Украинский Humvee выдерживает попадание из ПТРК и обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Украинский экипаж американского броневика Humvee попал под вражеский обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, броневик остался в рабочем состоянии, сохранил жизнь экипажа после атаки из ПТРК и обстрела из РСЗО БМ-21 "Град" и уехал из зоны поражения.

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