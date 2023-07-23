Уничтожение российского самоходного орудия калибра 203 мм "Пион". ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как украинская артиллерия уничтожает самоходное орудие "Пион" калибра 203 мм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.
Сообщается об уничтожении 203-мм 2С7 "Пион" на восточном направлении. Вероятно, с помощью GMLRS.
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+8 Семен Семенов #576684
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+7 Віктор Катишев #550938
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+6 Qq Qqq #455433
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Тюльпан
САУ Піон
Ретельніше треба, панове...(с)
https://ibb.co/qF4PS1r
https://ibb.co/pr78nqv
https://ibb.co/ZdXYDh4
P.s. знову не зміг сьогодні правильно вставити зображення, якась хнє..ь на сайті ))