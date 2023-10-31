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Мінометний розрахунок 22 ОМБр ліквідував групу окупантів. ВIДЕО

Мінометний розрахунок 22-ї окремої механізованої бригади нищить росіян на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідацією російських загарбників опублікував у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Автор: 

ліквідація (4065) Бахмут (1562) 22 окрема механізована бригада (13)


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Нчого не зрозуміло Але зацікавило!
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31.10.2023 17:03 Відповісти
Чуваки шли себе вдоль посадки(того что от нее осталось), ни кого не трогали ....
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31.10.2023 17:23 Відповісти
вот такое вот кино...
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31.10.2023 17:12 Відповісти
Це ж не Сирський виставляє, а його "режисери"
Ну трохи не доопрацювали - видно робочий день закінчився.....
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31.10.2023 17:58 Відповісти
Сирський мав би публікувати від свого імені відео, яке відповідало б його посаді.
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31.10.2023 19:59 Відповісти
 
 