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На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" поразили наблюдательный комплекс оккупантов. ВИДЕО

На Купянском направлении аэроразведчики пограничной бригады Гвардии наступления "Стальная граница" обнаружили наблюдательный комплекс в месте проведения оккупантами инженерных работ.

Попаданием FPV-дрона пограничники уничтожили вражеский "муром" и заставили испуганную инженерную группу противника немного побегать, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6635) уничтожение (7379)


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Прикордонникам шана і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 18:05 Ответить
Ще б екскаватор завалити...
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13.11.2023 22:16 Ответить
"Гвардії наступу "Сталевий кордон", Пункти незламности, Гвардія відновлення ...
зепокидьки витрачають залишки розуму на тупуваті назви та лозунги.
На виробництво зброї, ***********, забезпечення ЗСУ ні розуму, ні сумління нема!
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13.11.2023 18:56 Ответить
шмаркляві і гундос, своє ще *********, а ти Кал Інін, що ти зробив для ЗСУ?
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13.11.2023 21:03 Ответить
Киш, мерзота!
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13.11.2023 21:29 Ответить
хрюзге Кал Інін, а коли ти станеш хорошим хрюзге?
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13.11.2023 21:31 Ответить
 
 