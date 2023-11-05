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Новини Відео Війна
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Окупанти оприлюднили відео удару "Іскандером" по 128 бригаді. ВIДЕО

Російські військові спостерігали з БПЛА за рухом українських захисників 128 бригади й в момент скупчення атакували ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський безпілотник фіксував місце збору військових в одному місці. Невдовзі туди прилетіла ракета "Іскандер".

Відео вкотре засвідчує, що прифронтова територія насичена російськими безпілотниками, які оперативно моніторять ситуацію.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

Автор: 

Запорізька область (3743) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+52
Почему ни разу не прилетело, когда Янелох награждал или даже просто ездил попиариться?
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05.11.2023 13:45 Відповісти
+50
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05.11.2023 14:24 Відповісти
+44
По любому какая то падла сдала. Знали ****** гле искать
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05.11.2023 13:45 Відповісти
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100% знали бо прилітіло би коли тільки побачили двіжуху, а так чекали. Тут без сумнівів.
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05.11.2023 15:23 Відповісти
Чому, *****, нагородження відбувалося не в Києві на банковій!!? 😡
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05.11.2023 15:40 Відповісти
А де ппо, реби ? 17 км від лбз, могли артою та ураганами накрити, видно знали що щось буде і бпла висів до максимального скупчення.
А взагалі це якийсь абсурд, при совку на навчаннях могли навіть гектар затягнути маскувальною сіткою. Девятий рік війни могли б виробляти гектари сітки в день, це не чіпи lntel чи тепловізор
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05.11.2023 15:49 Відповісти
це ж раніше весело сміялись що шикування в близькій зоні лінії бойових дій роблять дурні рашисти! а самі? який недолугий наказ командування!! невже на чужих помилках не можна вчитись? тепер потрібно навчитись як працює їх розвідка і шукати "щура"
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05.11.2023 15:53 Відповісти
Тут не тільки совок-довбодятел командир чи навідники як фактор трагедії. Я тут бачу ще погану тенденцію як українці ******* себе вихваляти і розказувати одне одному які вони нев'******. Ось такий подвиг ми зробили, ось тут виграли, там висадились, та ми такі ох*єнні, що вже майже 2 роки рубимось із 2 армією світа. А хто так може? А ніхто! Мі хоробріші за НАТО! І усе в такому дусі.
Бо саме так проходять оці "церемонії" нагородження, саме так Боневтік їх проводить, супроводжуючись цим вже настогидлим пафосом. Саме в такому ключі і знімаються пропагандистські роліки з нарізкою кадрів, не виключно що саме ризикові операції проводяться в тому числі заради таких кадрів, щоб потім дрочити на самих себе.
Коли вже ця дурня пройде нарешті і настане усвідомленні в якій дупі ми знаходимся і які подальші перспективи. Бо скоро вже вихвалятись нікому буде.
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05.11.2023 16:12 Відповісти
Доки ми українці не звернемось до Бога і не почнемо криком благати про допомогу, нам не перемогти.
Нічка зброя нам не допоможе, поки люди не зрозуміють, що ми воюємо не з людьми, а з синами диявола, з нечистю проклятою.
Тому треба ставати на коліна і молитись.
Добре якби на це закликали на марафоні. Але нажаль і влада наша під
владою сатани.
Тому звертаємось до Господа, благаємо про захист, молимось стоя на колінах за Україну, за наших хлопців і дівчат на фронті.
І Він, як Всемилостивий, не залишить нас.
В ім'я Ісуса Христа, Амінь.
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05.11.2023 16:32 Відповісти
Все з волі божої.....!? Злий Бог якщо все з його волі.
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05.11.2023 16:55 Відповісти
так вона ніби й не сказала, що війна з волі Божої. але Творцю не треба аби ми стояли на колінах. Треба аби ми зрозуміли свої помилки і прагнули знайти шляхи вирішення. На жаль, половина співгромадян не розкаюються у власному виборі до влади зрадників та безсовісних хапуг.
Ви скажете: ну так що, якби всі розкаялися і хотіли виправити ситуацію? А тоді якраз вся верхівка зрозуміє, що їх підтримують лише призначені ними казнокради та вже зовсім повні бовдури.
І загроза їх існуванню стає надзвичайно великою. Тож влада буде мінятися досить швидко на патріотів. І війна досить швидко закінчиться поразкою раші. Бо побачать, що в Україні вони не досягнуть своєї мети.
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05.11.2023 20:06 Відповісти
З якого перепугу в тебе все з волі Божої.
Воля на війни і кровопролиття завжди від князя мира сього, від сатани.
Для Зе влади це бог без сумніву, бо дав їм владу без обмежень і коли вона закінчиться ніхто не знає.
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05.11.2023 21:08 Відповісти
Немає ніякого "бога". Досить вже в казки вірити.
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06.11.2023 08:18 Відповісти
Звичайно кацапи моніторили... - з подачі. А взагалі, є ***** голови хоч трішки думаючи про те, що роблять? Якщо діло пахне ******** то ***** вестись. АРХ М
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05.11.2023 16:51 Відповісти
1. как так получилось, что над головами летает разведывательный дрон противника, и никто об этом не оповещён?
2. как так получилось, что офицеры, имеющие боевой опыт, не проигнорировали откровенно идиотский приказ о сборе в незащищённом от ракетного удара месте?
3. какое наказание понесет виновное должностное лицо?
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05.11.2023 16:54 Відповісти
Merlin-VR, Orlan-10(30) - 5 000м
Orion - 7500 м
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05.11.2023 18:06 Відповісти
высота полета не объясняет отсутствием информации про наличие этого аппарата над тем или иным районом. этот аппарат ведет онлайн трансляцию выдавая свое присутствие в воздухе. это излучение должно перехватываться радиоразведкой и она должна оповещать соответствующих командиров.
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05.11.2023 19:16 Відповісти
😱😰🙏
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05.11.2023 16:54 Відповісти
Як же ж так? Як же сумно. Царство небесне.
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05.11.2023 17:13 Відповісти
це такі зелений командир-зрадник. чому сам не приїхав, де була зустріч. це не ствердження, а логіка.
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05.11.2023 17:35 Відповісти
Я вообще в шоке! Морда которая сговорилась с сепарами, и занималась контрабандой сигарет, получил очередное звание, и назначен командовать батальоном.
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05.11.2023 17:37 Відповісти
Бригадою.
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05.11.2023 20:26 Відповісти
Зєльоний чмох,так далеко відосики не штампує…
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05.11.2023 18:24 Відповісти
ПДРЫ !!! НЕ ЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ !!!
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05.11.2023 18:47 Відповісти
Хочеться просто рвати і метати!
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05.11.2023 20:56 Відповісти
Командири' має зустрелитися або суд Лінча по ньому стогне.
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05.11.2023 22:14 Відповісти
Щоб ви всі здохли москалі йо*****ні!!!!
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06.11.2023 00:28 Відповісти
стільки трагічних прорахунків і проблем, АЛЕ пам'ятайте, що наш геній тактики та стратегії Залужний просто не знає про них і вплинути на все це ніяк не може, та й зайнятий сильно - пишить чергове есе в The Economist
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06.11.2023 07:03 Відповісти
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