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Артилеристи знищили російський танк на відстані 19 кілометрів. ВIДЕО

Артилеристи оперативного командування "Захід" влучно атакували ворожий танк на відстані 19 кілометрів, знищивши його вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення російської техніки опублікував у соцмережі полковник ЗСУ Анатолій Штефан. 

Також дивіться: Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок". ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7525) артилерія (798)


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Топ коментарі
+30
Напевно німецький снаряд Смарт
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31.10.2023 17:43 Відповісти
+16
Гармащі М О Л О Д Ц І, вищий клас.
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31.10.2023 17:45 Відповісти
+16
Ювеліри! Арті та аеророзвідці ОК "Захід" - РЕСПЕКТ!
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31.10.2023 17:46 Відповісти
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Напевно німецький снаряд Смарт
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31.10.2023 17:43 Відповісти
Гармащі М О Л О Д Ц І, вищий клас.
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31.10.2023 17:45 Відповісти
Фигасе точность
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31.10.2023 17:45 Відповісти
и дальность
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31.10.2023 18:18 Відповісти
Ювеліри! Арті та аеророзвідці ОК "Захід" - РЕСПЕКТ!
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31.10.2023 17:46 Відповісти
Интересно, за мгновение до попадания прямо над танком образовалась небольшая вертикальная полоска дыма. Похоже на него что-то упало прямо сверху. Кто у нас таким образом атакует танки - Стугна, Javelin? Если так, то врядле это случилось на расстоянии 19 км.
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31.10.2023 17:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur

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31.10.2023 17:59 Відповісти
Схоже на SMARt 155
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31.10.2023 18:57 Відповісти
20 км, це як від оболоні до гостомеля.
я просто, уявив собі відстань.
до речі. наші півонії лупили з троєщини, саме туди.
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31.10.2023 17:48 Відповісти
так ,над Оболонью снаряди від півонії багато разів літали, але не з Троєщини летіли а рядом з нею...
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31.10.2023 18:56 Відповісти
Це не ті натівські касети, що скидаються снарядом в повітря і крутяться, поки не побачать ціль і зразу ж стріляють туди кумулятивним зарядом? Про них розказували рік тому
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31.10.2023 17:48 Відповісти
Не кумулятивним - а ударним ядром.
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31.10.2023 18:17 Відповісти
І вони не зависають в повітрі - а крутятся для того шоб сканувати землю в пошуках цілі ( ну і напевно для стабілізації падіння - шоб ядро полетіло вниз а не в бік ).
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31.10.2023 18:20 Відповісти
Коли горять рашисти-
Не так важливі версти-
Їх сто чи пятьдесят...
Нехай горять....

Краще всю русню знести...
По всім часовим поясам-
Ракетами АТАКСМ-
Рашистів та бурят...
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31.10.2023 17:49 Відповісти
Ще б познищувати по повній осячі гнізда цих нелюдей, звідкіля до нас прилітає смерть смердюча мирному населенню: дітлахам, їхнім матерям та перестарілим.
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31.10.2023 18:02 Відповісти
танк имел неосторожность остановиться на время достаточное для его поражения. скорее всего мы видим добивание. в любом случае - супергут.
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31.10.2023 18:10 Відповісти
Яке "добіваніе" в тилу, де можна спокійно відбуксирувати танк для ремонту? Там ясно видно, що то був німецький спецснаряд Смарт-155. Почитайте про нього
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31.10.2023 19:43 Відповісти
независимо от того, что это за умный снаряд, для попадания в цель на такой дальности цель некоторое время должна быть неподвижной.
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31.10.2023 19:56 Відповісти
Тот снаряд поражает и подвижные цели. Почитайте про него
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31.10.2023 20:06 Відповісти
да, поражает, если цель оказывается в зоне обнаружения чувствительного элемента в момент начала поиска цели.
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31.10.2023 20:39 Відповісти
Чутки про смерть Путіна чергова брехня?
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31.10.2023 18:21 Відповісти
А що зміниться?? Поставлять двійника або виберуть, ще одного ********* совкодрочера???
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31.10.2023 18:48 Відповісти
Значить брехня, як я й думав.
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31.10.2023 19:21 Відповісти
Так пора подавать заявку - до "Гіннесу" Правда - не знаю чи такі заявки приймаються Може премію хлопцям випишуть виробник гаубиці та такого снаряду?
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31.10.2023 18:23 Відповісти
а, там вже був відосик, де кішки відлетіли на 38 метрів.
то мабуть, потрібно свій завести, реєстр най най.
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31.10.2023 18:28 Відповісти
Якщо казнокрадів законодавчо прирівняти до ворожих танків, то вже за місяць будемо готові до вступу у ЄС.
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31.10.2023 18:33 Відповісти
Думаю шо достатьоно одного показового снаряду ну і десь перший десяток - інші самі розбігуться - з підготовкою та жеребом - 10 хвилин.
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31.10.2023 19:36 Відповісти
В Донецке хороший прилет по составу с ГСМ
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31.10.2023 18:59 Відповісти
В кацапском варианте это звучит так - "белке в глаз"
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31.10.2023 19:08 Відповісти
Цікавий снаряд
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31.10.2023 19:11 Відповісти
Это вроде немецкий спецснаряд, он подрывается вверху и выпускает два противотанковых компонента, которые на танк наводятся самостоятельно...
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31.10.2023 19:11 Відповісти
******* арта лупить на 40 км і навіть далі спец. припасами.
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31.10.2023 19:43 Відповісти
А тим часом ось що маємо - https://youtu.be/wkO3BTrR7Cw?si=JFKNUcmj14-4NWc7
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31.10.2023 20:12 Відповісти
 
 