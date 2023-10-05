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Бій розвідників ГУР МО "Артан" з рашистами в окупованому Криму. ВIДЕО

Українські розвідники вступили в бій з російськими загарбниками на території тимчасово окупованого Криму та завдали рашистам значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Під час операції розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

На окупованих територіях воїни вступили в запеклий бій з рашистами та завдали росіянам значних втрат.

У ГУР МО зазначили, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі - ворог спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", - сказав командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Раніше повідомлялось, що спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму.

Також читайте: Все, що росіяни могли зробити для оборони Кримського мосту, вони вже зробили, - речник ВМС Плетенчук

Автор: 

Крим (14175) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+14
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти.Бережи вас всіх Боже повертайтесь всі живими...
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05.10.2023 16:58
+13
І навіщо така операція? Практично, смертники, просто диво, що повернулись, хоч і не всі. Це що, з'їздили сіоткатись з прапором на кримському березі? Чи це для справдження прогнозів будянова - восени будемо в Криму? Ну, ок, були, і що? 10-й левел вангувальника? Цирк, бл@дь, шапіто, сук@.
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05.10.2023 17:08
+11
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
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05.10.2023 16:56
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Надеюсь у наших обошлось без потерь. Об этом почему-то тут не написали.
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05.10.2023 16:55 Відповісти
повідомляли що були нажаль втрати і у наших справжніх воїнів та героїв...
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05.10.2023 16:59 Відповісти
То учора були Стугна та Братство. А тут - Артан. Схоже що це iнший рейд.
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05.10.2023 17:16 Відповісти
Втрати були, це заявили офіційно. Не офіційно 13 вбитих, один полонений.
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05.10.2023 17:01 Відповісти
Не офіційно, це з російської пропаганди?
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05.10.2023 17:06 Відповісти
Якби це писали кацапи, то було б мінімум 130 вбитих, 50 леопардів і 20 петріотів.
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05.10.2023 17:13 Відповісти
це фото чоловіка, взятого в полон, "українського спецназівця" з російської пропаганди. якщо це не спецназівець, то хто ? бомж, як пишуть у нас?
операція безглузда і за метою (встановлення прапора) і тим, що розкриваються методи нашого спецназа. а про втрати ми взнаємо мінімум через півроку,як із дурною висадкою на о. Зміїний

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05.10.2023 20:35 Відповісти
В цього військового відмовив скутер(чи як воно зветься.)
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05.10.2023 22:11 Відповісти
И это при том, что высаживалось всего 16 человек? Не смеши.
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05.10.2023 17:08 Відповісти
Що смішного, мразь кацапоязична ?
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05.10.2023 17:12 Відповісти
Придурок, ты с головой дружишь? Я написал о вранье кацапов о том, что 13 убито при 16 нападающих. Такого не может быть.
Протрезвись и потом еще раз почитай, утырок
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05.10.2023 20:24 Відповісти
То мабуть той рейд що був учора. Це може бути iнший, бо пiдроздiл якось iнакше зветься...
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05.10.2023 17:13 Відповісти
"про яку повідомлялось напередодні"
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05.10.2023 17:16 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/novyna/bezpeka/minoborony-poyasnyly-chomu-zasekrecheni-dani-shhodo-vtrat-vijni
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05.10.2023 18:01 Відповісти
словоіділо мразотна помийка....а засекретили, бо якщо люди будут знати про втрати, то буде падати рейтинг "найвеличнішого"....але тут є інша сторона медалі - у багатьох "війна вже закінчилась" - втрат же нема, і скрізь тільки позитивні блогери з вереском про "пабеду через 2-3 недели"....от і виходить , що в одессі во всю веселяться на "пенной вечеринке", а поряд пропливають трупи з Олешок....
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05.10.2023 18:08 Відповісти
Проведення ГУР МО України спеціальних операцій, форми та методи їхнього здійснення, залучені сили та засоби, результати, залучений о/с, результати, у т.ч. втрати - державна таємниця, за розголошення якої без спеціального дозволу встановлена законом відповідальність.
За несанкціоноване поширення зазначеної вище інформації, у т.ч. неперевіреної та офіційно непідтвердженої, - встановлено відповідальність.
Інфа про втрати ГУР від фсби, яка моніторить інфопростір та вивчає реакцію, у т.ч. нашу.
Так от - чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ або ГУР МО України чи хоча МО України.
Інакше ніяк
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05.10.2023 18:19 Відповісти
Дочекались інформації по Северодонецьку - Лисичанську ?
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05.10.2023 18:23 Відповісти
У свій час, за наявності підстав, ГУР відповість. Якщо ні, то значить таємниця. У розвідці тільки так.
Інфу про втрати, відомості про полоненого, про знищені сили і засоби в інфопростір вкидає фсба, щоби вижати з цього цікаве для себе, а отже - зашкодити ЗСУ. Правила війни, їх життєво необхідно дотримуватися
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05.10.2023 18:27 Відповісти
Ніколи при цій владі дурнів, злодіїв і агентів фсб ніхто не буде відповідати. А те , як **** буданов разом з безуглою накерувались в северодонецьку і так всі знають, самий страшний розгром за всю війну.
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05.10.2023 18:30 Відповісти
Проведення ГУР МО України спеціальних операцій, форми та методи їхнього здійснення, залучені сили та засоби, результати, залучений о/с, результати, у т.ч. втрати..... вже відомі кацапам

навіщо без потреби показувати кацапам форми, методи та засоби сил спецоперацій
це - зрада !!!
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05.10.2023 21:30 Відповісти
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України «Про правовий режим воєнного стану» , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text Закону України «Про інформацію» , наказу Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 03.03.2022 щодо заборони розповсюдження інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану, у тому числі:
найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування;
чисельність особового складу військових частин (підрозділів);
інформація про операції (бойові дії), які проводяться або плануються, їхні результати;
інформація про порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань;
інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються);
інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їх дій та способи застосування за призначенням, у тому числі про втрати;
інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались;
інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться;
та далі за списком
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05.10.2023 18:08 Відповісти
Сама зелень цього не дотримується і блогер-буданов першив виложить відосик (за умови, що щось вдале, навіть якщо він не причетний). На фото маряна безумна наводить на северодонеьк, хоч дуже просили вимкнути, через пару хвилин після її вілїзду туди прилетить і загине багато наших воїнів і ментів. :
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05.10.2023 18:15 Відповісти
Ми не вони. Дотримуємося Закону та віримо в ЗСУ
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05.10.2023 18:21 Відповісти
Там з ліва Ярина вже написала про це "Віримо...."
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05.10.2023 18:25 Відповісти
У тих, хто не вірить - вихід один - діяти у складі ЗСУ. Тоді зявиться віра
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05.10.2023 18:29 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3446528/yaryna_chornoguz_viyiskovi_vtomylysya_vid_frazy_viryu_v_zsu_stante_zsu
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05.10.2023 18:31 Відповісти
Ну і урод та безумна..ще і тупа..
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05.10.2023 20:49 Відповісти
втрати без результату - найбільша ДЕмотивація Воїна

"развєдка боєм" ?
це з "Учебник стратегии им. тов. Жукова" ?
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05.10.2023 21:34 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
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05.10.2023 16:56 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти.Бережи вас всіх Боже повертайтесь всі живими...
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05.10.2023 16:58 Відповісти
Это не ЗСУ.
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05.10.2023 17:12 Відповісти
а мабуть інопланетяни які говорять українською...
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05.10.2023 17:14 Відповісти
Я просто не знаю. Розведка уже входит в состав ВСУ?
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05.10.2023 17:17 Відповісти
ні, вона відноситься до поліцейських.
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05.10.2023 17:20 Відповісти
К дорожным или обычным?
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05.10.2023 17:23 Відповісти
звісно до автоінспекції.
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05.10.2023 17:24 Відповісти
Буданова то будем хвалить иди юморком отделаемся?
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05.10.2023 17:28 Відповісти
думаю -то не ваша справа.
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05.10.2023 19:04 Відповісти
ГУР МО хоч і входить до складу Міністерства оборони, проте фінансується окремим рядком у державному бюджеті і підпорядковане безпосередньо Президенту України
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05.10.2023 18:32 Відповісти
Це ще якась операція, чи відгалуження вчорашньої ??
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05.10.2023 17:01 Відповісти
Не все так бравурно. Вигляда як ніби хтось здав і їх там чекали...
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05.10.2023 17:02 Відповісти
рашисти доповідають про одного нашого полоненого
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Тільки мені здається, що як для реального бою занадто гарна операторська робота?
Всі ібашаться насмерть, а один спокіно знімає.
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05.10.2023 17:05 Відповісти
знімає не один, гопрошки з гарною стабілізацією у всіх.
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05.10.2023 17:10 Відповісти
Ну може. Я не спец у камерах.
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05.10.2023 17:12 Відповісти
на відео камери видно.
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05.10.2023 17:21 Відповісти
авжеж, із нашими вбитими Вонами та одним полоненим

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05.10.2023 21:36 Відповісти
І навіщо така операція? Практично, смертники, просто диво, що повернулись, хоч і не всі. Це що, з'їздили сіоткатись з прапором на кримському березі? Чи це для справдження прогнозів будянова - восени будемо в Криму? Ну, ок, були, і що? 10-й левел вангувальника? Цирк, бл@дь, шапіто, сук@.
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05.10.2023 17:08 Відповісти
зазвичай такі операції мають якійсь відволікаючий характер, і за ними криється якійсь подвійний\потрійний сенс, якого глядачі роліків не бачать, і більш того - довго не будуть знати. А може і ніколи не узнають.
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05.10.2023 17:14 Відповісти
100% погоджуюсь. Коли орки зірвали ГЕС всі притомні аналітики і військові говорили, ще це відкладе наступ ЗСУ на деякий час так як, наступати на укріпрайоні і мінні поля на півдні без форсування Дніпра сенсу немає!! І що ми бачимо останні 4 місяці?? Тупо атаки в лоб по трасі Т0408 Оріхово- Токмак., дійшли до РОБОТІНО І?? Якою ціною? Про запливи в Крим взагалі ХЗ що це((
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05.10.2023 17:38 Відповісти
Якщо москалики скавулять, то це означає, що все було правильно...
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05.10.2023 18:10 Відповісти
Тебе забули посвятити....
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05.10.2023 18:27 Відповісти
Очевидно що висадилися на півострів не для того щоб постріляти зі стрілецької зброї по кацах.
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05.10.2023 20:42 Відповісти
Ти хто такий щоб давати якісь оцінки? Ти володієш повною інформацією про цю операцію? Ти знаєш задум цієї операції? Може ти посвячений у детали планування чи у повній мірі володієш інформацією про результати цієї опрерації? Ні? То не пи..ди.
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05.10.2023 21:46 Відповісти
Навіщо двічі штурмували Зміїний? Із втратами професіоналів і гвинтокрилів?
Яка мета цього бою? Вступити у бій із військами рф, але саме в Криму?
Ми дійсно не скоро все будемо знати, але витрачати найпідготовлених людей на демонстрацію нехотілося би.
Дякуємо героїчним солдатам, що ціною власного життя наближаютьтперемогу!
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05.10.2023 17:08 Відповісти
як би це було вкрай необхідним
а загиблі й полонені просто так це не розумно.
раз висадились успішно, орки зробили висновок
не розумію
дуже шкода хлопців щей такого рівня спеців
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05.10.2023 17:09 Відповісти
Зараз навіть на узбережжі Кінбурнської коси повно місць, де можно вдень гарно заховатись. Головне - не попадати на око місцевим.
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05.10.2023 17:18 Відповісти
Не попадаться местным? А что так, разве в херсонской области не одни патриоты живут, в отличии от Донецкой
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05.10.2023 19:03 Відповісти
я на косу їздив кожен рік, починаючи з 91-го року і аж до самого вторгнення, тому знаю хто чим дихає у Покровці.
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05.10.2023 19:08 Відповісти
Тобто у нас і в МО 95квартал, головне - шоу, а те, що ціною життів людей, найкращіх...., то таке.
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05.10.2023 17:48 Відповісти
Какова цель так рисковать? Чтобы сфотографироваться с флагом? Лучше бы сделали налет на рашистский аеродром и уничтожили самолеты.
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05.10.2023 18:24 Відповісти
Мне только что звонил Залужный, жаловался, что срочно хочет с вами посоветоваться, но вы трубку не поднимаете. Просил передать, что умоляет ему перезвонить
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05.10.2023 19:05 Відповісти
Залужний вже 4 місяці ніщить армію об стінку на Запоріжжі. Зломався архістратег.
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05.10.2023 21:03 Відповісти
Мабуть ти був у нього хреновим вчителем, якщо не зміг розтлумачити йому тактику і стратегію.
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05.10.2023 21:50 Відповісти
Я по результату суджу.
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05.10.2023 22:04 Відповісти
бданов у розвитку: раніше він ходив у крим сам "із мінами та гранатами" (правда ж, Бутусов?), а тепер посилає інших

сесе є цирк для клоунів
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05.10.2023 18:41 Відповісти
Який сенс у цій операції, який результат?
Таке враженя, що мета подібних операцій - знищиня підготовлених кадрів.
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05.10.2023 18:44 Відповісти
Геніальність Буданова сорозмірна з геніальністью Зеленського.
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05.10.2023 18:48 Відповісти
Ну тепер буде ядерний удар за напад на "територію РФ"
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05.10.2023 19:12 Відповісти
читаю, та *******!
поперше: це їхня професія!
подруге: ця професія дуже ризикована, тому там не за гроші, а за покликом!
потретє: що,як і коли робити те, чому тебе навчили, не вам, грьобаним "експертам" вирішувати!
четверте: каzапами, так пре що можна задихнутися!
п'яте: як що про це сказали, значить, так треба!
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05.10.2023 19:20 Відповісти
Вони вже стіки наговорили, бо їм "треба" було бабло в асфальт закатувать, що тепер в нас війна оказиваеться, і що размініровать не треба було, і що в очі ***** дивитись не треба було, і до війни готуватись треба було, а не звільняти всіх кращих розвідників тому що знають що вагнергейт це зрада зеленського і мають офіцерску честь.
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05.10.2023 20:48 Відповісти
Звісно ж доложили зеленському про операцію для її схваленя. Після цього провал операціі гарантовано. Червінський свідок.
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05.10.2023 20:39 Відповісти
Сподіваюсь що в тому є сенс і що то не робиться для підняття рейтингу вазеліна. Бо судячи з того що не зупиняються засудити героя Червінського, їм нічого не коштує загубити декілька життів воїнів для демонстрації які вони "круті".
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05.10.2023 22:34 Відповісти
 
 