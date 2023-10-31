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Минометный расчет 22 ОМБр ликвидировал группу оккупантов. ВИДЕО

Минометный расчет 22-й отдельной механизированной бригады уничтожает россиян на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ликвидацией российских захватчиков опубликовал в телеграме командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Автор: 

ликвидация (3682) Бахмут (1604) 22 отдельная механизированная бригада (12)


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Нчого не зрозуміло Але зацікавило!
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31.10.2023 17:03 Ответить
Чуваки шли себе вдоль посадки(того что от нее осталось), ни кого не трогали ....
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31.10.2023 17:23 Ответить
вот такое вот кино...
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31.10.2023 17:12 Ответить
Це ж не Сирський виставляє, а його "режисери"
Ну трохи не доопрацювали - видно робочий день закінчився.....
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31.10.2023 17:58 Ответить
Сирський мав би публікувати від свого імені відео, яке відповідало б його посаді.
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31.10.2023 19:59 Ответить
 
 