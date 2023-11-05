Оккупанты обнародовали видео удара "Искандером" по 128-й бригаде. ВИДЕО

Российские военные наблюдали из БПЛА за движением украинских защитников 128-й бригады и в момент скопления атаковали ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российский беспилотник фиксировал место сбора военных в одном месте. Вскоре туда прилетела ракета "Искандер".

Видео еще раз свидетельствует, что прифронтовая территория насыщена российскими беспилотниками, оперативно мониторящими ситуацию.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.