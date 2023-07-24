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Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили, зокрема, фронтові питання.

Про це він розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку, спеціальний формат. Найбільша увага до фронтових питань. Були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємось вперед, і тим, де українські сили в обороні. На усіх напрямках перше завдання - це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати, це справедливо", - сказав президент.

Зеленський подякував воїнам, які це забезпечують.

"Детально розбираємо на Ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору. Захист наших людей, наших міст, наших портів, Чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - додав глава держави.

За словами Зеленського, він також провів кілька політичних нарад, зокрема щодо ЄС.

Читайте: Блокування експорту української агропродукції суходолом в ЄС після 15 вересня є неприпустимим, - Зеленський

"Цього річ ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова, ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливе, щоб і готовність ЄС була також повною. Саме цьогоріч", - сказав він.

Також Зеленський провів велику нараду з урядовцями, міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. 

"Є дуже важлива домовленість з Єврокомісією, щодо 15 вересня, це крайня дата  існування обмежень нашого зернового експорту і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо цієї дати. Коли тимчасові обмеження припинять діяти", - додав глава держави.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Планування наступальних та оборонних дій, відповідь на удари РФ по зерновій інфраструктурі, розблокування Чорного моря

Автор: 

Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+29
Це не про цього блазня
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24.07.2023 21:28
+26
менше відосіків, більше дій
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24.07.2023 21:24
+22
Мені одному вдається, що Зеленський перетворився у автовідповідач?
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24.07.2023 21:33
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24.07.2023 21:24 Відповісти
Це не про цього блазня
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24.07.2023 21:28 Відповісти
У рашистських фсбешників він значиться як агент з кодовим імʼям «пінгвін
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24.07.2023 23:48 Відповісти
буратіно
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25.07.2023 05:14 Відповісти
У кожного агента є не одне псевдо. «Пінгвін» випливло нещодавно із оприлюднених, в тому числі і на Цензорі, перехоплених розмов фсбешників із їх агентами в Україні .
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25.07.2023 09:10 Відповісти
Буданов №2
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25.07.2023 00:21 Відповісти
Вау бубочка пообіцяв і створив,********************************,бєнявудервфля,оце воно,кушайтє 73 придурка!
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24.07.2023 21:52 Відповісти
Невже террористи через 1,5 року террору таки щось отримають адекватне у відповідь? Гарячіє естонскіє парні роздуплилися? Подивимося...
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24.07.2023 21:29 Відповісти
Якщо така відповідь по ефективності, як контрррррнаступ, то, може, краще й не обіцяти🤔🧐😁
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24.07.2023 22:17 Відповісти
..... снімітє сруля!!
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24.07.2023 21:30 Відповісти
Я не сруль,я чєбуришка))
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24.07.2023 21:54 Відповісти
є інший варіант цього анекдоту, - ".... сруль - слезай, ти не нравішся властям..."
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24.07.2023 22:19 Відповісти
де ці дрони на 1000 км? чи їх не було?
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24.07.2023 21:30 Відповісти
Так -- аби побалакати -- нема в зараз стільки зброі - шоб гарно відповісти
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24.07.2023 21:31 Відповісти
Ще Більше Кусків Асфальту Вже Підготували.....
Скоро почнемо Кідати....
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24.07.2023 21:32 Відповісти
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24.07.2023 21:32 Відповісти
Було б добре якби Залужний, Буданов, Данилов та інші замовкли б, а ми спостерігали б результати їх роботи.

А після Перемоги нехай їздять Хрещатиком на білих конях - ми б їм плескали
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24.07.2023 21:39 Відповісти
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24.07.2023 21:43 Відповісти
Цікава інфа
ТЕПЕРЬ ДО ВСЕХ ДОШЛО! ПИОНТКОВСКИЙ: Слова Залужного ВЗБОДРИЛИ американцев! Они НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ

https://youtu.be/DUKoXNbtWUo
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24.07.2023 22:28 Відповісти
Мені одному вдається, що Зеленський перетворився у автовідповідач?
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24.07.2023 21:33 Відповісти
Сокріше, в нейросітку.
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24.07.2023 21:34 Відповісти
зелена блювота!
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24.07.2023 21:33 Відповісти
А розкажика нам, зЄлєпукін як ти відпові послу Пристайко, тут в тебе теж дуже не погано виходить, взагалі то всіх хто про тебе щось казав вже всім відповів, чи є ще хтось??????
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24.07.2023 21:35 Відповісти
Чим міцна відповідь відрізняється від потужної?
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24.07.2023 21:35 Відповісти
Як міцна оборона від потужного наступу..
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24.07.2023 21:44 Відповісти
Блаблакомандующий.
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24.07.2023 21:35 Відповісти
Нет ничего крепче асфальта и шашлычков на майские.
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24.07.2023 21:36 Відповісти
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24.07.2023 21:37 Відповісти
Півтора року війна іде, скільки ж можна ще "готувати відповідь"?
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24.07.2023 21:40 Відповісти
Хочеться вірити. Тре добивати міст.
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24.07.2023 21:40 Відповісти
Ти Віслюк "Пінгвін" сухарі собі готуй, гопота криворізька.
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24.07.2023 21:44 Відповісти
на Куп'янську повний п*здець. це та сама міцна відповідь?
ps ще трохи міцних відповідей і я дуже здивуюся, якщо наступного літа кацапи не будуть стояти під Харковом та Запоріжжям.
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24.07.2023 21:45 Відповісти
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24.07.2023 21:47 Відповісти
Ескалація рунійвних обстрілів - це результат самміту НАТО - що Україну не взяли до НАТО .

так Зе і поясні їм .
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24.07.2023 21:48 Відповісти
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24.07.2023 21:49 Відповісти
они слышать не хотят...
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25.07.2023 00:29 Відповісти
міцні відповіді москалоті готує ЗСУ, а агент Пінгвін лише торгує своєю неголеною пикою...
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24.07.2023 21:50 Відповісти
міцний пздун.
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24.07.2023 21:53 Відповісти
Ага, вже у відповідь спланував і профінансував ''міцні'' серіяльчики.
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24.07.2023 21:54 Відповісти
А до тепер ти, з 24.02.22, що робив? Про шашлички мріяв?
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24.07.2023 21:54 Відповісти
пустимо за вказівкою буданги дефіцитні дрони на столицю мордору, просто так для картинки...
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24.07.2023 21:55 Відповісти
У зеблазня закінчилися порошки синоніми. У нього все міцне, потужне, як і він сам, не даремно він є найвеличнішим лідором **********. В нього і булава імєіцца, потужніше нього тільки дєрьмак, міцніше -- тільки адженда... порошкова.
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24.07.2023 21:59 Відповісти
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24.07.2023 21:59 Відповісти
Готуємо міцні відповіді російським терористам

Заборістиє...
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24.07.2023 22:02 Відповісти
Майже 20 млн. кг. чого? У свого лідора, запитай!
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24.07.2023 22:06 Відповісти
Дивно бачити всі ці промені проносу від коментаторів Ви не хочете відповіді цім п*дарам на раше?
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24.07.2023 22:03 Відповісти
так не було, нема й не буде ніяких відповідей від зє. самі лише відосікі та "йдіть у сраку".

яких коментів ви чекали?
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25.07.2023 00:41 Відповісти
Відповіси по клавішам роялю?
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24.07.2023 22:06 Відповісти
Де дівся ВПК України, Дурень?
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24.07.2023 22:08 Відповісти
И какой же ответ, интересно узнать? Новый сериал от 95-го квартала?
Звик до того, що він загрожує, а хлопці мають це якось вирішити. А народ України має задонатити. А от влади - хєр і телемарафон.
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24.07.2023 22:26 Відповісти
холера, а щоб не ує..али то не тре було і відповідати?
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24.07.2023 22:41 Відповісти
Україна несподівано для світу почала чинити опір москалям. За це отримала таку-сяку зброю
Тепер час зробити другу несподіванку : вигнати до біса бидлосвиняче кодло , яке чомусь називається "українська еліта" (в першу чергу всім відомих кондомів з оточення самого президента)
Через це підвищити ефективність держави так, що москалі почнуть випаровуватись , як та сама роса на сонці.
Слабо , Вовчику?
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24.07.2023 22:52 Відповісти
ну як же він сам себе вижене?
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25.07.2023 00:43 Відповісти
Крепкий ответ это разхерачить порты в Севастополе, Новороссийске и Туапсе.
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24.07.2023 23:03 Відповісти
Віримо в наше політично-військове керівницство, Вова **** кацапське бидло!!!
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24.07.2023 23:09 Відповісти
... ну-ну. розбудите, коли почуєте про відповідь самого вови
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25.07.2023 00:44 Відповісти
ЗЕлена гопота здохни в муках зрадник
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24.07.2023 23:20 Відповісти
Мало говори, много делай. "По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?" (Матф. 7.16)
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24.07.2023 23:26 Відповісти
і барабанами!
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25.07.2023 00:45 Відповісти
Раніше відповідав потужно, тепер міцно, потім залізно і бетонно-асфальтно.
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24.07.2023 23:40 Відповісти
До тех пор, пока простые военкомы а-ля Борисов будут покупать хаты за бугром по цене одного Леопарда, Резниковы будут жрать яйца по 17 грн за штуку, колхозные пид@ры ремонтировать улицы в миллиард гривен, бездари от культуры будут снимать порно за наши деньги - а волонтеры будут ходить с протянутой рукой и просить по одной гривне у народа для нужд фронта - никогда и нихрена не будет «потужной відповіді». Это все словоблудие от Зеленского
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24.07.2023 23:46 Відповісти
Два пальці об асфальт, міцно.
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24.07.2023 23:52 Відповісти
Якщо це сказав ручний підопічний ФСБшника Єрмака,значить нічого не буде,крім шоу-програм на бидломарафоні.
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25.07.2023 00:13 Відповісти
Закидаєш , гнида, їх зеленим лайном, чи відосиками своєї пики гнусавої , доведеш до самогубства?
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25.07.2023 05:46 Відповісти
Вова, я это слышу уже в четвертый или пятый раз.
Давай, от пустых слов переходи к делу, главнокомандующий, блин.....
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25.07.2023 07:33 Відповісти
"23.07.2023 ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС, СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко. " Невже почалася зачистка конкурентів перед виборами?!
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25.07.2023 07:55 Відповісти
"Пердь в калюжу" як завжди ні про що
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25.07.2023 12:05 Відповісти
Треба не відповіді готувати, а ЗВІЛЬНЯТИ Україну від кацапів!
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25.07.2023 20:55 Відповісти
 
 