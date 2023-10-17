Зеленский провел заседание Ставки: Есть результаты в нашем продвижении вперед. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и заслушал важные доклады командующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Благодарю каждого воина, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", - отметил Зеленский.
По его словам, отдельно обсудили международную политику, имеющиеся изменения.
"Чиновники докладывали, разведка тоже. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", - отметил Зеленский.
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Диктор і є диктор: озвучив те, що вже відомо з інших джерел. Але такого дороговартістного диктора ніде й ніколи не було. Ось тут він впевнено може сказати "Вперше в світі", а бо навіть "у Всесвіті"! І такої кривавої ціни за диктора не платила жодна нація світу!
Ти послухай, що воїни кажуть, особливо тих, які ховають своїх побратимів.
Командири навіть призвища не можуть запам'ятати, так швидко "ложвть" нашіх хлопців.
Суки провладні, ні захисту ну просто нічого, для нашіх воїнів, але кидають на підготовлені руснею лінії оборони.
Тварюки, сподіваюсь, якщо виживемо і збережемо країну, але при цій владі це буде важко зробити, покарання понесете всі до єдиного. Ніхто не втече.
Зеленський: Арестович - це гніда, яку ми прігрєлі на груді. Я пам'ятаю, як він прийшов до нас, жалюгідний безробітний, якого били обдурені жінки. Він упав на коліна, просився працювати. Ми дали йому грошей, роботу, а він підступно нарощував свій рейтинг у тилу за наш рахунок, поки ми звільнювали Київ, боронили Бахмут. Це виявився шпіон Порошенко, нишпірка олігархів, який, вибачте, насрав нам в душу і вкрав блокнотик. Не хочу більше про цю людину, вона для мене не існує.
Щось забагато ідіотів повилазило.