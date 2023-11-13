РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 420 2

Воины 12-го отряда спецназначения уничтожают вражескую бронетехнику на Запорожском направлении. ВИДЕО

Воины 12-го отряда специального назначения уничтожают бронетехнику оккупантов вместе с машинами снабжения и живой силой противника на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Аэрозведка 71 ОЕБр обнаружила блиндаж оккупантов и туда сразу прилетел FVP-дрон. ВИДЕО

Автор: 

Запорожье (2694) уничтожение (7379)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика шана і повага Вам ,
дорогі наші Воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
13.11.2023 22:27 Ответить
А тут тиша така, все бурлить де про перемовини про допомогу штатів, і чого так?😉
показать весь комментарий
13.11.2023 22:58 Ответить
 
 