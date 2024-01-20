Спецназовцы ССО уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара-ПВ" ударным дроном. ВИДЕО
Силы Специальных Операций ВС Украины на Южном направлении уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара-ПВ" ударным дроном.
Соответствующее видео спецназ разместил на своем официальном канале в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ". В результате огневого поражения ударным дроном радиолокационная станция противника уничтожена", - говорится в сообщении.
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