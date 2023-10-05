Бій розвідників ГУР МО "Артан" з рашистами в окупованому Криму. ВIДЕО

Українські розвідники вступили в бій з російськими загарбниками на території тимчасово окупованого Криму та завдали рашистам значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Під час операції розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

На окупованих територіях воїни вступили в запеклий бій з рашистами та завдали росіянам значних втрат.

У ГУР МО зазначили, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі - ворог спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", - сказав командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Раніше повідомлялось, що спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму.

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