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Новости Видео Война
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Украинский воин развлекает побратимов игрой на скрипке. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин в перерыве между боями развлекает побратимов игрой на скрипке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты нескольких импровизированных концертов в перерывах между боями по разным направлениям и позициям.

Читайте: На Авдеевском и Марьинском направлениях враг безуспешно пытался вернуть утраченное положение, ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ривнополь Донецкой области, - Генштаб

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Автор: 

музыка (791) боевые действия (4120)


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Дивлюся усі відео про Героїв. З собачками з меню чи танцями. Бажаю їм -залишайтесь живими .
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05.10.2023 09:26 Ответить
Зброю треба выробляти!!! Одні лайкателі та інтернет-патриоті, а зброю выробляти нема кому!!!!!
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05.10.2023 09:35 Ответить
Захисниця України написала,що мало мати віру в ЗСУ, а потрібно бути ЗСУ. Бо для багатьох війна це просто некомфортно, а не смертельно
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05.10.2023 10:39 Ответить
Цей воїн не розважає, а показує своєю грою, що такий талановитий народ не здолати нікому та ніколи!
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05.10.2023 10:03 Ответить
які ж вони Сонечки наші хлопці!!! Бережи Вас Господь, рідні !
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05.10.2023 14:26 Ответить
 
 