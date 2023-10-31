Артиллеристы уничтожили российский танк на расстоянии 19 километров. ВИДЕО
Артиллеристы оперативного командования "Запад" метко атаковали вражеский танк на расстоянии 19 километров, уничтожив его до основания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения российской техники опубликовал в соцсети полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Топ комментарии
+30 Василь Воробець
показать весь комментарий31.10.2023 17:43 Ответить Ссылка
+16 Garry Dron
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+16 Дарниця КИЇВ
показать весь комментарий31.10.2023 17:46 Ответить Ссылка
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я просто, уявив собі відстань.
до речі. наші півонії лупили з троєщини, саме туди.
Не так важливі версти-
Їх сто чи пятьдесят...
Нехай горять....
Краще всю русню знести...
По всім часовим поясам-
Ракетами АТАКСМ-
Рашистів та бурят...
то мабуть, потрібно свій завести, реєстр най най.