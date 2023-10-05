Бой разведчиков ГУР МО "Артан" с рашистами в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Украинские разведчики вступили в бой с российскими захватчиками на территории временно оккупированного Крыма и нанесли рашистам значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

В ходе операции разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

На оккупированных территориях воины вступили в ожесточенное сражение с рашистами и нанесли россиянам значительные потери.

В ГУР МО отметили, что на пути отхода после выполнения боевого задания в Крыму воины "Артана" также провели бой на море – враг попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

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Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", - сказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму.