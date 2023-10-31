Дрон-камікадзе уразив ворожий танк на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку бійці 32-ої окремої механізованої бригади дроном-камікадзе атакували ворожий танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео успішної атаки на російську техніку опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
Топ коментарі
+10 Andrey Serdyk
показати весь коментар31.10.2023 18:14 Відповісти Посилання
+4 Trevo Trow
показати весь коментар31.10.2023 18:25 Відповісти Посилання
+1 Luk Viktor
показати весь коментар31.10.2023 18:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І післязавтра теж.
Ура.