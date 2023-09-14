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Атака морских дронов на российский патрульный корабль. ВИДЕО

В сети появились кадры атаки морского дрона на российский патрульный корабль в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

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Автор: 

корабль (2041) Черноморский флот РФ (1560) морской дрон (46)


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Топ комментарии
+40
Куево видно, но ожидаемо и спасибо ЗСУ!
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14.09.2023 20:54
+27
я теж підтримаю. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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14.09.2023 20:58
+15
Нє, ну вони точно відбили наші дрони...бортами! Сподіваюсь, що до Ватостополя вони вже не дійдуть.
Вєчного плаванія утоплєнікам.
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14.09.2023 21:02
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Було влучання в дрон, але, на жаль, не в росіянський корабель
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15.09.2023 07:56 Ответить
Лучання в дрон? А звідки вибух?
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15.09.2023 08:26 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.10.2023 16:25 Ответить
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