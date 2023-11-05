Окупанти оприлюднили відео удару "Іскандером" по 128 бригаді. ВIДЕО
Російські військові спостерігали з БПЛА за рухом українських захисників 128 бригади й в момент скупчення атакували ракетою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російський безпілотник фіксував місце збору військових в одному місці. Невдовзі туди прилетіла ракета "Іскандер".
Відео вкотре засвідчує, що прифронтова територія насичена російськими безпілотниками, які оперативно моніторять ситуацію.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
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А взагалі це якийсь абсурд, при совку на навчаннях могли навіть гектар затягнути маскувальною сіткою. Девятий рік війни могли б виробляти гектари сітки в день, це не чіпи lntel чи тепловізор
Бо саме так проходять оці "церемонії" нагородження, саме так Боневтік їх проводить, супроводжуючись цим вже настогидлим пафосом. Саме в такому ключі і знімаються пропагандистські роліки з нарізкою кадрів, не виключно що саме ризикові операції проводяться в тому числі заради таких кадрів, щоб потім дрочити на самих себе.
Коли вже ця дурня пройде нарешті і настане усвідомленні в якій дупі ми знаходимся і які подальші перспективи. Бо скоро вже вихвалятись нікому буде.
Нічка зброя нам не допоможе, поки люди не зрозуміють, що ми воюємо не з людьми, а з синами диявола, з нечистю проклятою.
Тому треба ставати на коліна і молитись.
Добре якби на це закликали на марафоні. Але нажаль і влада наша під
владою сатани.
Тому звертаємось до Господа, благаємо про захист, молимось стоя на колінах за Україну, за наших хлопців і дівчат на фронті.
І Він, як Всемилостивий, не залишить нас.
В ім'я Ісуса Христа, Амінь.
Ви скажете: ну так що, якби всі розкаялися і хотіли виправити ситуацію? А тоді якраз вся верхівка зрозуміє, що їх підтримують лише призначені ними казнокради та вже зовсім повні бовдури.
І загроза їх існуванню стає надзвичайно великою. Тож влада буде мінятися досить швидко на патріотів. І війна досить швидко закінчиться поразкою раші. Бо побачать, що в Україні вони не досягнуть своєї мети.
Воля на війни і кровопролиття завжди від князя мира сього, від сатани.
Для Зе влади це бог без сумніву, бо дав їм владу без обмежень і коли вона закінчиться ніхто не знає.
2. как так получилось, что офицеры, имеющие боевой опыт, не проигнорировали откровенно идиотский приказ о сборе в незащищённом от ракетного удара месте?
3. какое наказание понесет виновное должностное лицо?
Orion - 7500 м