На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" поразили наблюдательный комплекс оккупантов. ВИДЕО
На Купянском направлении аэроразведчики пограничной бригады Гвардии наступления "Стальная граница" обнаружили наблюдательный комплекс в месте проведения оккупантами инженерных работ.
Попаданием FPV-дрона пограничники уничтожили вражеский "муром" и заставили испуганную инженерную группу противника немного побегать, передает Цензор.НЕТ.
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зепокидьки витрачають залишки розуму на тупуваті назви та лозунги.
На виробництво зброї, ***********, забезпечення ЗСУ ні розуму, ні сумління нема!