Атака морських дронів на російський патрульний корабель. ВIДЕО

У мережі з’явились кадри атаки морського дрона на російський патрульний корабель у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

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