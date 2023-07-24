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Новости Видео Война
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Вражеский ЗРК "Бук" взрывается после попадания ракеты РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы поразили вражеский ЗРК "Бук", попав в него из американского РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

"БПЛА EOS корректирует огонь HIMARS по российскому ЗРК "Бук", – отмечают бойцы в комментарии к публикации.

Смотрите: ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске. ФОТО

уничтожение (6916) Бук (657) HIMARS (286) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+21
Яка краса,але ж як засрали кацапи своїм лайном нашу землю.
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24.07.2023 15:45
+20
кожен раз, коли я дивлюсь на такі кадри, в мене виникають подвійні почуття..., це клас, це здорово, тим хто це робить - велика шана та подяка, але... це все горить та вибухає на нашій землі, на жаль...
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24.07.2023 15:40
+20
Одразу видно - БУК був заряджений.
То від ракетного твердого палива такий салют
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24.07.2023 15:41
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кожен раз, коли я дивлюсь на такі кадри, в мене виникають подвійні почуття..., це клас, це здорово, тим хто це робить - велика шана та подяка, але... це все горить та вибухає на нашій землі, на жаль...
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24.07.2023 15:40 Ответить
Пшениці і танки, що може бути більш страшніше і жорсткіше, бо ці Пшениці України, а танки.....
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24.07.2023 15:47 Ответить
Разй*б.
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24.07.2023 15:40 Ответить
Одразу видно - БУК був заряджений.
То від ракетного твердого палива такий салют
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24.07.2023 15:41 Ответить
Бада-Бум,як каже Мадяр...
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24.07.2023 15:42 Ответить
Z Book is closed 😂
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24.07.2023 15:42 Ответить
як святковий феєрверк.
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24.07.2023 15:42 Ответить
Яка краса,але ж як засрали кацапи своїм лайном нашу землю.
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24.07.2023 15:45 Ответить
Перегниють, не вперший раз, не дарма у наст чорнозем такий родючий ...
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24.07.2023 15:50 Ответить
Зашибись.
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24.07.2023 15:52 Ответить
А нехрін по посадках ховатися....
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24.07.2023 15:53 Ответить
Экипажу "Бука" крепкого здоровья.
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24.07.2023 15:54 Ответить
Одного в этом видео не хватает
Криков наводчиков при поражении цели
Очень их люблю
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24.07.2023 15:59 Ответить
Харашо пошла...
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24.07.2023 16:06 Ответить
Добре, але у них цього лайна більше 300 од. було початку війни.
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24.07.2023 16:06 Ответить
Видос выглядит немного странно.
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24.07.2023 16:10 Ответить
Заблюрили чи то оригінальних авторів, чи то інтерфейс дрона і влєпілі значок фонда притули.
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24.07.2023 16:25 Ответить
нічна зйомка.
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24.07.2023 16:35 Ответить
Дали нам Штати «Хаймарси» - і «Бука» вже нема

Яка чудова іграшка - салют дає сама….
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24.07.2023 16:14 Ответить
Пук !
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24.07.2023 16:17 Ответить
Дым белый - значит экипаж договорился кто на каких местах будет сидеть на концерте у Йоси.
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24.07.2023 16:42 Ответить
Гарна робота-сподіваюсь всі букіністи подохли...
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24.07.2023 16:47 Ответить
EOS droni ecio nepodbyty kak vizu sto Litva podarila.Vsego ix peredali 5 stuk.Krasyvo otrabotal i Himars
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24.07.2023 18:35 Ответить
Це чудово,але коли це було?Не люблю коли мені очі затирають...пропагандою,хоч і Українською.Правда,тільки правда.Коли я бачу повтори,по третьому разу то сумую,бо розумію,що не все солодко.Вже краще нічого ніж повтори,а головне під виглядом свіжого.Я розумію,що це війна,а війна це не фотки,це життя.,але це й не пропаганда.
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24.07.2023 20:08 Ответить
 
 