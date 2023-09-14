Атака морских дронов на российский патрульный корабль. ВИДЕО

В сети появились кадры атаки морского дрона на российский патрульный корабль в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

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