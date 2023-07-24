Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили, зокрема, фронтові питання.

Про це він розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку, спеціальний формат. Найбільша увага до фронтових питань. Були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємось вперед, і тим, де українські сили в обороні. На усіх напрямках перше завдання - це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати, це справедливо", - сказав президент.

Зеленський подякував воїнам, які це забезпечують.

"Детально розбираємо на Ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору. Захист наших людей, наших міст, наших портів, Чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - додав глава держави.

За словами Зеленського, він також провів кілька політичних нарад, зокрема щодо ЄС.

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"Цього річ ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова, ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливе, щоб і готовність ЄС була також повною. Саме цьогоріч", - сказав він.

Також Зеленський провів велику нараду з урядовцями, міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн.

"Є дуже важлива домовленість з Єврокомісією, щодо 15 вересня, це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо цієї дати. Коли тимчасові обмеження припинять діяти", - додав глава держави.

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