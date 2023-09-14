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Атака морських дронів на російський патрульний корабель. ВIДЕО

У мережі з’явились кадри атаки морського дрона на російський патрульний корабель у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Також читайте: Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, - розвідка

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) морський дрон (47)


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Топ коментарі
+40
Куево видно, но ожидаемо и спасибо ЗСУ!
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14.09.2023 20:54
+27
я теж підтримаю. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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14.09.2023 20:58
+15
Нє, ну вони точно відбили наші дрони...бортами! Сподіваюсь, що до Ватостополя вони вже не дійдуть.
Вєчного плаванія утоплєнікам.
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14.09.2023 21:02
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Було влучання в дрон, але, на жаль, не в росіянський корабель
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15.09.2023 07:56 Відповісти
Лучання в дрон? А звідки вибух?
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15.09.2023 08:26 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.10.2023 16:25 Відповісти
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