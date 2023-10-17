Зеленский провел заседание Ставки: Есть результаты в нашем продвижении вперед. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и заслушал важные доклады командующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Благодарю каждого воина, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", - отметил Зеленский.

По его словам, отдельно обсудили международную политику, имеющиеся изменения.

"Чиновники докладывали, разведка тоже. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", - отметил Зеленский.

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