Бой разведчиков ГУР МО "Артан" с рашистами в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Украинские разведчики вступили в бой с российскими захватчиками на территории временно оккупированного Крыма и нанесли рашистам значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
В ходе операции разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.
На оккупированных территориях воины вступили в ожесточенное сражение с рашистами и нанесли россиянам значительные потери.
В ГУР МО отметили, что на пути отхода после выполнения боевого задания в Крыму воины "Артана" также провели бой на море – враг попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.
Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", - сказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.
Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму.
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операція безглузда і за метою (встановлення прапора) і тим, що розкриваються методи нашого спецназа. а про втрати ми взнаємо мінімум через півроку,як із дурною висадкою на о. Зміїний
Протрезвись и потом еще раз почитай, утырок
За несанкціоноване поширення зазначеної вище інформації, у т.ч. неперевіреної та офіційно непідтвердженої, - встановлено відповідальність.
Інфа про втрати ГУР від фсби, яка моніторить інфопростір та вивчає реакцію, у т.ч. нашу.
Так от - чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ або ГУР МО України чи хоча МО України.
Інакше ніяк
Інфу про втрати, відомості про полоненого, про знищені сили і засоби в інфопростір вкидає фсба, щоби вижати з цього цікаве для себе, а отже - зашкодити ЗСУ. Правила війни, їх життєво необхідно дотримуватися
навіщо без потреби показувати кацапам форми, методи та засоби сил спецоперацій
це - зрада !!!
найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування;
чисельність особового складу військових частин (підрозділів);
інформація про операції (бойові дії), які проводяться або плануються, їхні результати;
інформація про порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань;
інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються);
інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їх дій та способи застосування за призначенням, у тому числі про втрати;
інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались;
інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться;
та далі за списком
"развєдка боєм" ?
це з "Учебник стратегии им. тов. Жукова" ?
Всі ібашаться насмерть, а один спокіно знімає.
Яка мета цього бою? Вступити у бій із військами рф, але саме в Криму?
Ми дійсно не скоро все будемо знати, але витрачати найпідготовлених людей на демонстрацію нехотілося би.
Дякуємо героїчним солдатам, що ціною власного життя наближаютьтперемогу!
а загиблі й полонені просто так це не розумно.
раз висадились успішно, орки зробили висновок
не розумію
дуже шкода хлопців щей такого рівня спеців
сесе є цирк для клоунів
Таке враженя, що мета подібних операцій - знищиня підготовлених кадрів.
поперше: це їхня професія!
подруге: ця професія дуже ризикована, тому там не за гроші, а за покликом!
потретє: що,як і коли робити те, чому тебе навчили, не вам, грьобаним "експертам" вирішувати!
четверте: каzапами, так пре що можна задихнутися!
п'яте: як що про це сказали, значить, так треба!