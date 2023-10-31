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Дрон-камікадзе уразив ворожий танк на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці 32-ої окремої механізованої бригади дроном-камікадзе атакували ворожий танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео успішної атаки на російську техніку опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищили російський танк на відстані 19 кілометрів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7525) дрони (4876) Куп’янськ (800)


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Топ коментарі
+10
Хто був на повній швидкості-дрон, автор чи танк? Цензор, що з тобою?
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31.10.2023 18:14 Відповісти
+4
Або це другий приліт, або лопатоїди в танку шашлики готували.
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31.10.2023 18:25 Відповісти
+1
І ?
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31.10.2023 18:12 Відповісти
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І ?
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31.10.2023 18:12 Відповісти
с такими темпами уничтожения вражеской техники пора открыть обратный отсчет, чтобы было понятно сколько нам осталось их уничтожить до полной победы.
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31.10.2023 18:12 Відповісти
Хто був на повній швидкості-дрон, автор чи танк? Цензор, що з тобою?
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31.10.2023 18:14 Відповісти
Все, кроме догоравшего танка.
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31.10.2023 18:21 Відповісти
Або це другий приліт, або лопатоїди в танку шашлики готували.
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31.10.2023 18:25 Відповісти
А з дому таких ще запускати не можна??
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31.10.2023 18:38 Відповісти
І влаштувати турнір.. касапи за місяць завершуться..
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31.10.2023 18:39 Відповісти
Завтра дрон уразить ще один танк.
І післязавтра теж.
Ура.
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31.10.2023 19:00 Відповісти
це займає трохи менше часу, ніж зняти з консервації один танк на уралвагонзаводі.
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31.10.2023 22:50 Відповісти
Прогрес відчутний. Влучити в стоячий і димлячий вже виходить.
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01.11.2023 08:05 Відповісти
 
 