Український Humvee витримує влучання із ПТРК та обстріл із РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Український екіпаж американського броньовика Humvee зазнав ворожого обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньовик залишився у робочому стані, зберіг життя екіпажу після атаки із ПТРК та обстрілу із РСЗВ БМ-21 "Град" та виїхав із зони враження.

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