Операторы беспилотника тремя снайперскими сбрасываниями уничтожили вражескую САУ. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады во время ночной охоты на вражескую технику тремя снайперскими сбросами уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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