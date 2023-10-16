Экипаж ЗРК "Стрела-10" сбивает российский беспилотник. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята успешная атака на вражеский беспилотник.

"Момент сбивания нашими воинами российского беспилотника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в комментарии к видео.

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