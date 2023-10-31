Дрон-камикадзе поразил вражеский танк на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе атаковали вражеский танк.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео успешной атаки на российскую технику опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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показать весь комментарий31.10.2023 18:12 Ответить Ссылка
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