиме квітами свої вбивчі знаряддя... Це діагноз нам всім, на цій прекрастній Планеті 😬
показать весь комментарий
23.07.2023 22:48 Ответить
випий йаду
показать весь комментарий
24.07.2023 07:46 Ответить
Молодьож)), що візьмеш)))
показать весь комментарий
23.07.2023 22:23 Ответить
На відео взагалі непонятно що це.

Тюльпан

САУ Піон
показать весь комментарий
23.07.2023 22:23 Ответить
На видео ствол длиннее - выступает за габарит.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:46 Ответить
На 100% погоджуюсь, і це означає чергову некомпетентність журналістів, які пишуть статтю, навіть не те щоб проконсультуватись зі спеціалістами, а навіть загуглити не можуть ...
показать весь комментарий
23.07.2023 22:53 Ответить
В підсумку помилка в назві, не самохідний міномет, а САУ ...
показать весь комментарий
23.07.2023 22:54 Ответить
Пион

показать весь комментарий
24.07.2023 10:02 Ответить
Був піон а залишились пелюстки на перегні ….
показать весь комментарий
23.07.2023 22:21 Ответить
Взагалі-то 2С7 «Піон» - радянська 203-мм самохідна гармата, а не міномет.
Ретельніше треба, панове...(с)
показать весь комментарий
23.07.2023 22:21 Ответить
До речі, по відео ні х..я не здогадаєшся, що там знищили.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:23 Ответить
Да нет, видно , у пиона ствол намного длиннее и казенная часть другая, присмотрись. Кстати, оба цветочка могут пулять тактической ядеркой. Так что ВСУ - молодци, однозначно!!!
показать весь комментарий
23.07.2023 22:38 Ответить
А може Гіацинт-С? Теж може куляти тактичною ядеркою?
показать весь комментарий
23.07.2023 22:46 Ответить
Такі мабуть "Піон" - дульного тормозу не розглядив.
показать весь комментарий
23.07.2023 22:49 Ответить
Точно Піон, нема дульника
https://ibb.co/qF4PS1r
https://ibb.co/pr78nqv
https://ibb.co/ZdXYDh4

P.s. знову не зміг сьогодні правильно вставити зображення, якась хнє..ь на сайті ))
показать весь комментарий
23.07.2023 23:24 Ответить
Розумію, що це від бідності, але вже надоїли ці відео поганої якості. У цей же час на дорогах бачу кучу новеньких дороговартістних авто. Це вже реально бісить.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:35 Ответить
Не зовсім погоджусь з Вами колега, на мою думку відео спеціально спотворюють для масмедіа )) А про дорогі авто то так, але знаюсь з багатьма програмістами, які волонтерять в повну силу, і дорікнути їм дорогу тачку 2020 року якось недоречно. Я розумію коли жеруть в три горлянки слуги на сьогоднішній день ... Оце треба висвітлювати...
показать весь комментарий
23.07.2023 23:42 Ответить
Суцільні програмісти на автошляхах на авто 22- 23 років? Мені взагалі цікавий контингент, що їх зараз купує.
показать весь комментарий
24.07.2023 10:07 Ответить
За довжиною ствола чітко видно, що то піон. Гарна робота
показать весь комментарий
23.07.2023 22:40 Ответить
"Пион" это не миномет это самоходная пушка
показать весь комментарий
23.07.2023 23:54 Ответить
металобрухт сорокарічний
показать весь комментарий
24.07.2023 01:12 Ответить
У меня нет уверенности, шо он железный, а не деревянный - горит, как дрова...
показать весь комментарий
24.07.2023 08:22 Ответить
 
 