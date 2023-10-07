РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5078 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 981 6

Операторы беспилотника тремя снайперскими сбрасываниями уничтожили вражескую САУ. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады во время ночной охоты на вражескую технику тремя снайперскими сбросами уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Ликвидация командира вражеского батальона под Бахмутом. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6938) САУ (208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер , молодці наші Воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
07.10.2023 13:25 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
07.10.2023 13:27 Ответить
Нона-С? На х@й-с!
показать весь комментарий
07.10.2023 13:51 Ответить
Не стой под стрелой
показать весь комментарий
07.10.2023 14:18 Ответить
коли вже почнут виробляти свої дрони-камікадзе? щоб масово таке кіно гарне знімати, щоб радіус дії був 40-90км і бойова частина хоча 3-5кг.і тоді з одного влученя та нона на хер би сіла
показать весь комментарий
07.10.2023 16:43 Ответить
 
 