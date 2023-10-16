Оператор дрона-камикадзе залетел в здание, где спрятались два русских солдата. ВИДЕО
Оператор FPV-дрона 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода залетел в здание, где спрятались двое русских солдат, и ликвидировал их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе продемонстрировал высший пилотаж перед самым ударом по оккупантам, выполнив элемент "Бочка".
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Пілот літака-винищувача... чи літак-винищувач знищив..?
Fpv-це не звичайний дрон типу мавіка та інших подібних. Він-супершвидкий та головне-суперманеврений. Тому fpv-ішники про свої польоти кажуть "Я пролетів між гілок дерев", "Я пролетів під машиною", "Я пролетів у вікно", "Я сьогодні налітав 5 аккумів". Тому що fpv-дронщики бачать свій дрон не зі сторони, а бачать "очами" дрона-камерою, яку на ньому встановлено. І бачать це від "першої оособи"-у vr-окулярах чи vr-шоломі. Тому і такі вислови такі. Не слід їх сприймати буквально. То просто так прийнято казати серед дронщиків ) Fpv взагалі-то з'явилися задовго до війни, у багатьох поціновувачів цих дронів-це захоплення.