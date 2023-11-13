Воины 12-го отряда спецназначения уничтожают вражескую бронетехнику на Запорожском направлении. ВИДЕО
Воины 12-го отряда специального назначения уничтожают бронетехнику оккупантов вместе с машинами снабжения и живой силой противника на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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дорогі наші Воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️