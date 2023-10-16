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Екіпаж ЗРК "Стріла-10" збиває російський безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу українського ЗРК "Стріла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмована успішна атака на ворожий безпілотник.

"Момент збиття нашими воїнами російського безпілотника за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 2 ракети та 11 "шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4206) ППО (3216) знищення (7328)


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Топ коментарі
+6
Спасибі воїну, він виконав наказ. Але я чомусь не радію, коли дешеві безпілотники збивають дорогими зенітними ракетами (а не тим німецьким снарядом за 4 000 евро)
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16.10.2023 09:23
+4
Добре!
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16.10.2023 09:21
+4
А звідки ви знаєте вартість збитого безпілотника?
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16.10.2023 09:37
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Добре!
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16.10.2023 09:21 Відповісти
Спасибі воїну, він виконав наказ. Але я чомусь не радію, коли дешеві безпілотники збивають дорогими зенітними ракетами (а не тим німецьким снарядом за 4 000 евро)
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16.10.2023 09:23 Відповісти
А звідки ви знаєте вартість збитого безпілотника?
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16.10.2023 09:37 Відповісти
на нем написано
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16.10.2023 09:54 Відповісти
А я радий. що ніхто від нього не загинув...
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16.10.2023 09:44 Відповісти
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16.10.2023 09:43 Відповісти
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16.10.2023 09:47 Відповісти
тю , старье , евреи лазерами сбивают такую херню
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16.10.2023 09:53 Відповісти
Сбивают, но не подтверждают, что именно лазерами
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16.10.2023 15:15 Відповісти
Гепард скромно курит в сторонке
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16.10.2023 09:55 Відповісти
Гепарды не курят. Запрещено администрацией зоопарка
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16.10.2023 15:17 Відповісти
может пора уже делать многоразовые беспилотники-истребители. пусть таранят цели, они очень уязвимые.
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16.10.2023 13:11 Відповісти
Ціна ракети тут значення не має.
Бо якщо це вдень, то напевне що розвідник. І він безпосередньо шкоди не робить, а наводить артилерію. І скільки біди і збитків могла б накоїти артилерія, якби своєчасно їй не вибили "очі".
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16.10.2023 13:49 Відповісти
 
 