Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, - розвідка

Російські великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен після атаки Сил оборони на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе в Севастополі відновленню не підлягають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини", коментуючи ступінь ушкодження ворожих кораблів.

"Це значні ураження, і можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю - відновленню не підлягають. Так, сьогодні добрі новини – знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого "Мінськ" проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо – носія ракет "Калібр". Звичайно, це добрі новини для українських Сил безпеки і оборони, для українських громадян. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули ось такі звуки "бавовни", бо розуміли, що триває демілітарцація Криму від російських загарбників", – зазначив Юсов.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".