Бойцы 103-й бригады ТРО обезвредили вражескую ТОС "Солнцепек". ВИДЕО
Операторы ударных авиационных комплексов 103-й Львовской бригады территориальной обороны поразили тяжелую огнеметную систему оккупантов - российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики обнаружили машину, работавшую по украинским позициям. Вражескую реактивную систему операторы 103-й бригады догнали, когда она возвращалась на свои позиции.
"Операторы ударных дронов мгновенно отреагировали и редкий трофей пополнил коллекцию наших воинов", – пишут бойцы.
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+15 Александр Чуднивец #474549
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+7 Дарниця КИЇВ
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+5 Alexandr Петров
показать весь комментарий31.10.2023 17:04 Ответить Ссылка
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Слава ЗСУ!
Гарна новина, щира подяка виконавцям
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Українські оператори FPV-дронів уразили важку вогнеметну систему окупантів ТОС-1А.
На Цензорі - Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок".
Про знищення не йдеться, але осад на душі залишився.