Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили, зокрема, фронтові питання.
Про це він розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Провів Ставку, спеціальний формат. Найбільша увага до фронтових питань. Були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємось вперед, і тим, де українські сили в обороні. На усіх напрямках перше завдання - це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати, це справедливо", - сказав президент.
Зеленський подякував воїнам, які це забезпечують.
"Детально розбираємо на Ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору. Захист наших людей, наших міст, наших портів, Чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - додав глава держави.
За словами Зеленського, він також провів кілька політичних нарад, зокрема щодо ЄС.
"Цього річ ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова, ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливе, щоб і готовність ЄС була також повною. Саме цьогоріч", - сказав він.
Також Зеленський провів велику нараду з урядовцями, міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн.
"Є дуже важлива домовленість з Єврокомісією, щодо 15 вересня, це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо цієї дати. Коли тимчасові обмеження припинять діяти", - додав глава держави.
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Скоро почнемо Кідати....
А після Перемоги нехай їздять Хрещатиком на білих конях - ми б їм плескали
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https://youtu.be/DUKoXNbtWUo
ps ще трохи міцних відповідей і я дуже здивуюся, якщо наступного літа кацапи не будуть стояти під Харковом та Запоріжжям.
так Зе і поясні їм .
порошкисиноніми. У нього все міцне, потужне, як і він сам, не даремно він є найвеличнішим лідором **********. В нього і булава імєіцца, потужніше нього тільки дєрьмак, міцніше -- тільки адженда... порошкова.
Заборістиє...
яких коментів ви чекали?
Звик до того, що він загрожує, а хлопці мають це якось вирішити. А народ України має задонатити. А от влади - хєр і телемарафон.
Тепер час зробити другу несподіванку : вигнати до біса бидлосвиняче кодло , яке чомусь називається "українська еліта" (в першу чергу всім відомих кондомів з оточення самого президента)
Через це підвищити ефективність держави так, що москалі почнуть випаровуватись , як та сама роса на сонці.
Слабо , Вовчику?
Давай, от пустых слов переходи к делу, главнокомандующий, блин.....