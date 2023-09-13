Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, - розвідка
Російські великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен після атаки Сил оборони на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе в Севастополі відновленню не підлягають.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини", коментуючи ступінь ушкодження ворожих кораблів.
"Це значні ураження, і можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю - відновленню не підлягають. Так, сьогодні добрі новини – знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого "Мінськ" проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо – носія ракет "Калібр". Звичайно, це добрі новини для українських Сил безпеки і оборони, для українських громадян. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули ось такі звуки "бавовни", бо розуміли, що триває демілітарцація Криму від російських загарбників", – зазначив Юсов.
Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.
У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яя
А ВДК "Мінськ" з Балтики. Так само як ВДК "Гірняк", що підбили в Новороссійську приперся з Північного флоту.
Ще треба було б щось тихоокеанське втопити, і була б повна коллекція
"Я требую продолжения банкета!
Танцуют все!"
Але якщо б то ці "заходи вироблялися би з 14 року то може і війни не було би.
В Египте акула искусала женщину, которая купалась в море на курорте Дахаб.
По данным источника, инцидент произошел на пляже возле отеля «Лагуна» - там отдыхают российские туристы. Акула совершила нападение на женщину, которая плавала рядом с буйками.
тонут чудак с огромным глазом
его искали водолазы
но даже глаза не нашли
8 декабря 2015 года с подводной лодки из акватории Средиземного моря по расположению боевиков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ИГИЛ на территории Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами 3М14К «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр-ПЛ » из подводного положенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-23 [23] .
Це корито майже нове було , на плаву з 2014 року .Раніше Сірійців тероризувало також.
Шмыгаль блин на поляков тузика спустил по заказу зернотрейдеров, а теперь еще Подоляк всем продемонстрировал, что неплохо было бы всем советникам и завхозам, которые Призиндента учат шо делать, вместе с их подопечным пройти психиатра. Они ж имеют дело с оружием - по очереди призиндентской булавой балуются.
И этим придуркам дать АТАКАМС? Да от них спички нужно прятать!
Якщо б соплі не жували.
Але замість того румуни укриття будують