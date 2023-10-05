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Новини Відео Війна
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Український воїн розважає побратимів грою на скрипці. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн у перерві між боями розважає побратимів грою на скрипці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти кількох імпровізованих концертів у перервах між боями на різних напрямках та позиціях.

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музика (491) бойові дії (3875)


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Дивлюся усі відео про Героїв. З собачками з меню чи танцями. Бажаю їм -залишайтесь живими .
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05.10.2023 09:26 Відповісти
Зброю треба выробляти!!! Одні лайкателі та інтернет-патриоті, а зброю выробляти нема кому!!!!!
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05.10.2023 09:35 Відповісти
Захисниця України написала,що мало мати віру в ЗСУ, а потрібно бути ЗСУ. Бо для багатьох війна це просто некомфортно, а не смертельно
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05.10.2023 10:39 Відповісти
Цей воїн не розважає, а показує своєю грою, що такий талановитий народ не здолати нікому та ніколи!
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05.10.2023 10:03 Відповісти
які ж вони Сонечки наші хлопці!!! Бережи Вас Господь, рідні !
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05.10.2023 14:26 Відповісти
 
 