Оккупанты обнародовали видео удара "Искандером" по 128-й бригаде. ВИДЕО
Российские военные наблюдали из БПЛА за движением украинских защитников 128-й бригады и в момент скопления атаковали ракетой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российский беспилотник фиксировал место сбора военных в одном месте. Вскоре туда прилетела ракета "Искандер".
Видео еще раз свидетельствует, что прифронтовая территория насыщена российскими беспилотниками, оперативно мониторящими ситуацию.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
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А взагалі це якийсь абсурд, при совку на навчаннях могли навіть гектар затягнути маскувальною сіткою. Девятий рік війни могли б виробляти гектари сітки в день, це не чіпи lntel чи тепловізор
Бо саме так проходять оці "церемонії" нагородження, саме так Боневтік їх проводить, супроводжуючись цим вже настогидлим пафосом. Саме в такому ключі і знімаються пропагандистські роліки з нарізкою кадрів, не виключно що саме ризикові операції проводяться в тому числі заради таких кадрів, щоб потім дрочити на самих себе.
Коли вже ця дурня пройде нарешті і настане усвідомленні в якій дупі ми знаходимся і які подальші перспективи. Бо скоро вже вихвалятись нікому буде.
Нічка зброя нам не допоможе, поки люди не зрозуміють, що ми воюємо не з людьми, а з синами диявола, з нечистю проклятою.
Тому треба ставати на коліна і молитись.
Добре якби на це закликали на марафоні. Але нажаль і влада наша під
владою сатани.
Тому звертаємось до Господа, благаємо про захист, молимось стоя на колінах за Україну, за наших хлопців і дівчат на фронті.
І Він, як Всемилостивий, не залишить нас.
В ім'я Ісуса Христа, Амінь.
Ви скажете: ну так що, якби всі розкаялися і хотіли виправити ситуацію? А тоді якраз вся верхівка зрозуміє, що їх підтримують лише призначені ними казнокради та вже зовсім повні бовдури.
І загроза їх існуванню стає надзвичайно великою. Тож влада буде мінятися досить швидко на патріотів. І війна досить швидко закінчиться поразкою раші. Бо побачать, що в Україні вони не досягнуть своєї мети.
Воля на війни і кровопролиття завжди від князя мира сього, від сатани.
Для Зе влади це бог без сумніву, бо дав їм владу без обмежень і коли вона закінчиться ніхто не знає.
2. как так получилось, что офицеры, имеющие боевой опыт, не проигнорировали откровенно идиотский приказ о сборе в незащищённом от ракетного удара месте?
3. какое наказание понесет виновное должностное лицо?
Orion - 7500 м