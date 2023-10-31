Артилеристи знищили російський танк на відстані 19 кілометрів. ВIДЕО
Артилеристи оперативного командування "Захід" влучно атакували ворожий танк на відстані 19 кілометрів, знищивши його вщент.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення російської техніки опублікував у соцмережі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Топ коментарі
+30 Василь Воробець
показати весь коментар31.10.2023 17:43 Відповісти Посилання
+16 Garry Dron
показати весь коментар31.10.2023 17:45 Відповісти Посилання
+16 Дарниця КИЇВ
показати весь коментар31.10.2023 17:46 Відповісти Посилання
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я просто, уявив собі відстань.
до речі. наші півонії лупили з троєщини, саме туди.
Не так важливі версти-
Їх сто чи пятьдесят...
Нехай горять....
Краще всю русню знести...
По всім часовим поясам-
Ракетами АТАКСМ-
Рашистів та бурят...
то мабуть, потрібно свій завести, реєстр най най.