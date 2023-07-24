Український Humvee витримує влучання із ПТРК та обстріл із РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
Український екіпаж американського броньовика Humvee зазнав ворожого обстрілу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньовик залишився у робочому стані, зберіг життя екіпажу після атаки із ПТРК та обстрілу із РСЗВ БМ-21 "Град" та виїхав із зони враження.
Топ коментарі
+32 Панас Стець #551129
показати весь коментар24.07.2023 14:48
+31 Alessandro Moretti
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+17 Панас Стець #551129
показати весь коментар24.07.2023 14:56
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мабудь не знаєш що лендліз (віджали) увати в рази більший ніж є від наших партнерів
це щодо автотехніки, танків бтр, бмп, мтлб і тд
так що і їхня техніка теж допомагає,
правда не по їх волі
зараз десь накриють орків, вони втечуть, техніку кинуть
то щож не брати бо ватне???
брати ї їх їхнім бити
а це америкос
українська стугна, корсар
а джевелін, америкос, нлав, англієць
українські, вільха та нептун
а хаймарс та інші, чужі
"а джевелін - америкос, нлав - англієць"
Тобто нашим хлопцям на передку ой як не солодко, і реальність трохи відрізняється від ****************.
Якби хлопці вийшли з хамві, то все капці.
Український екіпаж американського броньовика Humvee зазнав зазнав ворожого обстрілу. Джерело:
https://youtu.be/zIiRqZB05-4