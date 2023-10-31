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Артиллеристы уничтожили российский танк на расстоянии 19 километров. ВИДЕО

Артиллеристы оперативного командования "Запад" метко атаковали вражеский танк на расстоянии 19 километров, уничтожив его до основания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения российской техники опубликовал в соцсети полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Автор: 

танк (2272) уничтожение (7212) артиллерия (645)


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Топ комментарии
+30
Напевно німецький снаряд Смарт
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31.10.2023 17:43 Ответить
+16
Гармащі М О Л О Д Ц І, вищий клас.
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31.10.2023 17:45 Ответить
+16
Ювеліри! Арті та аеророзвідці ОК "Захід" - РЕСПЕКТ!
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31.10.2023 17:46 Ответить
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Напевно німецький снаряд Смарт
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31.10.2023 17:43 Ответить
Гармащі М О Л О Д Ц І, вищий клас.
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31.10.2023 17:45 Ответить
Фигасе точность
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31.10.2023 17:45 Ответить
и дальность
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31.10.2023 18:18 Ответить
Ювеліри! Арті та аеророзвідці ОК "Захід" - РЕСПЕКТ!
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31.10.2023 17:46 Ответить
Интересно, за мгновение до попадания прямо над танком образовалась небольшая вертикальная полоска дыма. Похоже на него что-то упало прямо сверху. Кто у нас таким образом атакует танки - Стугна, Javelin? Если так, то врядле это случилось на расстоянии 19 км.
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31.10.2023 17:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur

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31.10.2023 17:59 Ответить
Схоже на SMARt 155
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31.10.2023 18:57 Ответить
20 км, це як від оболоні до гостомеля.
я просто, уявив собі відстань.
до речі. наші півонії лупили з троєщини, саме туди.
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31.10.2023 17:48 Ответить
так ,над Оболонью снаряди від півонії багато разів літали, але не з Троєщини летіли а рядом з нею...
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31.10.2023 18:56 Ответить
Це не ті натівські касети, що скидаються снарядом в повітря і крутяться, поки не побачать ціль і зразу ж стріляють туди кумулятивним зарядом? Про них розказували рік тому
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31.10.2023 17:48 Ответить
Не кумулятивним - а ударним ядром.
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31.10.2023 18:17 Ответить
І вони не зависають в повітрі - а крутятся для того шоб сканувати землю в пошуках цілі ( ну і напевно для стабілізації падіння - шоб ядро полетіло вниз а не в бік ).
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31.10.2023 18:20 Ответить
Коли горять рашисти-
Не так важливі версти-
Їх сто чи пятьдесят...
Нехай горять....

Краще всю русню знести...
По всім часовим поясам-
Ракетами АТАКСМ-
Рашистів та бурят...
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31.10.2023 17:49 Ответить
Ще б познищувати по повній осячі гнізда цих нелюдей, звідкіля до нас прилітає смерть смердюча мирному населенню: дітлахам, їхнім матерям та перестарілим.
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31.10.2023 18:02 Ответить
танк имел неосторожность остановиться на время достаточное для его поражения. скорее всего мы видим добивание. в любом случае - супергут.
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31.10.2023 18:10 Ответить
Яке "добіваніе" в тилу, де можна спокійно відбуксирувати танк для ремонту? Там ясно видно, що то був німецький спецснаряд Смарт-155. Почитайте про нього
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31.10.2023 19:43 Ответить
независимо от того, что это за умный снаряд, для попадания в цель на такой дальности цель некоторое время должна быть неподвижной.
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31.10.2023 19:56 Ответить
Тот снаряд поражает и подвижные цели. Почитайте про него
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31.10.2023 20:06 Ответить
да, поражает, если цель оказывается в зоне обнаружения чувствительного элемента в момент начала поиска цели.
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31.10.2023 20:39 Ответить
Чутки про смерть Путіна чергова брехня?
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31.10.2023 18:21 Ответить
А що зміниться?? Поставлять двійника або виберуть, ще одного ********* совкодрочера???
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31.10.2023 18:48 Ответить
Значить брехня, як я й думав.
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31.10.2023 19:21 Ответить
Так пора подавать заявку - до "Гіннесу" Правда - не знаю чи такі заявки приймаються Може премію хлопцям випишуть виробник гаубиці та такого снаряду?
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31.10.2023 18:23 Ответить
а, там вже був відосик, де кішки відлетіли на 38 метрів.
то мабуть, потрібно свій завести, реєстр най най.
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31.10.2023 18:28 Ответить
Якщо казнокрадів законодавчо прирівняти до ворожих танків, то вже за місяць будемо готові до вступу у ЄС.
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31.10.2023 18:33 Ответить
Думаю шо достатьоно одного показового снаряду ну і десь перший десяток - інші самі розбігуться - з підготовкою та жеребом - 10 хвилин.
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31.10.2023 19:36 Ответить
В Донецке хороший прилет по составу с ГСМ
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31.10.2023 18:59 Ответить
В кацапском варианте это звучит так - "белке в глаз"
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31.10.2023 19:08 Ответить
Цікавий снаряд
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31.10.2023 19:11 Ответить
Это вроде немецкий спецснаряд, он подрывается вверху и выпускает два противотанковых компонента, которые на танк наводятся самостоятельно...
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31.10.2023 19:11 Ответить
******* арта лупить на 40 км і навіть далі спец. припасами.
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31.10.2023 19:43 Ответить
А тим часом ось що маємо - https://youtu.be/wkO3BTrR7Cw?si=JFKNUcmj14-4NWc7
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31.10.2023 20:12 Ответить
 
 