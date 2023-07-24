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Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили, в частности, фронтовые вопросы.

Об этом он рассказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку, специальный формат. Наибольшее внимание к фронтовым вопросам. Были доклады Главкома, командующих основными направлениями, руководителя ГУР. Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы в обороне. На всех направлениях первая задача - это максимальное уничтожение оккупанта, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна каждый день терять, это справедливо", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил воинов, которые это обеспечивают.

"Подробно разбираем на Ставке все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, Черноморского зернового коридора. Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, он также провел несколько политических совещаний, в том числе относительно ЕС.

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"В этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова, мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все возможное, чтобы и готовность ЕС была также полной. Именно в этом году", - сказал он.

Также Зеленский провел большое совещание с членами правительства, международниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией относительно 15 сентября, это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта. И мы верим, что европейская сторона выполнит обязательства по этой дате. Когда временные ограничения прекратят действовать", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: Планирование наступательных и оборонных действий, ответ на удары РФ по зерновой инфраструктуре, разблокирование Черного моря

Автор: 

Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+29
Це не про цього блазня
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24.07.2023 21:28
+26
менше відосіків, більше дій
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24.07.2023 21:24
+22
Мені одному вдається, що Зеленський перетворився у автовідповідач?
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24.07.2023 21:33
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менше відосіків, більше дій
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24.07.2023 21:24 Ответить
Це не про цього блазня
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24.07.2023 21:28 Ответить
У рашистських фсбешників він значиться як агент з кодовим імʼям «пінгвін
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24.07.2023 23:48 Ответить
буратіно
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25.07.2023 05:14 Ответить
У кожного агента є не одне псевдо. «Пінгвін» випливло нещодавно із оприлюднених, в тому числі і на Цензорі, перехоплених розмов фсбешників із їх агентами в Україні .
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25.07.2023 09:10 Ответить
Буданов №2
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25.07.2023 00:21 Ответить
Вау бубочка пообіцяв і створив,********************************,бєнявудервфля,оце воно,кушайтє 73 придурка!
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24.07.2023 21:52 Ответить
Невже террористи через 1,5 року террору таки щось отримають адекватне у відповідь? Гарячіє естонскіє парні роздуплилися? Подивимося...
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24.07.2023 21:29 Ответить
Якщо така відповідь по ефективності, як контрррррнаступ, то, може, краще й не обіцяти🤔🧐😁
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24.07.2023 22:17 Ответить
..... снімітє сруля!!
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24.07.2023 21:30 Ответить
Я не сруль,я чєбуришка))
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24.07.2023 21:54 Ответить
є інший варіант цього анекдоту, - ".... сруль - слезай, ти не нравішся властям..."
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24.07.2023 22:19 Ответить
де ці дрони на 1000 км? чи їх не було?
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24.07.2023 21:30 Ответить
Так -- аби побалакати -- нема в зараз стільки зброі - шоб гарно відповісти
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24.07.2023 21:31 Ответить
Ще Більше Кусків Асфальту Вже Підготували.....
Скоро почнемо Кідати....
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24.07.2023 21:32 Ответить
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24.07.2023 21:32 Ответить
Було б добре якби Залужний, Буданов, Данилов та інші замовкли б, а ми спостерігали б результати їх роботи.

А після Перемоги нехай їздять Хрещатиком на білих конях - ми б їм плескали
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24.07.2023 21:39 Ответить
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24.07.2023 21:43 Ответить
Цікава інфа
ТЕПЕРЬ ДО ВСЕХ ДОШЛО! ПИОНТКОВСКИЙ: Слова Залужного ВЗБОДРИЛИ американцев! Они НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ

https://youtu.be/DUKoXNbtWUo
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24.07.2023 22:28 Ответить
Мені одному вдається, що Зеленський перетворився у автовідповідач?
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24.07.2023 21:33 Ответить
Сокріше, в нейросітку.
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24.07.2023 21:34 Ответить
зелена блювота!
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24.07.2023 21:33 Ответить
А розкажика нам, зЄлєпукін як ти відпові послу Пристайко, тут в тебе теж дуже не погано виходить, взагалі то всіх хто про тебе щось казав вже всім відповів, чи є ще хтось??????
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24.07.2023 21:35 Ответить
Чим міцна відповідь відрізняється від потужної?
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24.07.2023 21:35 Ответить
Як міцна оборона від потужного наступу..
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24.07.2023 21:44 Ответить
Блаблакомандующий.
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24.07.2023 21:35 Ответить
Нет ничего крепче асфальта и шашлычков на майские.
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24.07.2023 21:36 Ответить
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24.07.2023 21:37 Ответить
Півтора року війна іде, скільки ж можна ще "готувати відповідь"?
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24.07.2023 21:40 Ответить
Хочеться вірити. Тре добивати міст.
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24.07.2023 21:40 Ответить
Ти Віслюк "Пінгвін" сухарі собі готуй, гопота криворізька.
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24.07.2023 21:44 Ответить
на Куп'янську повний п*здець. це та сама міцна відповідь?
ps ще трохи міцних відповідей і я дуже здивуюся, якщо наступного літа кацапи не будуть стояти під Харковом та Запоріжжям.
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24.07.2023 21:45 Ответить
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24.07.2023 21:47 Ответить
Ескалація рунійвних обстрілів - це результат самміту НАТО - що Україну не взяли до НАТО .

так Зе і поясні їм .
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24.07.2023 21:48 Ответить
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24.07.2023 21:49 Ответить
они слышать не хотят...
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25.07.2023 00:29 Ответить
міцні відповіді москалоті готує ЗСУ, а агент Пінгвін лише торгує своєю неголеною пикою...
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24.07.2023 21:50 Ответить
міцний пздун.
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24.07.2023 21:53 Ответить
Ага, вже у відповідь спланував і профінансував ''міцні'' серіяльчики.
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24.07.2023 21:54 Ответить
А до тепер ти, з 24.02.22, що робив? Про шашлички мріяв?
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24.07.2023 21:54 Ответить
пустимо за вказівкою буданги дефіцитні дрони на столицю мордору, просто так для картинки...
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24.07.2023 21:55 Ответить
У зеблазня закінчилися порошки синоніми. У нього все міцне, потужне, як і він сам, не даремно він є найвеличнішим лідором **********. В нього і булава імєіцца, потужніше нього тільки дєрьмак, міцніше -- тільки адженда... порошкова.
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24.07.2023 21:59 Ответить
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24.07.2023 21:59 Ответить
Готуємо міцні відповіді російським терористам

Заборістиє...
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24.07.2023 22:02 Ответить
Майже 20 млн. кг. чого? У свого лідора, запитай!
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24.07.2023 22:06 Ответить
Дивно бачити всі ці промені проносу від коментаторів Ви не хочете відповіді цім п*дарам на раше?
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24.07.2023 22:03 Ответить
так не було, нема й не буде ніяких відповідей від зє. самі лише відосікі та "йдіть у сраку".

яких коментів ви чекали?
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25.07.2023 00:41 Ответить
Відповіси по клавішам роялю?
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24.07.2023 22:06 Ответить
Де дівся ВПК України, Дурень?
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24.07.2023 22:08 Ответить
И какой же ответ, интересно узнать? Новый сериал от 95-го квартала?
Звик до того, що він загрожує, а хлопці мають це якось вирішити. А народ України має задонатити. А от влади - хєр і телемарафон.
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24.07.2023 22:26 Ответить
холера, а щоб не ує..али то не тре було і відповідати?
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24.07.2023 22:41 Ответить
Україна несподівано для світу почала чинити опір москалям. За це отримала таку-сяку зброю
Тепер час зробити другу несподіванку : вигнати до біса бидлосвиняче кодло , яке чомусь називається "українська еліта" (в першу чергу всім відомих кондомів з оточення самого президента)
Через це підвищити ефективність держави так, що москалі почнуть випаровуватись , як та сама роса на сонці.
Слабо , Вовчику?
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24.07.2023 22:52 Ответить
ну як же він сам себе вижене?
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25.07.2023 00:43 Ответить
Крепкий ответ это разхерачить порты в Севастополе, Новороссийске и Туапсе.
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24.07.2023 23:03 Ответить
Віримо в наше політично-військове керівницство, Вова **** кацапське бидло!!!
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24.07.2023 23:09 Ответить
... ну-ну. розбудите, коли почуєте про відповідь самого вови
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25.07.2023 00:44 Ответить
ЗЕлена гопота здохни в муках зрадник
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24.07.2023 23:20 Ответить
Мало говори, много делай. "По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?" (Матф. 7.16)
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24.07.2023 23:26 Ответить
і барабанами!
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25.07.2023 00:45 Ответить
Раніше відповідав потужно, тепер міцно, потім залізно і бетонно-асфальтно.
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24.07.2023 23:40 Ответить
До тех пор, пока простые военкомы а-ля Борисов будут покупать хаты за бугром по цене одного Леопарда, Резниковы будут жрать яйца по 17 грн за штуку, колхозные пид@ры ремонтировать улицы в миллиард гривен, бездари от культуры будут снимать порно за наши деньги - а волонтеры будут ходить с протянутой рукой и просить по одной гривне у народа для нужд фронта - никогда и нихрена не будет «потужной відповіді». Это все словоблудие от Зеленского
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24.07.2023 23:46 Ответить
Два пальці об асфальт, міцно.
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24.07.2023 23:52 Ответить
Якщо це сказав ручний підопічний ФСБшника Єрмака,значить нічого не буде,крім шоу-програм на бидломарафоні.
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25.07.2023 00:13 Ответить
Закидаєш , гнида, їх зеленим лайном, чи відосиками своєї пики гнусавої , доведеш до самогубства?
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25.07.2023 05:46 Ответить
Вова, я это слышу уже в четвертый или пятый раз.
Давай, от пустых слов переходи к делу, главнокомандующий, блин.....
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25.07.2023 07:33 Ответить
"23.07.2023 ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС, СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко. " Невже почалася зачистка конкурентів перед виборами?!
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25.07.2023 07:55 Ответить
"Пердь в калюжу" як завжди ні про що
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25.07.2023 12:05 Ответить
Треба не відповіді готувати, а ЗВІЛЬНЯТИ Україну від кацапів!
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25.07.2023 20:55 Ответить
 
 