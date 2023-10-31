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Бойцы 103-й бригады ТРО обезвредили вражескую ТОС "Солнцепек". ВИДЕО

Операторы ударных авиационных комплексов 103-й Львовской бригады территориальной обороны поразили тяжелую огнеметную систему оккупантов - российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики обнаружили машину, работавшую по украинским позициям. Вражескую реактивную систему операторы 103-й бригады догнали, когда она возвращалась на свои позиции.

"Операторы ударных дронов мгновенно отреагировали и редкий трофей пополнил коллекцию наших воинов", – пишут бойцы.

Смотрите также: Оккупант гибнет от удара дрона под "фейерверк" от детонации боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7212) ВСУ (6683) дроны (4084)


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Топ комментарии
+15
Виконавцям респект-нажаль встиг відстрілятись а то було б набагато яскравіше...
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31.10.2023 16:56 Ответить
+7
ЛЕВИ з міста Лева! Ви ТИТАНИ!
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 17:00 Ответить
+5
Ніби "солнцепьок" поїхав далі. Це була , більш за все, спроба знищення. Невдала. На жаль.
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31.10.2023 17:04 Ответить
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Виконавцям респект-нажаль встиг відстрілятись а то було б набагато яскравіше...
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31.10.2023 16:56 Ответить
ЛЕВИ з міста Лева! Ви ТИТАНИ!
Слава ЗСУ!
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31.10.2023 17:00 Ответить
Ніби "солнцепьок" поїхав далі. Це була , більш за все, спроба знищення. Невдала. На жаль.
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31.10.2023 17:04 Ответить
эххх, успел отстреляться - возможно остался ремонтопригодным.
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31.10.2023 17:14 Ответить
Без коментарів.
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31.10.2023 17:40 Ответить
Спікся "сонцепьок"
Гарна новина, щира подяка виконавцям
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31.10.2023 17:46 Ответить
ТРО і "сонцепьок"!!!
"+" і "_"
Я ставлю три плюси
+++
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31.10.2023 18:00 Ответить
Нажаль випростався падлюка! Все одно виконавцям респект!
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31.10.2023 21:04 Ответить
ВІЙСЬКОВИЙ КУРʼЄР Телеграм канал
Українські оператори FPV-дронів уразили важку вогнеметну систему окупантів ТОС-1А.
На Цензорі - Бійці 103-ї бригади ТрО знешкодили ворожий ВВС "Сонцепьок".
Про знищення не йдеться, але осад на душі залишився.
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31.10.2023 23:10 Ответить
Навіть тимчасово покоджений санцепьок --- це чиєсь врятоване життя, поранення , що не відбулось, витрати ворожого часу і ресурсу. Респект , хлопці.
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01.11.2023 08:35 Ответить
 
 