Спецпризначецні ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном. ВIДЕО

Сили Спеціальних Операцій ЗС України на Південному напрямку знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном.

Відповідне відео спецпризначенці розмістили на своєму офіційному каналі у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ". Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено", - йдеться у повідомленні.

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