Атака морских дронов на российский патрульный корабль. ВИДЕО
В сети появились кадры атаки морского дрона на российский патрульный корабль в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
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