РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11693 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 979 11

Дрон-камикадзе поразил вражеский танк на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе атаковали вражеский танк.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео успешной атаки на российскую технику опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Операторы дронов точными сбросами гранат уничтожили вражеские БМП и танк. ВИДЕО

Автор: 

танк (2272) уничтожение (7212) дроны (4084) Купянск (676)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Хто був на повній швидкості-дрон, автор чи танк? Цензор, що з тобою?
показать весь комментарий
31.10.2023 18:14 Ответить
+4
Або це другий приліт, або лопатоїди в танку шашлики готували.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:25 Ответить
+1
І ?
показать весь комментарий
31.10.2023 18:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ?
показать весь комментарий
31.10.2023 18:12 Ответить
с такими темпами уничтожения вражеской техники пора открыть обратный отсчет, чтобы было понятно сколько нам осталось их уничтожить до полной победы.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:12 Ответить
Хто був на повній швидкості-дрон, автор чи танк? Цензор, що з тобою?
показать весь комментарий
31.10.2023 18:14 Ответить
Все, кроме догоравшего танка.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:21 Ответить
Або це другий приліт, або лопатоїди в танку шашлики готували.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:25 Ответить
А з дому таких ще запускати не можна??
показать весь комментарий
31.10.2023 18:38 Ответить
І влаштувати турнір.. касапи за місяць завершуться..
показать весь комментарий
31.10.2023 18:39 Ответить
Завтра дрон уразить ще один танк.
І післязавтра теж.
Ура.
показать весь комментарий
31.10.2023 19:00 Ответить
це займає трохи менше часу, ніж зняти з консервації один танк на уралвагонзаводі.
показать весь комментарий
31.10.2023 22:50 Ответить
Прогрес відчутний. Влучити в стоячий і димлячий вже виходить.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:05 Ответить
 
 