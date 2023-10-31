Минометный расчет 22 ОМБр ликвидировал группу оккупантов. ВИДЕО
Минометный расчет 22-й отдельной механизированной бригады уничтожает россиян на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ликвидацией российских захватчиков опубликовал в телеграме командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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Ну трохи не доопрацювали - видно робочий день закінчився.....