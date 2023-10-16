Екіпаж ЗРК "Стріла-10" збиває російський безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу українського ЗРК "Стріла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмована успішна атака на ворожий безпілотник.

"Момент збиття нашими воїнами російського безпілотника за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", - йдеться у коментарі до відео.

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