Уничтожение российского самоходного орудия калибра 203 мм "Пион". ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинская артиллерия уничтожает самоходное орудие "Пион" калибра 203 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Сообщается об уничтожении 203-мм 2С7 "Пион" на восточном направлении. Вероятно, с помощью GMLRS.

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