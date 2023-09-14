Атака морських дронів на російський патрульний корабель. ВIДЕО
У мережі з’явились кадри атаки морського дрона на російський патрульний корабель у Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.
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