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Зеленский провел заседание Ставки: Есть результаты в нашем продвижении вперед. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и заслушал важные доклады командующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Благодарю каждого воина, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", - отметил Зеленский.

По его словам, отдельно обсудили международную политику, имеющиеся изменения.

"Чиновники докладывали, разведка тоже. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", - отметил Зеленский.

Также читайте: Мы договариваемся с партнерами о ранее не применявшихся мерах по защите энергетики, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Ставка (128)


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Топ комментарии
+10
Коли ми побачимо відео про те , як Вова скаже - треба повністю оновити команду кабміну напрфесіоналів патріотів а не людей мафії Ахматова, й надати їм права більші ,ніж моєму Єрмаку з Подляками .
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17.10.2023 14:15
+10
"Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу - це важливо", - зазначив Зеленський.
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17.10.2023 14:25
+7
Колись до війни Портніков це пророкував - ВОВУ залишити "посажьонним генералом" а Кабміну , затвердженому конституційним органом ВР надати найширші права для реформ. Все рівно на полі війни не Вова керманич , а от економікою правити точно Пріцкер нашим Партнерам не порекомендує.
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17.10.2023 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Коли ми побачимо відео про те , як Вова скаже - треба повністю оновити команду кабміну напрфесіоналів патріотів а не людей мафії Ахматова, й надати їм права більші ,ніж моєму Єрмаку з Подляками .
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17.10.2023 14:15 Ответить
Колись до війни Портніков це пророкував - ВОВУ залишити "посажьонним генералом" а Кабміну , затвердженому конституційним органом ВР надати найширші права для реформ. Все рівно на полі війни не Вова керманич , а от економікою правити точно Пріцкер нашим Партнерам не порекомендує.
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17.10.2023 14:20 Ответить
Жодна порядна і сумлінна людина не піде у владу, бо через місяць її буде проклинати мінімум половина населення
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17.10.2023 14:22 Ответить
Порядна і сумлінна саме піде .
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17.10.2023 14:28 Ответить
...а якщо таких немає - то біда нашим воїнам та Україні , за що гинуть ? Невже треба, щоб оцю страшну біду привели ВИРОКИ, а люди вірячи в перемогу пішли захищати рідну землю й не схаменуться? НЕ ПОВІРЮ
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17.10.2023 14:32 Ответить
Ну я така людина. Але я ні за які гроші туди не піду. Бо через місяць якісь "журналісти" назбирають "компромат", що я десь сказав російське слово, десь не вдягнув вишиванку, десь не поклав руку на серце, коли співав український гімн, і за це мене буде проклинати більша частина України. Навіщо воно мені треба? "Я не хочу бути героєм України - не цінує героїв моя країна"
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17.10.2023 14:32 Ответить
Человек правильно написал. Люди с умом не пойдут во власть, так как они знают что их смешают с дерьмом. Как условного Яценюка.
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17.10.2023 16:39 Ответить
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17.10.2023 14:17 Ответить
саме так - залишити йому оцього акторського символічного капелюха
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17.10.2023 14:22 Ответить
Смугленький......(С).
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17.10.2023 14:26 Ответить
Ставка! На кого і скільки?
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17.10.2023 14:21 Ответить
"Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу - це важливо", - зазначив Зеленський.
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17.10.2023 14:25 Ответить
Я бачу на фото глибоко законспірованого агента СБУ, якого було відправлено в москву для проведення розвідувально-диверсійної діяльності. Що вам не подобається?
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17.10.2023 14:29 Ответить
То покажіть бумажку з СБУ - бо без бумажки ти букашка. А поки шукаєте можете подивитись ось це відео. Там особисто зеленский поясьнює багато чого з свого відношення до України і війни з рашистами - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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17.10.2023 14:39 Ответить
Це секретні документи. Я не можу їх вам показати
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17.10.2023 14:42 Ответить
А вже розкатав губу - ну нарешті. А воно он як - секретні. Ну, буду ще чекати.
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17.10.2023 14:49 Ответить
ми теж бачимо. воно від,ємне
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17.10.2023 14:26 Ответить
Ціково, чи є в цій талановитій команді лінгвіст чи лінгвістиня? Яка мовознавкиня пише на папірчику ці виступи?
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17.10.2023 14:27 Ответить
А що сказать хотів? Слів багато, а от змісту...
Диктор і є диктор: озвучив те, що вже відомо з інших джерел. Але такого дороговартістного диктора ніде й ніколи не було. Ось тут він впевнено може сказати "Вперше в світі", а бо навіть "у Всесвіті"! І такої кривавої ціни за диктора не платила жодна нація світу!
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17.10.2023 14:27 Ответить
В тому сенсі що зелена цвіль вже проникла всюди ?
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17.10.2023 14:28 Ответить
Чого сього утирка перестали показувати на дебіломарафоні.Хто завгодно там є но не цій криворізкий укурок.
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17.10.2023 14:34 Ответить
Готуються замінити його на єрмака чи на арестовича. Ти ж казав, що його треба прибирати, міняти на будь-кого #хуженєбудєт ))
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17.10.2023 14:40 Ответить
На словах Іван Багряний, а на справах........
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17.10.2023 14:39 Ответить
Владимсаныч, уточните, в вашем продвижении или в продвижении НАШИХ (и ни как не ваших) ВСУ?
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17.10.2023 14:43 Ответить
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17.10.2023 14:50 Ответить
і скільки тисяч людей вже заплатило життям за просування на території, що ти проїбав?
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17.10.2023 14:45 Ответить
Дайте зеленскому рацию в руки! Как Буданову. Все орки сразу сдадутся!
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17.10.2023 14:49 Ответить
Де бл.дь " продвижение".
Ти послухай, що воїни кажуть, особливо тих, які ховають своїх побратимів.
Командири навіть призвища не можуть запам'ятати, так швидко "ложвть" нашіх хлопців.
Суки провладні, ні захисту ну просто нічого, для нашіх воїнів, але кидають на підготовлені руснею лінії оборони.
Тварюки, сподіваюсь, якщо виживемо і збережемо країну, але при цій владі це буде важко зробити, покарання понесете всі до єдиного. Ніхто не втече.
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17.10.2023 15:00 Ответить
Арестович: Зеленський - топ-корупціонер, так вважає 80% українців, завів країну в тупік, а зараз тисне на мій бізнес, мене підслуховують, погрожують карними справами...
Зеленський: Арестович - це гніда, яку ми прігрєлі на груді. Я пам'ятаю, як він прийшов до нас, жалюгідний безробітний, якого били обдурені жінки. Він упав на коліна, просився працювати. Ми дали йому грошей, роботу, а він підступно нарощував свій рейтинг у тилу за наш рахунок, поки ми звільнювали Київ, боронили Бахмут. Це виявився шпіон Порошенко, нишпірка олігархів, який, вибачте, насрав нам в душу і вкрав блокнотик. Не хочу більше про цю людину, вона для мене не існує.
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17.10.2023 15:02 Ответить
Сьогодні в психОпі зарплатню роздають?
Щось забагато ідіотів повилазило.
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17.10.2023 15:13 Ответить
Зарплата насправді жалюгідна, бо її розкрадає Мішка-Бєларус, тож приходиться брати халтуру на стороні.
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17.10.2023 16:11 Ответить
Ці ставки шмарклі потрібно припинити.
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17.10.2023 15:48 Ответить
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17.10.2023 15:54 Ответить
 
 