Оператор дрона-камикадзе залетел в здание, где спрятались два русских солдата. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода залетел в здание, где спрятались двое русских солдат, и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе продемонстрировал высший пилотаж перед самым ударом по оккупантам, выполнив элемент "Бочка".

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