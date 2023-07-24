Вражеский ЗРК "Бук" взрывается после попадания ракеты РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы поразили вражеский ЗРК "Бук", попав в него из американского РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

"БПЛА EOS корректирует огонь HIMARS по российскому ЗРК "Бук", – отмечают бойцы в комментарии к публикации.

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