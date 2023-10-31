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Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок". ВIДЕО

Оператори ударних авіаційних комплексів 103-ї Львівської бригади територіальної оборони уразили важку вогнеметну систему окупантів – російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники виявили машину, яка працювала по українських позиціях. Ворожу реактивну систему оператори 103-ї бригади наздогнали, коли вона поверталася на свої позиції.

"Оператори ударних дронів миттєво зреагували й рідкісний трофей поповнив колекцію наших воїнів", – пишуть бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінометний розрахунок 22 ОМБр ліквідував групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7525) ЗСУ (7655) дрони (4876)


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Топ коментарі
+15
Виконавцям респект-нажаль встиг відстрілятись а то було б набагато яскравіше...
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31.10.2023 16:56 Відповісти
+7
ЛЕВИ з міста Лева! Ви ТИТАНИ!
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 17:00 Відповісти
+5
Ніби "солнцепьок" поїхав далі. Це була , більш за все, спроба знищення. Невдала. На жаль.
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31.10.2023 17:04 Відповісти
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Виконавцям респект-нажаль встиг відстрілятись а то було б набагато яскравіше...
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31.10.2023 16:56 Відповісти
ЛЕВИ з міста Лева! Ви ТИТАНИ!
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 17:00 Відповісти
Ніби "солнцепьок" поїхав далі. Це була , більш за все, спроба знищення. Невдала. На жаль.
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31.10.2023 17:04 Відповісти
эххх, успел отстреляться - возможно остался ремонтопригодным.
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31.10.2023 17:14 Відповісти
Без коментарів.
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31.10.2023 17:40 Відповісти
Спікся "сонцепьок"
Гарна новина, щира подяка виконавцям
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31.10.2023 17:46 Відповісти
ТРО і "сонцепьок"!!!
"+" і "_"
Я ставлю три плюси
+++
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31.10.2023 18:00 Відповісти
Нажаль випростався падлюка! Все одно виконавцям респект!
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31.10.2023 21:04 Відповісти
ВІЙСЬКОВИЙ КУРʼЄР Телеграм канал
Українські оператори FPV-дронів уразили важку вогнеметну систему окупантів ТОС-1А.
На Цензорі - Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок".
Про знищення не йдеться, але осад на душі залишився.
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31.10.2023 23:10 Відповісти
Навіть тимчасово покоджений санцепьок --- це чиєсь врятоване життя, поранення , що не відбулось, витрати ворожого часу і ресурсу. Респект , хлопці.
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01.11.2023 08:35 Відповісти
 
 