Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили, в частности, фронтовые вопросы.
Об этом он рассказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Провел Ставку, специальный формат. Наибольшее внимание к фронтовым вопросам. Были доклады Главкома, командующих основными направлениями, руководителя ГУР. Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы в обороне. На всех направлениях первая задача - это максимальное уничтожение оккупанта, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна каждый день терять, это справедливо", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил воинов, которые это обеспечивают.
"Подробно разбираем на Ставке все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, Черноморского зернового коридора. Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, он также провел несколько политических совещаний, в том числе относительно ЕС.
"В этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова, мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все возможное, чтобы и готовность ЕС была также полной. Именно в этом году", - сказал он.
Также Зеленский провел большое совещание с членами правительства, международниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран.
"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией относительно 15 сентября, это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта. И мы верим, что европейская сторона выполнит обязательства по этой дате. Когда временные ограничения прекратят действовать", - добавил глава государства.
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Скоро почнемо Кідати....
А після Перемоги нехай їздять Хрещатиком на білих конях - ми б їм плескали
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https://youtu.be/DUKoXNbtWUo
ps ще трохи міцних відповідей і я дуже здивуюся, якщо наступного літа кацапи не будуть стояти під Харковом та Запоріжжям.
так Зе і поясні їм .
порошкисиноніми. У нього все міцне, потужне, як і він сам, не даремно він є найвеличнішим лідором **********. В нього і булава імєіцца, потужніше нього тільки дєрьмак, міцніше -- тільки адженда... порошкова.
Заборістиє...
яких коментів ви чекали?
Звик до того, що він загрожує, а хлопці мають це якось вирішити. А народ України має задонатити. А от влади - хєр і телемарафон.
Тепер час зробити другу несподіванку : вигнати до біса бидлосвиняче кодло , яке чомусь називається "українська еліта" (в першу чергу всім відомих кондомів з оточення самого президента)
Через це підвищити ефективність держави так, що москалі почнуть випаровуватись , як та сама роса на сонці.
Слабо , Вовчику?
Давай, от пустых слов переходи к делу, главнокомандующий, блин.....