Бій розвідників ГУР МО "Артан" з рашистами в окупованому Криму. ВIДЕО
Українські розвідники вступили в бій з російськими загарбниками на території тимчасово окупованого Криму та завдали рашистам значних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Під час операції розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.
На окупованих територіях воїни вступили в запеклий бій з рашистами та завдали росіянам значних втрат.
У ГУР МО зазначили, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі - ворог спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.
"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", - сказав командир "Артану" Віктор Торкотюк.
Раніше повідомлялось, що спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму.
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операція безглузда і за метою (встановлення прапора) і тим, що розкриваються методи нашого спецназа. а про втрати ми взнаємо мінімум через півроку,як із дурною висадкою на о. Зміїний
Протрезвись и потом еще раз почитай, утырок
За несанкціоноване поширення зазначеної вище інформації, у т.ч. неперевіреної та офіційно непідтвердженої, - встановлено відповідальність.
Інфа про втрати ГУР від фсби, яка моніторить інфопростір та вивчає реакцію, у т.ч. нашу.
Так от - чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ або ГУР МО України чи хоча МО України.
Інакше ніяк
Інфу про втрати, відомості про полоненого, про знищені сили і засоби в інфопростір вкидає фсба, щоби вижати з цього цікаве для себе, а отже - зашкодити ЗСУ. Правила війни, їх життєво необхідно дотримуватися
навіщо без потреби показувати кацапам форми, методи та засоби сил спецоперацій
це - зрада !!!
найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування;
чисельність особового складу військових частин (підрозділів);
інформація про операції (бойові дії), які проводяться або плануються, їхні результати;
інформація про порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань;
інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються);
інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їх дій та способи застосування за призначенням, у тому числі про втрати;
інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались;
інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться;
та далі за списком
"развєдка боєм" ?
це з "Учебник стратегии им. тов. Жукова" ?
Всі ібашаться насмерть, а один спокіно знімає.
Яка мета цього бою? Вступити у бій із військами рф, але саме в Криму?
Ми дійсно не скоро все будемо знати, але витрачати найпідготовлених людей на демонстрацію нехотілося би.
Дякуємо героїчним солдатам, що ціною власного життя наближаютьтперемогу!
а загиблі й полонені просто так це не розумно.
раз висадились успішно, орки зробили висновок
не розумію
дуже шкода хлопців щей такого рівня спеців
сесе є цирк для клоунів
Таке враженя, що мета подібних операцій - знищиня підготовлених кадрів.
поперше: це їхня професія!
подруге: ця професія дуже ризикована, тому там не за гроші, а за покликом!
потретє: що,як і коли робити те, чому тебе навчили, не вам, грьобаним "експертам" вирішувати!
четверте: каzапами, так пре що можна задихнутися!
п'яте: як що про це сказали, значить, так треба!