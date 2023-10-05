Украинский воин развлекает побратимов игрой на скрипке. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин в перерыве между боями развлекает побратимов игрой на скрипке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты нескольких импровизированных концертов в перерывах между боями по разным направлениям и позициям.

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