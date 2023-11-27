Силы обороны ликвидировали оккупанта, собиравшего мины на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Воины 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского оккупанта на Авдеевском направлении. Враг как раз собирал противотанковые мины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как россиянин собирал на поле противотанковые мины и размещал их рядом со сгоревшей техникой. Однако когда его увидели украинские бойцы и попали в него, все мины, которые оккупант собирал, тоже сдетонировали.
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+21 Яр Холодний
показать весь комментарий27.11.2023 20:46
+20 Taras Klunyk #516335
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Тре' палкою поштурхати, щоб точно дізнатися.
Нещодавно було це відео тільки в урізаному вигляді (кацап не збирав плюшки, а вже ховався від дрону) ще подумав що це так "бумкнуло", щож це за дрон такий, що від бехи нічого не залишилось.
Джерело - https://t.me/Ukraine_365News/67028 тут .
- Владимир Владимирович! Пачему наши непабедимые вайска атступили пад ............ ?
- Ани не атступили, а аташли на более выгадные пазиции…
- Но пачему?
- В атличие ат украинских нацистов, мы стараемся избежать ненужных патерь Если-бы мы не атвели вайска - ани-бы были ими уничтожены в намного большем каличестве…
земельмин русских....