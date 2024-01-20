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Спецпризначецні ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном. ВIДЕО

Сили Спеціальних Операцій ЗС України на Південному напрямку знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном.

Відповідне відео спецпризначенці розмістили на своєму офіційному каналі у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ". Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші воїни евакуювали пораненого бійця на мінімальній відстані від ворога: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВIДЕО

Автор: 

РЛС (57) знищення (7227) ССО (519)


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Потухла фара!
Слава ЗСУ!
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20.01.2024 17:24 Відповісти
 
 