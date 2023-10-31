Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок". ВIДЕО

Оператори ударних авіаційних комплексів 103-ї Львівської бригади територіальної оборони уразили важку вогнеметну систему окупантів – російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники виявили машину, яка працювала по українських позиціях. Ворожу реактивну систему оператори 103-ї бригади наздогнали, коли вона поверталася на свої позиції.

"Оператори ударних дронів миттєво зреагували й рідкісний трофей поповнив колекцію наших воїнів", – пишуть бійці.

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