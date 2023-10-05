Український воїн розважає побратимів грою на скрипці. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн у перерві між боями розважає побратимів грою на скрипці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти кількох імпровізованих концертів у перервах між боями на різних напрямках та позиціях.

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