Аэрозведка 71 ОЕБр обнаружила блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. ВИДЕО
Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. Те, кому удалось выжить, напуганые и контуженые, перебежали в другое убежище. Но и это их не спасло, ведь второй ударный беспилотник залетел четко в тайник оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативного ВСУ.
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Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий13.11.2023 18:52 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий13.11.2023 18:56 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Krotow
показать весь комментарий13.11.2023 20:00 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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