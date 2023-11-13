Аэрозведка 71 ОЕБр обнаружила блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. ВИДЕО

Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. Те, кому удалось выжить, напуганые и контуженые, перебежали в другое убежище. Но и это их не спасло, ведь второй ударный беспилотник залетел четко в тайник оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативного ВСУ.

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