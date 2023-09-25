Оккупанты в окопе дерутся между собой. ВИДЕО

Российские оккупанты устроили между собой драку в окопе на своей позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта между захватчиками зафиксировал беспилотник. На записи видно, как один из захватчиков бьет одного из своих коллег, а затем с кулаками выясняет что-то с другим.

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