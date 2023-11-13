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Аэрозведка 71 ОЕБр обнаружила блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. ВИДЕО

Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. Те, кому удалось выжить, напуганые и контуженые, перебежали в другое убежище. Но и это их не спасло, ведь второй ударный беспилотник залетел четко в тайник оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативного ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (7379) 71-я отдельная егерская бригада (30)


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13.11.2023 18:52 Ответить
Клас! ВСУ викурюють орків , як щурів
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13.11.2023 18:56 Ответить
Прямо так вспоминаю филмы по темам сказок из детства. Там тоже были грязные дыри в земле откуда повылезали всякие вурдалаки.
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13.11.2023 20:00 Ответить
 
 