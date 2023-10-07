Операторы беспилотника тремя снайперскими сбрасываниями уничтожили вражескую САУ. ВИДЕО
Пилоты роты ударных БПЛА "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады во время ночной охоты на вражескую технику тремя снайперскими сбросами уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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