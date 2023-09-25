Оккупанты в окопе дерутся между собой. ВИДЕО
Российские оккупанты устроили между собой драку в окопе на своей позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта между захватчиками зафиксировал беспилотник. На записи видно, как один из захватчиков бьет одного из своих коллег, а затем с кулаками выясняет что-то с другим.
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+16 Александр Чуднивец #474549
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Вопрос: это уже гражданская война или внутренний конфликт ?
@Zzn2Jane
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https://twitter.com/Zzn2Jane/status/1706147554407092472 9 ч
Одеса та область! Знайдіть цих ************!!! На алеї загиблих військових п'яна молодь розважається, збираючись сходити в туалет прямо там на квіточки. Обстановка в Одеській області.
https://twitter.com/i/status/1706147554407092472
Граджанская война...