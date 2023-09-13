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Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, - розвідка

севастополь

Російські великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен після атаки Сил оборони на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе в Севастополі відновленню не підлягають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини", коментуючи ступінь ушкодження ворожих кораблів.

"Це значні ураження, і можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю - відновленню не підлягають. Так, сьогодні добрі новини – знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого "Мінськ" проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо – носія ракет "Калібр". Звичайно, це добрі новини для українських Сил безпеки і оборони, для українських громадян. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули ось такі звуки "бавовни", бо розуміли, що триває демілітарцація Криму від російських загарбників", – зазначив Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для удару по окупованому Севастополю Україна застосовувала британські ракети Storm Shadow, - Sky News

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".

Автор: 

розвідка (3856) Севастополь (553) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+53
Весь рашистський чорноморський флот має опинитись поряд с крейсером мацква...
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13.09.2023 19:34
+48
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13.09.2023 19:48
+45
менти 3:1 воєні
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13.09.2023 19:45
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13.09.2023 19:33 Відповісти
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13.09.2023 19:33 Відповісти
Кацапи там вивіряються сходять нанівець через удар по кораблях. Сьогодні вночі увага всім. Наїдемося на наше ППО.ПРО та удачу i везіння. Шоб кацапи поздихали страшною смертю в скловаті без ніг рук та голови.
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13.09.2023 19:33 Відповісти
хороша спроба, кремлебот, який зареєструвався тут СЬОГОДНІ! аххахахХаххах!
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13.09.2023 22:40 Відповісти
Це є Гуд
Яя
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13.09.2023 19:33 Відповісти
Весь рашистський чорноморський флот має опинитись поряд с крейсером мацква...
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13.09.2023 19:34 Відповісти
от СпанчБобу буде де розгулятись))
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13.09.2023 19:38 Відповісти
Одни рекорды. Крейсер потопили. Подлодку сожгли. Притом все ето не имея своего флота. Кстати вроде как подлодка принадлежит Балтийскому флоту. Так что получается Украина не только черноморский флот рашистов пустила на дно а уже за балтийский флот принялась
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13.09.2023 19:37 Відповісти
бдк минск балтийскому прописан
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13.09.2023 19:40 Відповісти
Не принципиально кто где похоронен
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13.09.2023 19:41 Відповісти
"Ростов-на-Дону" це човен ЧФ.

А ВДК "Мінськ" з Балтики. Так само як ВДК "Гірняк", що підбили в Новороссійську приперся з Північного флоту.

Ще треба було б щось тихоокеанське втопити, і була б повна коллекція
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13.09.2023 19:44 Відповісти
Звичайно ж після укропської ядрьоної бімби не підлягають.
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13.09.2023 19:39 Відповісти
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13.09.2023 19:42 Відповісти
Яке прикре самогубство!
"Я требую продолжения банкета!
Танцуют все!"
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13.09.2023 19:43 Відповісти
Севастополь Підсумки шикарної ночі 11- 200, 31 -300(швидкі караванами,було) Два корита фсе,два мріють ремонтувати) Дружній огонь-вішенка на тортік. Поліцаї постріляли патруль воняків,бо в місті була ПАНІКА! це рашня пише,але дуже схоже на правду Тіки роспво не сбиває ТАКІ ракети

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13.09.2023 19:44 Відповісти
так міністерство брехні парашки казало що збили аж сім а виходить всього дві
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13.09.2023 20:49 Відповісти
А сейчас я вам покажу от куда готовилось нападение... На "Минск"
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13.09.2023 19:44 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.09.2023 21:56 Відповісти
Не можете забыть этого шизофреника,и его припадки.?
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14.09.2023 00:34 Відповісти
А Буданова що, зв'язали в кабінеті? Як це він таке інтерв'ю пропустив?
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13.09.2023 19:45 Відповісти
Йому ніколи,він пішов в аспірантуру. Ще там його не було.
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13.09.2023 21:05 Відповісти
менти 3:1 воєні
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13.09.2023 19:45 Відповісти
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13.09.2023 21:12 Відповісти
В мене виникло запитання - якого куя човен вийшов в море вистрілив ракетами по "свому" ж порту а потім швидко вернувся в порт (вони там ******* зовсім - як так можна робити )( так це спроба жартувати - недолуга але мені до петросяна ще рости і рости).
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13.09.2023 19:46 Відповісти
До петросяна рости ? До нього можна тільки опуститися...
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13.09.2023 21:12 Відповісти
Шановна пані - багато з нас петросяни (підказка - не вміємо жартувати ), а те що я написав про піднятися може це був жарт а може ні .
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14.09.2023 02:00 Відповісти
Дурний касап.. як йому накажеш, так і на якорі погребе..
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13.09.2023 19:46 Відповісти
рашисти пишуть що ***********
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13.09.2023 19:47 Відповісти
якщо так будуть відновлювать, як Кузю ремонтують, то нехай.
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13.09.2023 20:01 Відповісти
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13.09.2023 19:48 Відповісти
Про відновлення не може йти і мова. Із чим вас всіх і вітаємо ще раз.А ще воно заблокувало сухі доки, шо прям кайф
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13.09.2023 19:49 Відповісти
прийдеться бальшоє дєсантнає карито розделувать на металобрухт прямо в сухому доку. Якщо встигнуть. Якщо кадировцям віддадуть - то встигнуть. Ті гієни металобрухт *******.
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13.09.2023 20:14 Відповісти
Ху#ло, пора перебазировать черноморский флот в Челябинск.
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13.09.2023 19:50 Відповісти
Кримчаки раділи, хіба що деякі.
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13.09.2023 19:50 Відповісти
То чудова новина!
Але якщо б то ці "заходи вироблялися би з 14 року то може і війни не було би.
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13.09.2023 19:57 Відповісти
Вони тоді почали розроблятися, потім випробування пройшли..Практично були прийняті на озброєння..Але після 19-го накрилися предметом з запахом скумбрії..по 8.00 гривень за кіло..
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13.09.2023 21:17 Відповісти
Ви б той предмет іноді мили, то не було б запаху скумбрії
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14.09.2023 02:46 Відповісти
Хай свою "скумбрії" сама "перша леді миє.. Бо сморід несе по всій Україні...Чи хай доручить це своєму членограю..
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14.09.2023 10:51 Відповісти
ох наші і жарять кацапню

В Египте акула искусала женщину, которая купалась в море на курорте Дахаб.

По данным источника, инцидент произошел на пляже возле отеля «Лагуна» - там отдыхают российские туристы. Акула совершила нападение на женщину, которая плавала рядом с буйками.
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13.09.2023 19:58 Відповісти
ото треба було мовчать, бо акули дратуються коли чують рускую рєчь.
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13.09.2023 20:16 Відповісти
на волнорезе возле буя
тонут чудак с огромным глазом
его искали водолазы
но даже глаза не нашли
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13.09.2023 21:50 Відповісти
Боевое применение

8 декабря 2015 года с подводной лодки из акватории Средиземного моря по расположению боевиков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ИГИЛ на территории Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами 3М14К «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр-ПЛ » из подводного положенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91-237_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB#cite_note-23 [23] .
Це корито майже нове було , на плаву з 2014 року .Раніше Сірійців тероризувало також.
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13.09.2023 20:01 Відповісти
тупые как мухи ,я их бью ,а они лезут ,ну вроде бы всех уничтожил
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13.09.2023 20:08 Відповісти
США имеют на складах 4000 шт ракет АТАКМС , нам бы 10%
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13.09.2023 20:11 Відповісти
Для початку...
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13.09.2023 21:15 Відповісти
Зеленым надо меньше учить других президентов учить жить и ставить задачи мировой демократ!
Шмыгаль блин на поляков тузика спустил по заказу зернотрейдеров, а теперь еще Подоляк всем продемонстрировал, что неплохо было бы всем советникам и завхозам, которые Призиндента учат шо делать, вместе с их подопечным пройти психиатра. Они ж имеют дело с оружием - по очереди призиндентской булавой балуются.
И этим придуркам дать АТАКАМС? Да от них спички нужно прятать!
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13.09.2023 22:17 Відповісти
''мацква'', ''мінск''-капут. Знаково що це столиці двох ворожих країн.
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13.09.2023 20:11 Відповісти
та вже пішли по обласним центрам, бо столиці закінчились.
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13.09.2023 20:18 Відповісти
не только корабли ,а и завод тоже
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13.09.2023 20:13 Відповісти
Ажопадєлаєш.
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13.09.2023 20:31 Відповісти
Думаю, "Краснодар", "Новоросійск" та "Вялікій Новгарад" тепер кацофлоту прийдеться в бухті тримати в зануреному стані.
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13.09.2023 20:36 Відповісти
наш Айвазовський це передбачав:

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13.09.2023 20:53 Відповісти
ДОБРЕ СИНКУ, ЇЙ БОГУ ДОБРЕ!
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13.09.2023 20:54 Відповісти
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13.09.2023 21:02 Відповісти
Панство, як думаєте - чи буде на наступний скурортний сезон попит на росії?

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13.09.2023 21:04 Відповісти
Дуже гарна новина, надіюсь завтра це потрапить у звіт ген. штабу.
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13.09.2023 21:12 Відповісти
- Он просто перестал всплывать ©
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13.09.2023 21:18 Відповісти
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13.09.2023 21:43 Відповісти
маску мабуть кошмари сняться що не може відключити gps
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13.09.2023 23:20 Відповісти
А потім йому починають снитися жахи - що з ним роблять спецслужби США за попередні жахи.
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14.09.2023 02:11 Відповісти
Як це - не підлягають? Нехай розпиляють їх на гроби!
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13.09.2023 23:21 Відповісти
Кораблi хєр-ОЙcкi астанавiлi атаку фошiздоф в говєнi:
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13.09.2023 23:27 Відповісти
это хорошо конечно, но не важнее ли уничтожить заводы по сборке шахедов?
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14.09.2023 00:32 Відповісти
Це показує, як просто та швидко НАТО могла б загнати цапів в стійло.
Якщо б соплі не жували.
Але замість того румуни укриття будують
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14.09.2023 09:30 Відповісти
 
 