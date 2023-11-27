Силы обороны ликвидировали оккупанта, собиравшего мины на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского оккупанта на Авдеевском направлении. Враг как раз собирал противотанковые мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как россиянин собирал на поле противотанковые мины и размещал их рядом со сгоревшей техникой. Однако когда его увидели украинские бойцы и попали в него, все мины, которые оккупант собирал, тоже сдетонировали.

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