Окупанти оприлюднили відео удару "Іскандером" по 128 бригаді. ВIДЕО

Російські військові спостерігали з БПЛА за рухом українських захисників 128 бригади й в момент скупчення атакували ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський безпілотник фіксував місце збору військових в одному місці. Невдовзі туди прилетіла ракета "Іскандер".

Відео вкотре засвідчує, що прифронтова територія насичена російськими безпілотниками, які оперативно моніторять ситуацію.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.