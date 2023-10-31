Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок". ВIДЕО
Оператори ударних авіаційних комплексів 103-ї Львівської бригади територіальної оборони уразили важку вогнеметну систему окупантів – російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники виявили машину, яка працювала по українських позиціях. Ворожу реактивну систему оператори 103-ї бригади наздогнали, коли вона поверталася на свої позиції.
"Оператори ударних дронів миттєво зреагували й рідкісний трофей поповнив колекцію наших воїнів", – пишуть бійці.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.10.2023 16:56 Відповісти Посилання
+7 Дарниця КИЇВ
показати весь коментар31.10.2023 17:00 Відповісти Посилання
+5 Alexandr Петров
показати весь коментар31.10.2023 17:04 Відповісти Посилання
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Слава ЗСУ!
Гарна новина, щира подяка виконавцям
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Українські оператори FPV-дронів уразили важку вогнеметну систему окупантів ТОС-1А.
На Цензорі - Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок".
Про знищення не йдеться, але осад на душі залишився.