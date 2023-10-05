Український воїн розважає побратимів грою на скрипці. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн у перерві між боями розважає побратимів грою на скрипці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти кількох імпровізованих концертів у перервах між боями на різних напрямках та позиціях.
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valentyna #410470
показати весь коментар05.10.2023 09:26 Відповісти Мені подобається 11
__ #581837
показати весь коментар05.10.2023 09:35 Відповісти Мені подобається 1
valentyna #410470
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Олена Ткаченко
показати весь коментар05.10.2023 10:03 Відповісти Мені подобається 7
shokolad
показати весь коментар05.10.2023 14:26 Відповісти Мені подобається 1
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