Для удару по окупованому Севастополю Україна застосовувала британські ракети Storm Shadow, - Sky News

Україна завдавала удару по окупованому Севастополю британськими ракетами Storm Shadow.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Українські та західні джерела повідомили, що для удару було застосовано британські ракети Storm Shadow.

"Це була "Storm Shadow", - повідомило одне з джерел.

Міністерство оборони Великої Британії наразі не коментує ситуацію.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".

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