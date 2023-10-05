Украинский воин развлекает побратимов игрой на скрипке. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин в перерыве между боями развлекает побратимов игрой на скрипке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты нескольких импровизированных концертов в перерывах между боями по разным направлениям и позициям.
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valentyna #410470
показать весь комментарий05.10.2023 09:26 Ответить Мне нравится 11
__ #581837
показать весь комментарий05.10.2023 09:35 Ответить Мне нравится 1
valentyna #410470
показать весь комментарий05.10.2023 10:39 Ответить Мне нравится 1
Олена Ткаченко
показать весь комментарий05.10.2023 10:03 Ответить Мне нравится 7
shokolad
показать весь комментарий05.10.2023 14:26 Ответить Мне нравится 1
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