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Для удару по окупованому Севастополю Україна застосовувала британські ракети Storm Shadow, - Sky News

севастополь

Україна завдавала удару по окупованому Севастополю британськими ракетами Storm Shadow.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Українські та західні джерела повідомили, що для удару було застосовано британські ракети Storm Shadow.

"Це була "Storm Shadow", - повідомило одне з джерел.

Міністерство оборони Великої Британії наразі не коментує ситуацію.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

У мережі було опубліковано фото знищеного ВДК "Мінськ".

Читайте: Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде!

Автор: 

обстріл (28228) Севастополь (553)


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Топ коментарі
+51
Боже-бережи короля...
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13.09.2023 16:41
+47
Щира Подяка Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії!
Подяка за ВСЕ!
God save the King!
Слава Україні!
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13.09.2023 16:44
+44
у британцев таки есть яйца
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13.09.2023 16:41
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Боже-бережи короля...
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13.09.2023 16:41 Відповісти
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13.09.2023 16:48 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/lfofvunI42o https://www.youtube.com/shorts/lfofvunI42o 😊

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13.09.2023 17:58 Відповісти
у британцев таки есть яйца
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13.09.2023 16:41 Відповісти
Правільно буде писати "Українські ракети, вироблені у Великій Британії"!
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13.09.2023 17:10 Відповісти
Можливо. Не даремно ж вишок Бойка зняли кацапську радіолокаційну апаратуру.
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13.09.2023 16:41 Відповісти
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13.09.2023 16:43 Відповісти
формально якраз ґ і є знайомою російськомовним недоноскам а от г вони не вимовляють і хоч вона і пишеться їм знайомо але по вимові знайомою не є.
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13.09.2023 16:48 Відповісти
Піф - паф - Ой-йой-йой...
Девять вбитих - один істчо жівой...
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13.09.2023 16:59 Відповісти
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13.09.2023 21:02 Відповісти
та єтіх штормшедов в будь якому воєнторзі завались. до кави дають у "нагрузку"
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13.09.2023 16:43 Відповісти
Скоріше до чаю 😂🇺🇦 🍵🇬🇧
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13.09.2023 20:35 Відповісти
Ну, от Україна і в'***** по Мінську. І шо ти зробиш тепер, а? Севастополь Підсумки шикарної ночі 11- 200, 31 -300(швидкі караванами,було) Два корита фсе,два мріють ремонтувати) Дружній огонь-вішенка на тортік. Поліцаї постріляли патруль воняків,бо в місті була ПАНІКА! це рашня пише,але дуже схоже на правду
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13.09.2023 16:44 Відповісти
жаль що матроси не почали теж відстрілюватись від морпєхів.
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13.09.2023 16:53 Відповісти
Щира Подяка Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії!
Подяка за ВСЕ!
God save the King!
Слава Україні!
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13.09.2023 16:44 Відповісти
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13.09.2023 16:45 Відповісти
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13.09.2023 16:48 Відповісти
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13.09.2023 16:49 Відповісти
Маск де старлинк нада орать, шо ютуб не читаешь.
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13.09.2023 17:08 Відповісти
Скинуть це фото цьому гандону в його сраний твіттер.
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13.09.2023 17:15 Відповісти
як не крути а бобри це не крилаті ракети.
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13.09.2023 16:47 Відповісти
А кацапським рашистам наші бобри у поєднанні із Storm Shadow дуже подобаються
Кацапи просто в екстазі
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13.09.2023 16:49 Відповісти
уперше чую про комплексну атаку бобрів і сторм шедов.

скажіть що вигадали і не буду питати звідки ви це взяли.
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13.09.2023 17:00 Відповісти
кацапи розповіли
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13.09.2023 17:03 Відповісти
невеличке розчарування - я вже уявила, що то наші ракети, але то виявились британські..., ну нехай, важливіше результат...
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13.09.2023 16:49 Відповісти
Що туди прилетіло - знають тільки ЗСУ.
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13.09.2023 16:59 Відповісти
Це ж і є наші ракети. як у Матроскіна пам'ятаєте "Корова чия? - орендована. А молоко, яке вона дає? - Наше."
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13.09.2023 18:17 Відповісти
Ша. Тихо.
В піздюлях, як і у женщіни має бути загадка...
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13.09.2023 16:51 Відповісти
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13.09.2023 16:52 Відповісти
Было б таких ударов хотя бы парочку на неделю. А так теперь месяц будем ждать нового, а может и еще больше. А вот к нам в ЗП уже чуть ли не каждый день искандеры прилетают.
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13.09.2023 16:51 Відповісти
Лиха біда начало
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13.09.2023 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BEtpMv68XB8
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13.09.2023 17:01 Відповісти
нам надо завод разбомбить по сборке шахедов
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14.09.2023 01:11 Відповісти
Коли росіянці отруїли Скрипалів, громадян Великої Британії, я знав, що відповідь британців обов'язково буде, не відразу, але обов'язково. І буде суттєвою, що мало не здасться.
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13.09.2023 16:58 Відповісти
То мабуть і Джонсонюк не дарма приїздив. Сказав: "ТАК"
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Bravo
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13.09.2023 17:02 Відповісти
Навіщо ця писанина,не розумію? Не встигли атакувати,вже пи#дять на всіх кутках чим та як. Реклама?
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13.09.2023 17:13 Відповісти
Ще не всі п....... Головний розвідник ще не розповів, що то він особисто міну заклав.
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13.09.2023 17:19 Відповісти
Чудова робота українських пілотів , які наглядно продемонстрували якість і можливості британських ракет! Дякуємо великому народу і уряду Великої Британії за допомогу !
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13.09.2023 17:17 Відповісти
Британські ракети як виглядає, відрізняються від німецьких ТАУРУСів тим, що є робочими. 😊
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Згадалося.

- Чим відрізняється подорожник від платної медицини?
- Подорожник бесплатний і лікує.
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13.09.2023 18:38 Відповісти
''За-штрормило в кацапні, за-штормило.. Приходить осінь..
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13.09.2023 17:22 Відповісти
"Для удара по оккупированному Севастополю Украина применяла британские ракеты Storm Shadow.." У бабы что там статью написала - язык как помело, зачем это было писать, для кого?
Можно было бы просто написать: "Для удара по оккупированному Севастополю Украина применяла самодельные собственные ракеты."
Простенько и со вкусом.. )
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13.09.2023 18:05 Відповісти
Фото ну дуже красиве...
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13.09.2023 18:10 Відповісти
Думаю Айвазовський би з радістю написав таку картину
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13.09.2023 20:38 Відповісти
Майже те саме подумала)))
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14.09.2023 08:09 Відповісти
Ну Sky ще ті журналісти. В них і Рибарь джерело
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13.09.2023 19:01 Відповісти
маскальня тепер і усі човни вмс будуть шинами обкладати...)))
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13.09.2023 20:11 Відповісти
 
 