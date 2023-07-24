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24 072 56

Український Humvee витримує влучання із ПТРК та обстріл із РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Український екіпаж американського броньовика Humvee зазнав ворожого обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньовик залишився у робочому стані, зберіг життя екіпажу після атаки із ПТРК та обстрілу із РСЗВ БМ-21 "Град" та виїхав із зони враження.

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Автор: 

обстріл (28486) зброя (7466)


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Топ коментарі
+32
чужих, окрім кацапів, немає... всі, хто допомагає і їх зброя, це всі наші!!!
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24.07.2023 14:48
+31
Made in USA 😁 С этикеткой - "*******"
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24.07.2023 14:42
+17
постраждало, це не значить, що знищене... Пороху, звісно, велика подяка.
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24.07.2023 14:56
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Made in USA 😁 С этикеткой - "*******"
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24.07.2023 14:42 Відповісти
, та хоч марсіанський, головне, що не кацапський.
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24.07.2023 14:54 Відповісти
ти мабудь не знаєш що зіл газ камаз це орське
мабудь не знаєш що лендліз (віджали) увати в рази більший ніж є від наших партнерів
це щодо автотехніки, танків бтр, бмп, мтлб і тд
так що і їхня техніка теж допомагає,
правда не по їх волі
зараз десь накриють орків, вони втечуть, техніку кинуть
то щож не брати бо ватне???
брати ї їх їхнім бити
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24.07.2023 15:22 Відповісти
українсьий, це козак, краз
а це америкос
українська стугна, корсар
а джевелін, америкос, нлав, англієць
українські, вільха та нептун
а хаймарс та інші, чужі
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24.07.2023 14:44 Відповісти
чужих, окрім кацапів, немає... всі, хто допомагає і їх зброя, це всі наші!!!
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24.07.2023 14:48 Відповісти
що ти за треш несеш?, Господи, допоможи йому.
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24.07.2023 15:08 Відповісти
Нам все на пользу, что спасает украинцев от рашистской орды. Не на пользу Украине только сегодняшнее правительство во главе с малороссом-наркоманом. И не надо тут рассказывать как это мужественное чудо в своих бездарных и продажных действиях обвиняет коллективный запад, а не примет мужественно смертельную дозу наркоты, или добровольно не пойдет в СИЗО с признанием в госизмене. Ведь все знают, что сколько конец не оттягивать, то он толще и длинне не становится, только появляются мозоли и полная импотенция. Два друга, путлер и боневтик.
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24.07.2023 15:01 Відповісти
What's "америкос"?
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24.07.2023 15:02 Відповісти
У автора проблеми з пункуацією
"а джевелін - америкос, нлав - англієць"
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24.07.2023 15:10 Відповісти
мда рукожопі алкаші пакет граду поклали прям в точку....
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24.07.2023 14:46 Відповісти
Взагалі унікальні рукожопі алкаші. Класти пакет граду заради однієї не великої цілі у полі з надією влучити. Схоже на паніку рукожопих алкашів.
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24.07.2023 15:57 Відповісти
ваш сарказм *******, кацапи не тупі боти які стріляють в певному напрямку на авось, а кладуть пакети градів туди куди потрібно... маючи практично необмежений запас, можуть собі дозволити на 1 автівку 20 градів витратити, в той час як ми 1-2 і рідко 10-20 за раз запускаємо.
Тобто нашим хлопцям на передку ой як не солодко, і реальність трохи відрізняється від ****************.
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24.07.2023 16:04 Відповісти
Кацапи рукожопі від народження. Все що вони роблять- роблять хреново. Все тіки починаеться для кацапів- далі буде
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24.07.2023 16:25 Відповісти
А де я написав, що вони тупі боти? Я використав Ваш початковий "сарказм", тобто його продовжив. Здається Ви ****** тонкощі моменту зрозуміли. Поклали ракети вони досить не погано в данному випадку, ще враховуючи обмеженість у часі. Я засумнівався в питаннях доцільності використати 20 ракет по одній рухомій цілі, а не по скупченню. І про реальність і "***********" розповідайте зеленим імбіцилам, які в 2019 році всралися.
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24.07.2023 17:29 Відповісти
Видно, що колесо постраждало... зато машина закалилась й залишилась знищувати окупантів...
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24.07.2023 14:46 Відповісти
Вони так рвонули вперед, що навряд колесо. Але якщо таке має місце, допомога від Фонду Порошенко і іменно з шинами там.
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24.07.2023 14:52 Відповісти
постраждало, це не значить, що знищене... Пороху, звісно, велика подяка.
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24.07.2023 14:56 Відповісти
Мдя... З такою кількістю прильотів (0:11-0:30) кацапів не хвилює точність...
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24.07.2023 14:46 Відповісти
точність якраз ІДЕАЛЬНА! зважаючи що накрили пакетом града.
Якби хлопці вийшли з хамві, то все капці.
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Згоден, по площі влучили. Але цілий пакет на один Humvee? Ну не знаю...
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24.07.2023 14:59 Відповісти
Я думаю вони цілились в інше поле
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Точність як для граду неймовірна.
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24.07.2023 15:06 Відповісти
Я впевнений, вони цілились в інше поле
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24.07.2023 15:10 Відповісти
Не важливо куди цілились - важливо куди попали . Це як вчорашня заява стосовно Одеси.
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24.07.2023 15:13 Відповісти
Дуже добре що бійці залишились живими-а хаммер гарна машина...
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24.07.2023 14:48 Відповісти
А що я пропустив? Humvee почали збирати в Україні?
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24.07.2023 14:49 Відповісти
ага
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24.07.2023 14:56 Відповісти
Чукча не читатель?

Український екіпаж американського броньовика Humvee зазнав зазнав ворожого обстрілу. Джерело:
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24.07.2023 14:57 Відповісти
Ти точно бажаєш передчасної смерті ***** ? Він же обіцяв повну деМІЛІТАРІЗАЦІЮ ЗСУ. Залишити тільки рогатки та стріли. А тут ти з такою заявою ! Тссссссс.
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24.07.2023 15:01 Відповісти
Було ще відео, як хамві наступають і один на міну (мабуть протипіхотну) наїхав і це ніяк на ньому не позначилося, бо поїхав він далі. Знімали з іншого хамві поряд з ним.
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24.07.2023 14:55 Відповісти
Протипіхотка міна максимум що може зробити так це некритично подерти гуму на колесі.
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24.07.2023 15:07 Відповісти
Вот это машина, прямое попадание птурса и идет дальше не останавливаясь, прошла под ударами нурсов и только задние колеса просели, или гусматик или авто подкачка.
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24.07.2023 14:55 Відповісти
и то и другое
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24.07.2023 14:57 Відповісти
Я ПТУРСа не заметил, только близкий разрыв Града, даже не прямое попадание.
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24.07.2023 16:48 Відповісти
Ти ба що в світі зробили ! А кацапська каска часів 1943 року витримує комулятивний снаряд. 152 мм.
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24.07.2023 14:57 Відповісти
Зате не витримує "кумулятивний кулак"
https://youtu.be/zIiRqZB05-4
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24.07.2023 15:07 Відповісти
А були б на БТР 60-70 чи простих автомобілях, то їм був би кінець. Якісна броня дуже важлива.
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24.07.2023 14:58 Відповісти
Той шо пройшов крізь вогонь.
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24.07.2023 15:09 Відповісти
Тут не просто вогонь а кумулятивний струмінь.
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24.07.2023 15:16 Відповісти
Аплодую стоячи! Браво!
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24.07.2023 15:45 Відповісти
Занадто багато таких відео. Де кацапи стріляють, як у тирі.
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24.07.2023 16:18 Відповісти
вони мабуть цілилися в інше поле, як всігда
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24.07.2023 16:28 Відповісти
Добре що хлопці вціліли. Слава Захисникам України-Героям Слава!
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24.07.2023 16:31 Відповісти
Кацапы гнойные краску поцарапали на автомобильчике!
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24.07.2023 16:38 Відповісти
эти говноеды кацапские изранили всю нашу землю ....
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24.07.2023 18:59 Відповісти
 
 