Экипаж ЗРК "Стрела-10" сбивает российский беспилотник. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Стрела-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята успешная атака на вражеский беспилотник.
"Момент сбивания нашими воинами российского беспилотника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+6 сергей юрко
показать весь комментарий16.10.2023 09:23
+4 Перехватчик
показать весь комментарий16.10.2023 09:21
+4 Best Movie
показать весь комментарий16.10.2023 09:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо якщо це вдень, то напевне що розвідник. І він безпосередньо шкоди не робить, а наводить артилерію. І скільки біди і збитків могла б накоїти артилерія, якби своєчасно їй не вибили "очі".