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Оккупанты в окопе дерутся между собой. ВИДЕО

Российские оккупанты устроили между собой драку в окопе на своей позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта между захватчиками зафиксировал беспилотник. На записи видно, как один из захватчиков бьет одного из своих коллег, а затем с кулаками выясняет что-то с другим.

Смотрите также: Оккупант избивает на позиции другого оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19224) драка (2020)


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Топ комментарии
+16
Ета адна із ісконних лапатних скрєп-бйьот значіт любіт...
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25.09.2023 15:49
+15
Замполит проводит разъяснительную работу, как родину любить !
Вопрос: это уже гражданская война или внутренний конфликт ?
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25.09.2023 15:49
+10
За право умєрєть за Пуйла.
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25.09.2023 15:50
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25.09.2023 15:48 Ответить
Кожугет перевтілився?
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25.09.2023 15:50 Ответить
От дурачьё, у них же оружие было
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25.09.2023 17:54 Ответить
Ета адна із ісконних лапатних скрєп-бйьот значіт любіт...
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25.09.2023 15:49 Ответить
Гребані тепрпіли
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25.09.2023 16:37 Ответить
якщо поруч зброя нах.. ті кулаки
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25.09.2023 15:49 Ответить
Замполит проводит разъяснительную работу, как родину любить !
Вопрос: это уже гражданская война или внутренний конфликт ?
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25.09.2023 15:49 Ответить
За право умєрєть за Пуйла.
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25.09.2023 15:50 Ответить
Островок2

@Zzn2Jane

·

https://twitter.com/Zzn2Jane/status/1706147554407092472 9 ч

Одеса та область! Знайдіть цих ************!!! На алеї загиблих військових п'яна молодь розважається, збираючись сходити в туалет прямо там на квіточки. Обстановка в Одеській області.

https://twitter.com/i/status/1706147554407092472
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25.09.2023 16:04 Ответить
Доказують один одному хто більше любить *****
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25.09.2023 16:09 Ответить
єєєєєєє і мені бан акка за матюки .Цензор ?
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25.09.2023 16:14 Ответить
їм би ще туди посилку 155-ти міліметрову.
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25.09.2023 16:16 Ответить
Бійка за чорні пакєти.
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25.09.2023 16:23 Ответить
Кацапская игра "Колом в дупу"
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25.09.2023 16:26 Ответить
Бьйот-значіт любіт.
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25.09.2023 16:55 Ответить
Принуждение к взаимопониманию.
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25.09.2023 16:56 Ответить
Курська Наротна Ріспубліка іпашить Бєлгородську Наротну Ріспубліку.
Граджанская война...
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25.09.2023 17:04 Ответить
Додав рабокацапам мотивації подохнути за ***** .
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25.09.2023 17:41 Ответить
б/к не поділили.
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25.09.2023 17:41 Ответить
там в них просто один патрон залишився,хто виграє ,той стріляється перший!
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25.09.2023 17:52 Ответить
friendly-fire
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25.09.2023 18:46 Ответить
бьйот, значіт любіт.
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25.09.2023 20:05 Ответить
Палітінформация закончена.
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25.09.2023 20:53 Ответить
что такое, не поделили последний черный пакет для отправки домой на родину?
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25.09.2023 23:21 Ответить
 
 