Екіпаж ЗРК "Стріла-10" збиває російський безпілотник. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу українського ЗРК "Стріла-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмована успішна атака на ворожий безпілотник.
"Момент збиття нашими воїнами російського безпілотника за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 сергей юрко
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+4 Перехватчик
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Бо якщо це вдень, то напевне що розвідник. І він безпосередньо шкоди не робить, а наводить артилерію. І скільки біди і збитків могла б накоїти артилерія, якби своєчасно їй не вибили "очі".