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Экипаж ЗРК "Стрела-10" сбивает российский беспилотник. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята успешная атака на вражеский беспилотник.

"Момент сбивания нашими воинами российского беспилотника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в комментарии к видео.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 "шахедов", - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3641) ПВО (2777) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+6
Спасибі воїну, він виконав наказ. Але я чомусь не радію, коли дешеві безпілотники збивають дорогими зенітними ракетами (а не тим німецьким снарядом за 4 000 евро)
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16.10.2023 09:23
+4
Добре!
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16.10.2023 09:21
+4
А звідки ви знаєте вартість збитого безпілотника?
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16.10.2023 09:37
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Добре!
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16.10.2023 09:21 Ответить
Спасибі воїну, він виконав наказ. Але я чомусь не радію, коли дешеві безпілотники збивають дорогими зенітними ракетами (а не тим німецьким снарядом за 4 000 евро)
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16.10.2023 09:23 Ответить
А звідки ви знаєте вартість збитого безпілотника?
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16.10.2023 09:37 Ответить
на нем написано
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16.10.2023 09:54 Ответить
А я радий. що ніхто від нього не загинув...
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16.10.2023 09:44 Ответить
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16.10.2023 09:43 Ответить
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16.10.2023 09:47 Ответить
тю , старье , евреи лазерами сбивают такую херню
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16.10.2023 09:53 Ответить
Сбивают, но не подтверждают, что именно лазерами
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16.10.2023 15:15 Ответить
Гепард скромно курит в сторонке
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16.10.2023 09:55 Ответить
Гепарды не курят. Запрещено администрацией зоопарка
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16.10.2023 15:17 Ответить
может пора уже делать многоразовые беспилотники-истребители. пусть таранят цели, они очень уязвимые.
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16.10.2023 13:11 Ответить
Ціна ракети тут значення не має.
Бо якщо це вдень, то напевне що розвідник. І він безпосередньо шкоди не робить, а наводить артилерію. І скільки біди і збитків могла б накоїти артилерія, якби своєчасно їй не вибили "очі".
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16.10.2023 13:49 Ответить
 
 