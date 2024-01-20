Спецпризначецні ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном. ВIДЕО
Сили Спеціальних Операцій ЗС України на Південному напрямку знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном.
Відповідне відео спецпризначенці розмістили на своєму офіційному каналі у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ". Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!