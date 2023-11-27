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19 204 43

Силы обороны ликвидировали оккупанта, собиравшего мины на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского оккупанта на Авдеевском направлении. Враг как раз собирал противотанковые мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как россиянин собирал на поле противотанковые мины и размещал их рядом со сгоревшей техникой. Однако когда его увидели украинские бойцы и попали в него, все мины, которые оккупант собирал, тоже сдетонировали.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3529) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+21
Хоч якась користь від кацапа - провів часткове розмінування та вказав на прогалину у мінному полі Бо можливо він готував там для своїх танків прохід
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27.11.2023 20:46
+20
Сховався за купою мін от дибіл
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27.11.2023 20:48
+18
Кацапський мрійник пішов до пекла 😀
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27.11.2023 20:44
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Кацапський мрійник пішов до пекла 😀
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27.11.2023 20:44 Ответить
То він, як Буратіно в країні довбнів викопував ******** на концерт Карабаса (Кобздона)... А тут і Золотий ключик прилетів... Мальвіна вже в черзі за ладою-каліною, а шпіліть її буде якийсь даг-артемон
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27.11.2023 21:20 Ответить
Краще б кацап на своїх болотах жаб збирав.
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27.11.2023 20:45 Ответить
Смакота.
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27.11.2023 20:45 Ответить
Хоч якась користь від кацапа - провів часткове розмінування та вказав на прогалину у мінному полі Бо можливо він готував там для своїх танків прохід
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27.11.2023 20:46 Ответить
То наші міни
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27.11.2023 22:41 Ответить
І що? Крім того - мінне поле виставляється в межах вогневого контролю переднього краю Тобто в межах роботи протитанкових засобів Крім того - при появі саперів противника кулеметник чи снайпер повинен був його ліквідувать Раз вони цього не зробили і сапер ходив у повний ріст - значить там нема наших позицій А раз позицій нема - значить він міг знімать свої міни - створюючи прихований прохід для удару своєю бронетехнікою крізь власне мінне поле
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27.11.2023 22:58 Ответить
Сховався за купою мін от дибіл
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27.11.2023 20:48 Ответить
нічого дивного-бо у голові у рашиста просто насрана величезна купа лайна...
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27.11.2023 20:55 Ответить
"Кацапская смєкалка сиграла злую шутку."На хитру дупу є буй з різьбою.
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28.11.2023 00:32 Ответить
Краткий видеогайд как *****@ть все мины.
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27.11.2023 20:48 Ответить
Дурачок нашел значок, да не один, а на все свое тельце...

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27.11.2023 20:53 Ответить
Живий падло, прикидається...
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27.11.2023 20:58 Ответить
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27.11.2023 21:11 Ответить

Тре' палкою поштурхати, щоб точно дізнатися.
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27.11.2023 23:11 Ответить
оце гарненько бахнуло. треба стільки ж заряджати завжди.
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27.11.2023 21:01 Ответить
Може міна здетонувала.
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27.11.2023 21:04 Ответить
так. там їх було багато, якщо придивитись.
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27.11.2023 21:12 Ответить
Там під гусеницею їх десятків два лежало
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27.11.2023 23:00 Ответить
Колекціонер
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27.11.2023 21:01 Ответить
нумізматист херовий
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27.11.2023 21:46 Ответить
Сталкер довбаний.
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27.11.2023 21:02 Ответить
Красиво, здохла паскуда і поготів. Але цікавочи це ефективно витрачати на одне чмо високоточний снаряд?
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27.11.2023 21:03 Ответить
Какой высокоточный? Лимонка звычайна.
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28.11.2023 08:23 Ответить
і молодая нє узнаєт какой у орка бил конєєєццц... но ашотік єй долго грустіть нє даст! )
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27.11.2023 21:04 Ответить
Краще використати дрон за 25 тисяч гривень, ніж ризикувати життями хлопців щоб знищити таке біосміття.
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27.11.2023 21:05 Ответить
Тепер стало зрозуміло чому БМП вийшов на новий, молекулярний рівень.
Нещодавно було це відео тільки в урізаному вигляді (кацап не збирав плюшки, а вже ховався від дрону) ще подумав що це так "бумкнуло", щож це за дрон такий, що від бехи нічого не залишилось.
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27.11.2023 21:08 Ответить
я теж трохи здивувався коли побачив то відео. А зараз стало зрозуміло, бо там біля катків вже лежало десяток ТМок.
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27.11.2023 21:54 Ответить
Саме головне - не треба саперам морочиться та перевірять згорілу БМП на предмет замінування І трофейщикам морочиться не треба Приїдуть хлопці-трактористи, завантажать металолом, та й повезуть на пункт прийому
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28.11.2023 05:51 Ответить
Получил с полки печеньку
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27.11.2023 21:11 Ответить
Дарвін рулює - кабзон танцює.
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27.11.2023 21:15 Ответить
Правду кажучи, жив би цей мужик і далі мирно на своїх болотах, коли б не поліз до нас і не приніс українцям стільки горя!!!
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27.11.2023 21:20 Ответить
Везунчик однако,цілий зостався,хоть і дохлий ) від бехи і то тільки память на відео залишилась.
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27.11.2023 21:20 Ответить
"Грибник" замухоморився.
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27.11.2023 21:28 Ответить
Премия Дарвина 2023 уходит досрочно 😆
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27.11.2023 22:09 Ответить
...Аж раптом **@нуло, і здригнулася земля - болванка прилетіла в молодого москаля (с).
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27.11.2023 23:08 Ответить
Для кацапів це успішна операція по розмінуванню
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28.11.2023 00:17 Ответить
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28.11.2023 00:17 Ответить
Сили оборони України провели контратаку на східних околицях Степового і змусили ворога відступити на вихідні позиції у лісосмугу біля залізничного полотна.
Джерело - https://t.me/Ukraine_365News/67028 тут .

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28.11.2023 00:24 Ответить
Корреспондент РИА "Новости":
- Владимир Владимирович! Пачему наши непабедимые вайска атступили пад ............ ?
- Ани не атступили, а аташли на более выгадные пазиции…
- Но пачему?
- В атличие ат украинских нацистов, мы стараемся избежать ненужных патерь Если-бы мы не атвели вайска - ани-бы были ими уничтожены в намного большем каличестве…

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28.11.2023 05:58 Ответить
А скільки мін треба зібрати, щоб отримати тікет накабздон-шов?
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28.11.2023 00:51 Ответить
Собиратель земель мин русских....
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28.11.2023 05:30 Ответить
 
 