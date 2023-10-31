Мінометний розрахунок 22 ОМБр ліквідував групу окупантів. ВIДЕО

Мінометний розрахунок 22-ї окремої механізованої бригади нищить росіян на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідацією російських загарбників опублікував у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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